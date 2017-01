Sau 11 năm gắn bó với các Đài truyền hình khác nhau, hiện tại là Đài THVN, tôi gần như chưa có một cái Tết nào trọn vẹn đón giao thừa cùng với gia đình. Những năm phải làm cầu truyền hình giao thừa trực tiếp, có những năm sinh sống ở TP.HCM nên hơi khó có khả năng cả gia đình đoàn tụ.

Có một cái Tết mà tôi khá nhớ khi mình làm cầu truyền hình trực tiếp đón giao thừa. Năm đó bà tôi ốm nặng từ những ngày trước Tết, phải nằm im một chỗ không đi lại được, không ăn uống được. Khi tôi làm xong Giao Thừa đã cố gắng về buổi đêm nhưng không kịp và Tết năm đó gia đình phải đón tin buồn bà đã ra đi.

Đôi khi công việc Truyền hình khiến tôi phải hi sinh nhiều hơn bởi không có nhiều thời gian dành cho bạn bè và người thân. Thế nhưng tình cảm của khán giả vẫn luôn dành cho tôi đầy ắp. Chính vì vậy hi vọng nghề truyền hình có những vất vả, có những khó khăn, lỗi khi lên sóng nhưng chúng tôi vẫn luôn luôn hi vọng khán giả sẽ luôn luôn đồng hành, ở bên.

Bạn ăn chay trường nhiều năm, thậm chí có quán ăn chay, vậy Tết năm nay có định phá lệ?

- Chắc chắn sẽ không có sự phá lệ nào. Ẩm thực trong dịp Tết rất phong phú và đa dạng với rất nhiều món ăn ngon nhưng với người ăn chay trường như tôi đã quá quen. Các món ăn có sự thay đổi một chút là sẽ có bánh chưng nhưng bên trong bánh chưng không có thịt mỡ, thay vào đó chỉ có gạo và đỗ. Tôi nghĩ dịp Tết quan trọng hơn là tình cảm ấm áp bên cạnh bạn bè, gia đình và người thân.

Mỗi dịp Tết, điều gì làm bạn thích nhất? Bạn thích được nhận tiền, đón nhận một tình yêu mới hay...?

- Cũng giống như mọi người, từ bé đến giờ dịp Tết đến tôi thích lì xì. Thực ra đó là đồng tiền may mắn, là phong tục, tập quán của chúng ta từ lâu đời, gửi những lời chúc tốt đẹp, may mắn nhất trong năm mới. Nhà tôi có truyền thống đêm 30 đi lễ chùa. Hai bố con sẽ xông nhà, không quan trọng năm đó ai là người hợp tuổi hơn. Khi xông nhà xong, những tấm lì xì sẽ được các thành viên mừng cho nhau.

Năm 2017 đã đến, với một MC Truyền hình, điều mà bạn mong muốn nhất?

- Tết Nguyên Đán năm nay đối với tôi rất vui vì đã gắn bó với "Cặp lá yêu thương" cả một chặng đường dài. Gắn bó với chương trình này tôi thấy các tỉnh thành trên cả nước, con phố, ngõ hẻm vẫn còn cũng rất nhiều những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn...

Vì vậy tôi muốn quý vị hãy tiếp tục đồng hành trên mỗi chặng đường của "Cặp lá yêu thương" để giúp cho các em nhỏ có thêm những cái Tết đủ đầy hơn, trọn vẹn hơn, nghĩa tình hơn, sau đó các em được chắp cánh ước mơ đến trường, có cơ hội đổi đời.

Một số hình ảnh mới của Hạnh Phúc: