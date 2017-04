CTCK Bảo Việt (BVSC)

Những dự án mà Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn Thông (mã ELC) đang triển khai đều là những dự án tích hợp hệ thống mới, trong 1-2 năm đầu tiên thường có tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thấp do chi phí liên quan đến triển khai, phát triển lớn. Tuy nhiên, sau này khi giành được những hợp đồng mở rộng tiếp theo, chi phí sẽ giảm và làm tỷ suất lợi nhuận tăng.

Chúng tôi cho rằng từ năm 2017 trở đi, ELC sẽ có sự bứt phá về lợi nhuận khi các dự án được triển khai các bước tiếp theo sau giai đoạn bản lề. Kế hoạch kinh doanh 2017 doanh nghiệp đề ra tương đối thận trọng, theo chúng tôi ELC hoàn toàn có khả năng hoàn thành và vượt kế hoạch này.

Mức P/E forward 2017 tương ứng với kế hoạch hiện vào khoảng 11,7 lần, tuy nhiên với tiềm năng tăng trưởng lớn của ELC chúng tôi cho rằng đây là mức giá tương đối hấp dẫn để đầu tư.

2. LCG đang có dấu hiệu bước vào xu hướng giảm

CTCK BIDV (BSC)

Công ty Cổ phần Licogi 16 (mã LCG) nhiều khả năng sẽ tiếp đà phục hồi trong năm 2017 nhờ tập trung vào hoạt động xây lắp và dòng tiền mạnh thu về từ việc chuyển nhượng được các dự án bị đóng băng trong mấy năm qua.

Kế hoạch phát hành thêm 24 triệu cổ phiếu sẽ làm pha loãng đáng kể EPS 2017 của LCG. Tuy nhiên, trong trường hợp các dự án BT, BOO lớn mà LCG đang theo đuổi được phê duyệt thì tiềm năng của công ty trong dài hạn là tương đối lớn. Bản thân công ty cũng đặt kế hoạch 2018 khá tham vọng với doanh thu hợp nhất đạt 2.400 tỷ đồng, tăng trưởng 60% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế 120 tỷ, tăng trưởng 71%, tương ứng EPS 2018 = 1.200 đồng/CP.

Nhận định cổ phiếu LCG đang trong xu hướng điều chỉnh giảm trong ngắn hạn và duy trì xu hướng tăng trong trung hạn, khi cắt xuống dưới sợi dây trung bình ngắn hạn MA(15), thanh khoản đang có xu hướng giảm. Ngưỡng hộ trợ ngắn hạn vùng giá 8. Các chỉ báo kỹ thuật chưa thể hiện một sự tích cực trở lại.

Khuyến nghị: Xu hướng điều chỉnh từ đỉnh sau đợt tăng khá dài hình thành từ đầu năm 2017, cổ phiếu LCG đang có dấu hiệu bước vào xu hướng giảm. Nhà đầu tư thực hiện quan sát vận động giá đến khi ổn định hơn tại mức hỗ trợ 8 và sự cải thiện trở lại của yếu tố thanh khoản.

3. DPM kỳ vọng thay đổi chính sách thuế VAT đầu ra với phân bón

CTCK BIDV (BSC)

Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí (mã DPM) cho biết, quý I/2017, doanh thu thuần hầu như không tăng trưởng, đạt 1,978 tỷ đồng, trong khi đó, lợi nhuận sau thuế giảm đến 45%, còn 223 tỷ đồng, chủ yếu do biên lợi nhuận gộp suy giảm mạnh từ 40% trong quý I/2016 xuống còn 30% trong quý I/2017. Điều này là do tốc độ tăng của giá phân bón đầu ra (tăng khoảng 16% so với trung bình năm 2016) chưa đủ bù đắp tốc độ tăng của giá khí đầu vào (tăng khoảng 29% so với giá khí trung bình năm 2016). Khí đầu vào chiếm khoảng 60% chi phí sản xuất ure.

Năm 2017, Công ty đặt mục tiêu bán 790.000 tấn phân ure Phú Mỹ (giảm 5% so với năm trước do nhà máy dự kiến sửa chữa lớn trong tháng 12/2017) và kinh doanh các loại phân bón khác là 311.000 tấn (giảm 25%).

Với giá dầu giả định là 50 USD/thùng, giá khí trung bình năm 2017 của DPM dự kiến là 4.47 USD/MMBTU, tăng 16% so với năm trước, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 7.743 tỷ đồng (giảm 3%) và lợi nhuận sau thuế đạt 823 tỷ đồng (giảm 29% so với năm trước). EPS 2017 là 1.882 đồng/CP. Chúng tôi cho rằng, kết quả kinh doanh năm 2017 của công ty kém khả quan.

Mặt khác, như chúng tôi đã trình bày trong các báo cáo ngành phân bón trước đây, việc phân bón nội địa được miễn thuế VAT đầu ra làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất phân đơn do thuế VAT đầu vào không được khấu trừ. Điều này làm tăng khoảng 300 tỷ đồng chi phí của DPM.

Hiệp hội phân bón hiện đang kiến nghị áp dụng thuế suất VAT 0% đối với mặt hàng phân bón, dự kiến trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Theo đánh giá của chúng tôi, nếu được thông qua, nhanh nhất cũng phải sau tháng 11/2017, luật sửa đổi thuế VAT đối với phân bón mới được ban hành.

Đối với kỳ vọng áp dụng thuế tự vệ đối với mặt hàng phân phức hợp với thành phần chính là Nito ít nhất là 7% và P2O5 ít nhất là 30%, nếu được thông qua sẽ chủ yếu tác động đến các doanh nghiệp sản xuất DAP, và không tác động đến hoạt động của DPM.