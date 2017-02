2 cổ phiếu cần quan tâm ngày 10/2

Đầu tư xin trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 10/2 của các công ty chứng khoán.

1. Đánh giá khả quan đối với cổ phiếu HUT

CTCK Vietcombank (VCBS)

CTCP Tasco (mã HUT) đã đạt được kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng trong năm 2016 khi dịch chuyển mô hình kinh doanh từ doanh nghiệp xây lắp sang đầu tư hạ tầng giao thông BOT và phát triển các dự bất động sản qua hình thức BT.

Triển vọng năm 2017 tiếp tục tích cực với mảng thu phí BOT sẽ đạt mức tăng trưởng khá khi có thêm 3 dự án đang được xây dựng vượt tiến độ và có thể sẽ đi vào hoạt động thu phí từ nửa cuối năm 2017, từ năm 2018 khi cả 7 dự án đi vào vận hành sẽ có triển vọng tăng quy mô thu phí gấp đôi so với năm 2016.

Mảng kinh doanh bất động sản có thể duy trì với doanh thu còn lại từ dự án Foresa Villa Xuân Phương, doanh thu mới từ dự án Tòa nhà South Buiding, Xuân Phương Residence và bắt đầu triển khai dự án lớn hơn là Khu đô thị Mỹ Đình.

Đối với năm 2017, chúng tôi kỳ vọng HUT sẽ tiếp tục tăng trưởng với 3.000 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng trưởng 7,7%) và 450 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng trưởng 11,4% so với năm trước).

Với EPS forward 2017 là 2.522 đồng/CP, tương ứng P/E forward khá thấp là 4,8 lần, mặc dù HUT có rủi ro pha loãng từ trái phiếu chuyển đổi với khoảng 7,5% năm 2017 và 7% năm 2018. Chúng tôi duy trì đánh giá khả quan với cơ hội đầu tư cổ phiếu HUT.

2. Khuyến nghị mua trung và dài hạn cổ phiếu HT1

CTCK BIDV (BSC)

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (mã HT1) cho biết, doanh thu thuần 2016 đạt 8.236,69 tỷ đồng (tăng 8,26% so với năm trước) với Sản lượng tiêu thụ xi măng năm 2016 ước đạt khoảng 6,5 triệu tấn xi măng (tăng trưởng 7%), trong đó khoảng 700.000 tấn là xi măng gia công từ trạm nghiền Hạ Long.

Biên lợi nhuận gộp cả năm của HT1 chỉ đạt 19.71%, thấp hơn đáng kể so với mức 22,52% của cả năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận gộp quý IV/2016 giảm mạnh, liên quan tới ghi nhận một số chi phí của việc đóng cửa trạm nghiền Thủ Đức, theo HT1, những chi phí này đã được ghi nhận phần lớn trong kỳ. Lợi nhuận sau thuế 2016 đạt 813 tỷ đồng (tăng trưởng 0,31%), EPS đạt 2.470 đồng.

Nếu loại bỏ tác động của tỷ giá và lợi nhuận khác, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động cốt lõi (đã loại trừ tác động của tỷ giá) năm 2016 đạt 944.96 tỷ đồng (tăng trưởng 0,26%)

Hiện nay HT1 vẫn còn dư địa tăng trưởng do năng lực nghiền của HT1 có thể đạt 6 – 7 triệu tấn/năm, Hạ Long có thể nghiền khoảng 1.4 triệu tấn/năm. Dự kiến trong năm 2017, HT1 có thể sản xuất và tiêu thụ khoảng 7,5 triệu tấn xi măng (tăng trưởng 15% so với năm trước).

Chúng tôi cho rằng biên lợi nhuận gộp 2017 sẽ được cải thiện so với 2016 do phần lớn các chi phí liên quan đến trạm nghiền Thủ Đức đã được ghi nhận trong quý IV/2016. Bên cạnh đó, HT1 đang sử dụng than Úc trong sản xuất, giá thấp hơn 10 – 15% so với giá bán trong nước.

Dự kiến trong năm 2017, HT1 sẽ tăng tỷ lệ sử dụng than nhập khẩu nếu giá bán thấp hơn giá than trong nước (hiện chiếm tỷ lệ phối trộn 20 – 30% lượng than sử dụng), ngoài ra sẽ tăng lượng dầu điều sử dụng, giảm lượng than tiêu thụ, qua đó giúp giảm giá thành.

Vì vậy, chúng tôi vẫn duy trì khuyến nghị Mua trung và dài hạn cổ phiếu HT1 với giá mục tiêu 24.925 đồng/CP.

Thanh Thúy (Tinnhanhchungkhoan.vn)