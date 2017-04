CTCK BIDV (BSC)

Ngân hàng TMCP Quân đội (mã MBB) còn nhiều room tăng trưởng tín dụng nhờ tỷ lệ LDR đạt 77%, thấp hơn mức trần tối đa của NHNN.

Thu nhập ngoài lãi còn nhiều tiềm năng tăng trưởng, mới đạt 19% tổng thu nhập trong khi đó, mức trung bình của các ngân hàng trên thế giới vào khoảng 40%. MBB tiếp tục đẩy mạnh mảng phi tín dụng, bán chéo sản phẩm trong các năm tới.

Bên cạnh đó, khả năng sinh lời cao, NIM đạt 3,57%, chỉ đứng sau VIB, trong khi đó, CIR (chi phí hoạt động/thu nhập hoạt động) thấp, đạt 42,36%, chỉ cao hơn VCB. ROE của ngân hàng được kỳ vọng đạt 15% trong 3 năm tới, từ mức 12,15% hiện tại.

Mặt khác, chất lượng tài sản tốt, tỷ lệ nợ xấu còn 1,32% vào cuối năm 2016, tổng tài sản nghi ngờ theo tính toán của BSC vào khoảng 20 nghìn tỷ đồng chiếm 8,19% tổng tài sản. Tỷ lệ dự phòng rủi ro nợ xấu/tổng nợ xấu đạt 103%, khiến chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được kỳ vọng giảm mạnh, giảm 19% trong năm 2017.

Kết quả kinh doanh được kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong năm 2017. BSC dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 3.654 tỷ đồng, tương đương EPS là 2.033 đồng/CP (đã trừ quỹ khen thưởng phúc lợi).

Chúng tôi khuyến nghị mua mạnh cổ phiếu MBB và nâng giá mục tiêu 12 tháng tới lên 23.000 đồng/CP.

2. Khuyến nghị mua cổ phiếu HPG

CTCK ACB (ACBS)

Kinh doanh 4 ngành nghề chủ lực, gồm thép, bất động sản, các ngành công nghiệp khác, và nông nghiệp (lần lượt chiếm 86,7%, 1,3%, 7,8% và 4,2% trong năm 2016), CTCP Tập Đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) là một trong những cổ phiếu đầu ngành khi có được sức khỏe tài chính vững chắc, tốc độ tăng trưởng ổn định, biên lợi nhuận cao, cũng như vi thế đầu ngành sản xuất thép.

Trong giai đoạn 5 năm, tập đoàn đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng lũy kế hàng năm (CAGR) doanh thu ở mức 15%, trong khi tốc độ đó ở lợi nhuận lên đến 30%. Bên cạnh đó, nhờ vào chiến lược đầu tư sâu cho việc sản xuất thép (sản xuất từ quặng), và sự đóng góp từKLH Gang Thép Hòa Phát, biên lợi thuần của HPG đã cải thiện đáng kể (từ 12,7% trong năm 2015 lên 19,8% trong năm 2016).

Bằng 3 phương pháp định giá FCFF, tỉ số PE và EV/EBITDA, chúng tôi ước tính giá trị nội tại của HPG là 40.794 đồng/CP. Tại giá đóng cửa ngày 14/04/17 là 30.900 đồng, chúng tôi kì vọng mức lợi suất tương đương 32% và đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu HPG.

3. Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu CTG

CTCK Vietcombank (VCBS)

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (mã CTG) đặt kế hoạch kinh doanh khá thấp trong năm 2017 với 8.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng trưởng 3% so với năm 2016). Trong đó, tín dụng tăng 16% (so với 23% của năm 2016), huy động tăng 15% (so với mức 32% của năm 2016).

Động lực tăng trưởng lợi nhuận cho năm 2017 chưa có nhiều cải thiện khi ngân hàng tập trung trích lập cho trái phiếu đặc biệt VAMC và việc sáp nhập với PGBank (nếu được diễn ra trong năm 2017) có thể gây tác động tiêu cực phần nào (lên chi phí trích lập ~400 tỷ đồngvà chi phí hoạt động do sáp nhập hệ thống).

Kết quả kinh doanh quý I/2017 phản ánh tăng trưởng lợi nhuận thấp với 2.488 tỷ đồng (tương đương cùng kỳ) dù tín dụng và huy động đều đat mức khá cao (tín dụng tăng 5,6%, huy động tăng 4,7% so với cùng kỳ).

Chúng tôi dự báo CTG ghi nhận 8.711 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2017 (tăng 1,7% so với 2016). Dự phóng bao gồm việc sáp nhập với PGBank và không bao gồm các khoản bất thường từ thoái vốn 1 số khoản đầu tư vào TISCO hoặc bảo hiểm Aviva.

Theo đó, BVPS forward 2017 là 16.736 đồng/cổ phiếu. Với giá đóng cửa 17.000 đồng, CTG đang được giao dịch với PB forward 2017 là 1,02 lần (khá thấp so với trung bình ngành 1,3). Tuy nhiên tăng trưởng đang chững lại do áp lực trích lập trái phiếu VAMC và hệ số CAR thấp. Chúng tôi khuyến nghị nắm giữ đối với CTG.