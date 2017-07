16 chuyến bay đi và đến các tỉnh Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng bởi bão Talas

Cơn bão số 2 (tên quốc tế là Talas) đã ảnh hưởng đến các chuyến bay đi và đến các sân bay khu vực Bắc Trung Bộ của các hãng hàng không Việt Nam.

Hướng di chuyển của bão số 2 trong những ngày tới. Ảnh: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

Chiều nay, Vietnam Airlines (VNA), Jetstar Pacific (JPA) và VASCO (0V) thông báo, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 (tên quốc tế là Talas) tại một số tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay, các hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình) trong chiều tối ngày 16/7/2017.

Cụ thể,VNA sẽ không khai thác 4 chuyến trên đường bay giữa Hà Nội/Tp. Hồ Chí Minh và Vinh, gồm VN1714, VN1715, VN1268, VN1269 trong tối ngày 16/7/2017. Hãng sẽ triển khai kế hoạch bay bù các chuyến trên trong ngày 17/7/2017.

JPA sẽ không khai thác 4 chuyến trên đường bay giữa Vinh/Đồng Hới và Tp. Hồ Chí Minh, gồm BL524, BL525, BL350, BL351. 0V sẽ không khai thác 2 chuyến bay trên đường bay giữa Hà Nội và Đồng Hới, gồm 0V8590, 0V8591. Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ được các Hãng chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay cùng hành trình trong ngày hôm sau nếu còn chỗ.

VNA, JPA và 0V sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật kế hoạch khai thác trong các bản tin tiếp theo. Bên cạnh đó, các Hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến/đi từ các sân bay Nội Bài, Cát Bi, Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới, Phú Bài, Đà Nẵng trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thông tin của các Hãng nhằm chủ động lịch trình đi lại.

Đối với Vietjet, hãng cho biết là có tới 8 chuyến bay bị ảnh hưởng bão trong ngày hôm nay gồm: VJ250 (TPHCM – THANH HOÁ); VJ249 (THANH HOÁ – TPHCM); VJ218, VJ220 (TPHCM – VINH); VJ219, VJ221 (VINH – TPHCM); VJ264 (TPHCM – ĐỒNG HỚI); VJ265 (ĐỒNG HỚI – TPHCM) dừng khai thác. Ngoài ra, nhiều chuyến bay khác cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

Vietjet đã thông tin cho hành khách tại các sân bay và qua nhiều kênh truyền thông, qua điện thoại, tin nhắn SMS và tổng đài 1900 1886. Vietjet khuyến cáo hành khách thường xuyên cập nhật thông tin chuyến bay tại website www.vietjetair.com, mục “Thông tin chuyến bay”. Tại đây, hành khách kiểm tra được “code” vé, tra cứu đầy đủ và chính xác về chặng bay, giờ bay để chủ động trong việc điều chỉnh lịch trình đi lại. Hoặc hành khách cũng có thể liên hệ tổng đài để nhận thông tin mới nhất về tình trạng chuyến bay.

Anh Minh