10 yếu tố cần cân nhắc trước khi khởi nghiệp

Trước khi quyết định đổ vốn vào dự án khởi nghiệp nào, nhà đầu tư cần cân nhắc nhiều yếu tố quan trọng. Ông Trịnh Minh Giang, CEO Công ty cổ phần Tư vấn quản lý Việt (VMCG) đã tổng kết 10 yếu tố như vậy với các start-up.

Một là, công ty, dự án start-up đó muốn giải quyết vấn đề gì đang tồn tại? Vấn đề đó có trùng với mối quan tâm của nhà đầu tư không, có phù hợp với nhu cầu của thị trường không?

Hai là, giải pháp được đưa ra là gì? Cả start-up và nhà đầu tư đều quan tâm đến giải pháp, nhưng câu hỏi mà các nhà đầu tư cần tìm là giải pháp có duy nhất không, có tốt nhất không, có độc quyền không, có khả thi không và cần thêm gì để thực hiện?

Ba là, thị trường thế nào, khách hàng là ai? Nhà đầu tư quan tâm đến con số thực mà công ty, dự án start-up sẽ chạm tới, tác động vào, chứ không phải là một con số thống kê. Tương tự, thị phần kỳ vọng là bao nhiêu trong quy mô thị trường?

Bốn là, năng lực cạnh tranh hiện tại và tiềm tàng thế nào? Ngay cả dự án được cho là có thế độc tôn thì cũng phải cân nhắc khả năng có thể bị ăn cắp công nghệ.

Năm là, vị thế của công ty, dự án start-up, của sản phẩm thế nào?

Sáu là, tăng trưởng của công ty, sản phẩm của dự án dự kiến thế nào?

Bảy là, hệ thống vận hành, quản trị ra sao?

Tám là, các khoản đầu tư thế nào và phân tích tài chính cụ thể ra sao?

Chín là, hệ sinh thái của start-up, các nhà đầu tư như thế nào?

Mười là, năng lực và giá trị của nhóm sáng lập, người đứng đầu ra sao?

“Với kinh nghiệm đầu tư của mình, tôi quan tâm đến người đứng đầu, nhóm sáng lập dự án start-up. Họ là ai, có năng lực thế nào? Người sáng lập nắm giá trị cốt lõi của dự án không, họ sáng tạo công nghệ hay nhập khẩu…? Nếu câu trả lời là có, thì dự án sẽ được những người này phát triển tiếp tục, thì chúng tôi sẽ đầu tư. Nếu không, dự án sẽ rủi ro vì người sáng lập chọn cách làm dự án để bán”, ông Giang chia sẻ với những start-up trẻ tuổi.

Đây cũng chính là lý do VMCG đầu tư vào start-up Giao hàng Ong vàng - một dự án start-up của hai ông chủ trẻ Phạm Tiến Cường và Phan Tiến Đức. CEO của VMCG nói, ông bị thuyết phục bởi cách làm việc của nhóm start-up này, họ đã làm việc trong 2 năm đầu gần như không có lương, nhưng vẫn đi theo người đứng đầu, tầm nhìn về công nghệ của start-up tốt. “Là công ty giao vận, nhưng họ chăm sóc công nghệ rất tốt. Tất cả những điều đó thuyết phục chúng tôi”, ông Giang nói.

Theo quan điểm của nhà đầu tư này, với những start-up, nhất là dự án nhỏ, người sáng lập sẽ quyết định gần như toàn bộ chiến lược, sản phẩm của dự án. Tuy nhiên, đây cũng là điểm rất rủi ro cho nhà đầu tư, vì dự án phụ thuộc vào chiến lược cá nhân của chính người sáng lập. Nếu họ còn, dự án còn, nếu họ ra đi, dự án rất có thể bị sập. Ông Trịnh Minh Giang đã nhắc tới sự đổ vỡ của The Kafe khi không có Đào Chi Anh như một ví dụ điển hình.

Nửa năm trước, vì nhiều lý do, Đào Chi Anh đã buộc phải rút lui hoàn toàn khỏi The Kafe mà cô là người sáng lập vào năm 2013, nổi danh với việc thu hút được 5,5 triệu USD từ Quỹ đầu tư Cassia Investments ngay trong lần gọi vốn đầu tiên. Nhưng hiện tại, không có Đào Chi Anh, The Kafe đang đóng dần các cửa hàng.

Khánh Linh