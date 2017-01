CTCK BIDV (BSC)

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, mã VGT) là đơn vị đại diện ngành Dệt may Việt Nam, sở hữu các công ty đầu ngành, được định giá vượt trội so với giá trị ghi nhận của Vinatex. Bên cạnh cơ hội đến từ các FTAs, dịch chuyển sản xuất lên phương thức FOB, ODM là xu hướng tất yếu và được kỳ vọng gia tăng lợi nhuận cho các đơn vị thành viên Vinatex.

Hiệp định TPP nếu không được thông qua, sẽ làm giảm kỳ vọng về tăng trưởng của ngành Dệt may, tuy nhiên, tạo ra mặt bằng giá thấp và hấp dẫn hơn cho nhóm nhà đầu tư dài hạn mong muốn sở hữu Vinatex và nhóm cổ phiếu dệt may.

Từ quốc gia xuất khẩu dệt may đứng thứ 7 toàn cầu vào năm 2008, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 4 vào năm 2015. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 25 tỷ USD vào năm 2015, tăng trưởng trung bình 19%/năm từ 2010-2015.

Chúng tôi kỳ vọng, ngành Dệt may Việt Nam sẽ dành lại tốc độ tăng trưởng cao nhờ (1) Nhiều hiệp định thương mại tự do đã và đang được ký kết; (2) xu hướng chuyển dịch chuỗi giá trị dệt may toàn cầu; (3) Mở rộng chuỗi cung ứng, chuyển dịch sản xuất FOB, ODM.

Bên cạnh đó, Tập đoàn dẫn đầu quy mô và đại diện cho ngành Dệt may Việt Nam với tổng doanh thu hợp cộng đạt 39.503 tỷ đồng và dẫn đầu về tỷ lệ nội địa hóa (52%), tiên phong chuyển dịch sản xuất lên các phương thức FOB, ODM. Với quy mô lớn, bề dày hoạt động trong lĩnh vực dệt may, Tập đoàn Vinatex sẽ là một trong những thành viên đầu tiên hưởng lợi từ sự tăng trưởng và các xu hướng chuyển dịch trong ngành.

Các thành viên của Vinatex đa số là các công ty có thương hiệu mạnh, dẫn đầu về doanh thu, năng lực sản xuất và có nền tảng khách hàng tốt. Nhiều khoản đầu tư được định giá hấp dẫn và đang được ghi nhận thấp hơn nhiều so với mức định giá của thị trường như may Việt Tiến, May 10, May Đức Giang, Tổng CTCP Phong Phú, Dệt may Hòa Thọ…

Tuy nhiên, vẫn có những rủi ro khi đầu tư vào Vinatex như (1) Nhu cầu tiêu thụ toàn cầu yếu. (2) Rủi ro dịch chuyển đơn hàng sang các quốc gia Bangladesh, Ấn Độ, Campuchia. (3) Rủi ro hiệp định TPP ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt của các dự án đầu tư mới của Vinatex. (4) Rủi ro quản trịvà điều hành hoạt động hệ thống lớn các công ty thành viên; (5) Rủi ro tỷ giá tăng; (6) Rủi ro lãi suất tăng.

Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị Nắm giữ cổ phiếu VGT, với giá hợp trong khoảng từ 11.245 đồng/CP đến 13.619 đồng/CP.

2. FOX thích hợp đầu tư trung và dài hạn

CTCK BIDV (BSC)

CTCP Viễn thông FPT giao dịch trên sàn Upcom từ 13/1/2017, mã chứng khoán FOX, tổng số lượng cổ phiếu 137.078.609 (cổ phiếu quỹ 30.015), giá tham chiếu 54.000 đồng/CP (PE 2016 = 9.46x).

FPT Telecom hiện là một trong số 3 nhà cung cấp dịch vụ fixed line Internet hàng đầu tại Việt Nam. Về thị phần, FOX đứng thứ 3 với 20% thị phần về thuê bao. Viettel chiếm 23 - 24% thị phần, còn lại thuộc về VNPT.

Hoạt động kinh doanh chính của FOX là (1) Cung cấp dịch vụ Viễn thông (Internet băng thông rộng, dịch vụ kênh thuê riêng, thoại, trung tâm dữ liệu, truyền hình internet - IPTV) và (2) Quảng cáo trực tuyến.

Chúng tôi cho rằng, FOX là cổ phiếu có triển vọng khả quan, thích hợp với chiến lược đầu tư Trung vào Dài hạn.

Trong năm 2017 nhờ biên lợi nhuận được cải thiện, kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt và kế hoạch thoái vốn từ SCIC, FOX sẽ là cơ hội hấp dẫn với nhà đầu tư, PE 2016 của FOX = 9,46x, EV/EBITDA 2016 = 5,17x (PE trung vị ngành viễn thông (khu vực mới nổi) là 14,34x, EV/EBITDA trung vị là 6,35x).

3. Xem xét mua vào cổ phiếu ACB

CTCK KIS Việt Nam (KIS)

ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu đã vượt đỉnh trung hạn tháng 7/2015 của xu hướng tăng trước đó với khối lượng giao dịch gia tăng mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì tích cực và ACB bật tăng trong 2 tuần giao dịch gần đây cho thấy khả năng ACB đã kiểm định thành công ngưỡng cản trên.

Nhóm chỉ báo xác nhận xu hướng như RSI(14) và Stochastic tăng mạnh hỗ trợ tích cực cho xu hướng tăng hiện tại.

Ngoài ra, chỉ báo Bollinger Band đang mở rộng sau giai đoạn co hẹp, xác nhận xu hướng tăng trung hạn. Đặc biệt, chỉ báo ADX(14) đã cắt lên đường -DI xác nhận tín hiệu mua tin cậy.

Tuy nhiên, diễn biến điều chỉnh tích lũy ngắn hạn có thể xuất hiện khi ACB tiệm cận vùng cản 21,5 - 22,5. Vượt qua được ngưỡng cản này, khả năng quay trở lại xu hướng tăng của ACB sẽ rõ nét hơn với mục tiêu là 27-28.

Nhà đầu tư có thể xem xét mua ACB khi điều chỉnh về vùng 19,5 - 20 hoặc khi giá vượt qua vùng 21,5 - 22,5. Giá cắt lỗ là 19 và giá mục tiêu kỳ vọng là 27 - 28.