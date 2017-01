3 cổ phiếu cần quan tâm ngày 19/1

Đầu tư xin trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 19/1 của các công ty chứng khoán.

1. Mức giá mục tiêu của AAA là 30.100 đồng/CP

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS)

Sản lượng túi nhựa xuất khẩu của CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA) tăng 25% từ mức 37,2 nghìn tấn năm 2015 lên 46,3 nghìn tấn năm 2016 nhờ vào việc các nhà máy hiện tại của công ty gia tăng năng lực sản xuất với việc máy móc được lắp đặt thêm và nhân công được đào tạo.

Lợi nhuận sau thuế 2016 ước đạt 143 tỷ, cao hơn 43% so với kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2016 và tăng 160% so với năm 2015. Đồng thời biên lợi nhuận ròng tăng từ 3,6% lên 6,8% do công ty tăng cơ cấu sản phẩm có hàm lượng giá trị cao như bao bì tự hủy và túi xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản, quản lý hiệu quả chi phí và tỷ lệ phế liệu.

VPBS dự báo sản lượng túi nhựa tiêu thụ năm 2017 tăng 38% so với cùng kỳ lên 64.000 tấn do nhà máy 6A có công suất 1.500 tấn/tháng đã được đưa vào hoạt động từ đầu năm 2017 (tương ứng nhà máy 6A chạy 100% công suất năm 2017 và chưa tính đến sản lượng nhà máy 7) và sản lượng tiêu thụ CaCO3 sẽ đạt 20.000 tấn năm 2017.

Biên lợi nhuận dự kiến được cải thiện do tỷ lệ túi xuất khẩu vào Nhật Bản dự kiến sẽ gia tăng, chiếm khoảng ½ tổng sản lượng xuất khẩu vào năm 2018, sau khi nhà máy 6A và 6B hoạt động sản xuất ổn định.

Chúng tôi dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của AAA cho năm 2017 lên 2.900 tỷ đồng (tăng 38%) và 184,5 tỷ (tăng 29%). Với vốn điều lệ dự kiến 575 tỷ, EPS dự kiến đạt 3.208 đồng/cổ phiếu. Công ty sẽ trả cổ tức 2017 ở mức 25-30%, tương ứng 78- 93% lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Vì vậy, chúng tôi tiếp tục giữ nguyên mức giá mục tiêu 30.100 đồng/cổ phiếu đổi với cổ phiếu AAA.

2. SAB đang giao dịch ở mức PE cao hơn 20% so với công ty cùng ngành

CTCK Bản Việt (VCSC)

Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO, mã SAB) công bố kết quả sơ bộ 2016, trong đó lợi nhuận trước thuế tăng trưởng ở mức cao 18% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kết quả này cho thấy tăng trưởng giảm tốc trong quý IV/2016, khi lợi nhuận trước thuế chỉ tăng trưởng 4% so với quý IV/2015, thấp hơn mức tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2016 là 21% so với 9 tháng năm 2015.

Chúng tôi cho rằng kết quả này một phần là do tăng trưởng sản lượng trong quý 4/2016 chỉ ở mức khoảng 4% so với cùng kỳ theo ước tính của chúng tôi, thấp hơn mức tăng trưởng 10% trong 9 tháng năm 2016 so với cùng kỳ năm trước. Vì chưa có báo cáo tài chính, chúng tôi chưa thể có giải thích chi tiết hơn khi chưa có thông tin từ ban lãnh đạo củaSabeco.

Trong khi đó, SAB cũng công bố các mục tiêu cho năm 2017, trong đó dự kiến tăng trưởng sản lượng ở mức 5% so với 2016, đạt 1,7 triệu lít. Tuy vậy, lợi nhuận trước thuế được đặt kế hoạch đi ngang so với 2016 ở mức 5.253 tỷ đồng, mức mà chúng tôi nghĩ là khá thậntrọng khi SAB vẫn còn là một doanh nghiệp nhà nước.

Tại mức giá hiện tại, SAB đang giao dịch ở mức P/E năm 2016 là khoảng 36 lần theo ước tính của chúng tôi, cao hơn 20% so với mức trung vị các công ty cùng ngành ở mức 30 lần.

3. Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu CII

CTCK Bản Việt (VCSC)

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đã đăng ký mua 9,5 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư Cầu đường CII (LGC), theo đó tăng tỷ lệ sở hữu của CII tại LGC từ 49% lên 53,95%.

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ 20/01/2017 đến 20/02/2017 theophương thức khớp lệnh.

Như vậy, sau khi CII mua lại thành công cổ phiếu trên, LGC sẽ được hợp nhất trở lại vào CII từ quý I/2017. Điều này phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi đã được đề cập trong các báo cáo cập nhật trước đây.

Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu CII với lợi suất cổ tức 6,4%.

Thanh Thúy (Tinnhanhchungkhoan.vn)