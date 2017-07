21 triệu cổ phiếu Dệt Việt Thắng đổ bộ sàn HOSE

Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vừa chấp thuận cho Tổng công ty Việt Thắng được niêm yết 21 triệu cổ phiếu trên HoSE với mã chứng khoán TVT với giá tham chiếu 35.000 đồng/cổ phiếu.

21 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Việt Thắng sẽ chào sàn HOSE vào ngày 17/7 tới đây, với giá tham chiếu 35.000 đồng/cổ phần.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa có quyết định chấp thuận niêm yết 21 triệu cổ phiếu phổ thông của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP (Vicotex) với mã chứng khoán TVT.

Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên ngày 17/7 là 35.000 đồng một cổ phiếu, biên độ dao động giá +/- 20%.

Tổng công ty Việt Thắng là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), được xây dựng từ năm 1960 và đưa vào hoạt động từ 1962 do một số nhà tư bản trong và ngoài nước góp vốn với tên gọi Việt Mỹ kỹ nghệ dệt sợi công ty (VIMYTEX) chuyên sản xuất sợi, dệt và in nhuộm hoàn tất. Đến năm 1975 công ty được nhà nước tiếp quản.

Tháng 3/2007 công ty chuyển đổi sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần và sang tháng 6/2009 được chuyển đổi thành Tổng công ty Việt Thắng – CTCP, hoạt động theo hình thức công ty mẹ công ty con.

Lần gần đây nhất, tháng 7/2014 Công ty tiến hành tăng vốn điều lệ lên 210 tỷ đồng và từ đó đến nay chưa tiến hành tăng vốn.

Vốn điều lệ hiện tại của Vicotex là 210 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) nắm giữ 46,93% vốn, Công ty TNHH Tường Long sở hữu 5,12% vốn.

Ngoài ra Vicotex còn 561 cá nhân và 9 tổ chức trong nước khác sở hữu số cổ phần còn lại.

Hiện Tổng công ty có 2 công ty con là Công ty CP May Việt Thắng và Công ty CP Nguyên phụ liệu Dệt may An Bình; và có 3 công ty liên kết là Công ty TNHH Việt Thắng – Lunch 1, CTCP Thương mại Dệt may TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Dệt Việt Phú.

Tổng doanh thu năm 2016 của Việt Thắng đạt 2.491 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ thị trường trong nước đạt 1.578 tỷ đồng, chiếm 63,35% tổng doanh thu, còn lại là doanh thu từ xuất khẩu. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt gần 118,8 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với gần 61,7 tỷ đồng đạt được năm 2015.

Việt Thắng đã lên kế hoạch kinh doanh năm 2017-2018. Cụ thể, năm 2017 Việt Thắng dự kiến doanh thu tăng 2,61%, đạt mức 2.557 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế dự kiến 95 tỷ đồng, giảm hơn 19% so với năm 2016.

Năm 2018, Việt Thắng dự kiến doanh thu giảm 2,55% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt khoảng 98 tỷ đồng.

Thế Hải