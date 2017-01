10 triệu cổ phiếu Công ty Kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin lên sàn UPCoM

Ngày 16/1, CTCP Kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin đã chính thức đưa 10 triệu cổ phiếu TMB lên đăng ký giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết của Sở GDCK Hà Nội (HNX).

Tổng giá trị đăng ký giao dịch 100 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 16.700 đồng/cổ phiếu.

CTCP Kinh doanh than miền Bắc – Vinacomin (TMB) trước đây là Tổng công ty quản lý và phân phối than, được thành lập từ năm 1974. Năm 1995, công ty chuyển về trực thuộc TCT than Việt Nam, nay là Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).

Năm 2006, công ty cổ phần hóa và chuyển đổi thành CTCP. Hiện tại Vinacomin là cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối của TMB với 67,44% vốn cổ phần.

Với truyền thống lâu năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh than, TMB có hệ thống cơ sở vật chất rộng khắp miền Bắc, đảm bảo cung cấp than đến tận nơi người sử dụng ở từng huyện, xã trên phạm vi các tỉnh miền Bắc. Công ty đã tạo dựng được thương hiệu trên thị trường hiện nay cũng như sự tín nhiệm của các đối tác.

Hoạt động kinh doanh chính của TMB tập trung chủ yếu ở mảng kinh doanh và phân phối than, thị trường chủ yếu của công ty là các tỉnh miền Bắc. Các sản phẩm chính của công ty bao gồm: than cục các loại, than cám các loại, than bùn các loại… Trong năm 2014 – 2015, sản lượng than do TMB cung cấp ra thị trường đều đạt trung bình trên 3.500 tấn than các loại.

Trong thời gian tới, công ty dự kiến tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh phục vụ nhu cầu lớn của ngành điện. Bên cạnh đó, sự kiện Vinacomin và EVN ký thỏa thuận nguyên tắc về cung cấp than cho dự án nhiệt điện Phả Lại và dự án nhiệt điện Nghi Sơn 1, mở ra cơ hội lớn cho TMB trong các năm tiếp theo.

Chí Tín