16 năm trốn truy nã vẫn cưới con gái Phó bí thư xã

Vi Văn Thẩu lúc bị bắt tại xã Mai Sơn, huyện Tương Dương (Nghệ An) sau 16 năm trốn nã



Cuối năm 2000, Công an tỉnh Nghệ An triệt phá đường dây buôn ma túy từ Lào về Việt Nam do Vi Văn Thẩu (SN 1978, trú tại xã Châu Kim, huyện Tương Dương, Nghệ An) cầm đầu.

Quá trình bị vây bắt, đối tượng Thẩu nhanh chân trốn thoát khỏi hiện trường và chạy khỏi địa phương.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Nghệ An đã phát lệnh truy nã Vi Văn Thẩu toàn quốc về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trong quá trình lẩn trốn, Vi Văn Thẩu đến các xã biên giới Việt - Lào. Để ẩn mình, cứ mỗi địa phương Thẩu chỉ trú lại một thời gian ngắn rồi biến mất.

Sau đó, Vi Văn Thẩu chọn bản Na Hang, xã Mai Sơn (Tương Dương) để lẩn trốn và đổi tên thành Vi Văn Thắng.

Dưới vỏ bọc một gã thợ mộc hiền lành vào giỏi nghề, Thẩu được bà con dân bản yêu mến. Đặc biệt, Thẩu chiếm được cảm tình với cô con gái của nguyên Phó bí thư Đảng ủy xã.

Sau khi trở thành con rể của nguyên Phó bí thư xã, Vi Văn Thắng (tức Thẩu) làm hộ khẩu trở thành một con người khác.

Năm 2005, Thẩu chiếm được niềm tin của người dân, được bầu làm Phó bản Na Hang.

Đến năm 2008, Thẩu “lên chức” Trưởng bản, kiêm tổ trưởng tổ vay vốn của bản.

Thẩu 2 lần được cử đi tập huấn ở TP Vinh nhưng nhờ sự khôn khéo và vỏ bọc cán bộ nên không bị phát hiện.

Cũng trong thời gian này, Thắng (tức Thẩu) được cử đi học đối tượng Đảng. Tuy nhiên, sợ bị bại lộ là tội phạm bị truy nã nên Thắng không dám viết đơn xin được kết nạp.

Với uy tín tạo được, Vi Văn Thắng được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã Mai Sơn từ tháng 6/2016 tới nay.

Trưởng bản lộ diện là kẻ trốn truy nã

Đã có lần Thẩu “tự thú” với vợ về quá khứ tội lỗi của mình. Tuy nhiên, đã trót nên duyên vợ chồng, vợ Thẩu cũng đành chôn chặt bí mật đó trong lòng và không tố cáo.

16 năm trôi qua, tung tích của Thẩu vẫn luôn là dấu chấm hỏi trong vụ án. Đến cuối năm 2016, nắm được thông tin về một đối tượng ở xã Mai Sơn hiếm khi ra khỏi địa bàn, hộ khẩu, lý lịch không rõ ràng, các trinh sát nhanh chóng xác minh.

Quá trình điều tra lý lịch, trong cuốn sổ hộ khẩu của ông trưởng bản Na Hang, ngoài cái tên Vi Văn Thắng, không có bất kỳ một thông tin nào thêm về cha mẹ, quê quán.

16 năm trôi qua, vẻ bề ngoài của Thẩu cũng có nhiều thay đổi. Trong khi đó, Vi Văn Thắng (tức Thẩu) lại là con rể nguyên Phó bí thư Đảng ủy xã, cán bộ bản, đại biểu HĐND xã nên quá trình xác minh gặp khó khăn.

Một cán bộ phòng Cảnh sát truy nã tội phạm tỉnh Nghệ An (PC52) cho biết, các trinh sát tìm cách tiếp cận trưởng bản Vi Văn Thắng và bí mật chụp hình để đối chiếu với ảnh cũ trong hồ sơ lưu.

Kết quả phân tích các dữ liệu thông tin và hình ảnh đi đến kết luận 99% Vi Văn Thắng chính là đối tượng bị truy nã Vi Văn Thẩu.

PC52 đã đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án truy bắt.

Ban chuyên án lên kế hoạch tỉ mỉ, tránh “rút dây động rừng” khiến Vi Văn Thẩu lại một lần nữa trốn thoát.

20h ngày 29/12/2016, Ban chuyên án lấy lý do mời Trưởng bản Na Hang ra để xác minh một số đối tượng lạ có mặt trên địa bàn.

Không nghi ngờ, vì đã 16 năm trôi qua Thẩu vẫn yên bình nên gã tự tin phối hợp với đề nghị của các trinh sát.

Vừa ra đến UBND xã Mai Sơn, Thẩu bị CSĐT tra còng vào tay. Thẩu ngớ người chỗi cãi mình là Vi Văn Thắng, không phải Thẩu.

Nhiều cán bộ xã Mai Sơn cũng nghi ngờ Thẩu không phải là tội phạm truy nã. Vì bấy nhiêu năm, Thẩu là một trưởng bản có uy tín.

Tuy nhiên, quá trình xét hỏi tại chỗ, Thẩu cúi đầu nhận tội trước sự thất vọng của nhiều cán bộ và người dân xã Mai Sơn.