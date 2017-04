CTCK Bảo Việt (BVSC)

Chúng tôi đánh giá cao khả năng hoàn thành kế hoạch của Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT) trong năm nay do phần doanh thu và lợi nhuận phần lớn đã được đảm bảo bởi tiến độ bán hàng tốt của các dự án bất động sản. Doanh thu và lợi nhuận các năm sau cũng được đảm bảo bởi nhiều dự án gối đầu mà HUT đang sở hữu.

Tuy nhiên, với kế hoạch phát hành tối đa 50 triệu cổ phiếu cùng áp lực của 256 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi trong quý III/2017 và quý III/2018 sẽ gây rủi ro pha loãng tương đối với cổ phiếu. Rủi ro pha loãng trong trường hợp phát hành tối đa 50 triệu cổ phiếu cùng áp lực chuyến đổi trái phiếu ước tính sẽ làm EPS của HUT giảm tới 32%.

Với kế hoạch 450 tỷ lợi nhuận sau thuế trong năm 2017, P/E của HUT trước và sau khi pha loãng tối đa lần lượt là 5,3 và 6,9 lần, vẫn ở mức hấp dẫn so với mặt bằng chung của thị trường.

2. Khuyến nghị mua cổ phiếu PAC

CTCK BIDV (BSC)

Năm 2017, CTCP Pin Ắc quy miền Nam (mã PAC) đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.750 tỷ đồng (tăng 8,4% so với năm trước), lợi nhuận trước thuế đạt 165 tỷ đồng (tăng trưởng 3%), cổ tức tối thiểu 15%.

Chúng tôi lưu ý, PAC tính toán kế hoạch cho năm 2017 dựa trên định mức chi phí quỹ lương như năm 2016 và chưa tính đến khoản tiền hỗ trợ di dời. Mặc dù ban lãnh đạo đánh giá chi phí nguyên liệu tăng cao hơn, lợi nhuận 2017 sẽ không khả quan như năm 2016, nhưng ban lãnh đạo cho biết kế hoạch đặt ra là lợi nhuận trước thuế 165 tỷ sẽ được hoàn thành.

Quý I/2017, doanh thu thuần PAC đạt 692 tỷ đồng (tăng 27,51% so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó tiêu thụ ắc quy tăng 15 – 20% và tiêu thụ pin tăng 5 - 8%. Thị phần hiện tại của PAC là 49% với ắc quy (ắc quy ô tô là 49%, ắc quy xe tải là 55% và ắc quy gắn máy là 21%) và thị phần pin khoảng 33%.

Tuy nhiên biên lợi nhuận gộp của quý I/2017 là 10,8%, giảm tương đối so với mức 13,82% của cùng kỳ 2015. Nguyên nhân chủ yếu dó giá nguyên liệu Chì và Kẽm điều chỉnh tăng, hiện tại PAC vẫn chưa tăng giá bán, để cải thiện tình hình công ty có thể sẽ điều chỉnh tăng giá bán hoặc giảm chiết khấu bán hàng. Lợi nhuận trước thuế quý I/2017 là 36,85 tỷ đồng (tăng 21,92% so với cùng kỳ).

Trong quý II, giá chì giảm khoảng 4,17% và giá kẽm giảm khoảng 7,14% so với giá đầu vào của quý I/2017 sẽ giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp, bên cạnh đó PAC sẽ ghi nhận 25 tỷ đồng số tiền hỗ trợ di dời của dự án 445 - 449 Gia Phú (dòng tiền về 21 tỷ đồng trong quý I/2017). Đối với dự án 752 Hậu Giang, công ty đang triển khai di dời xí nghiệp pin Con Ó ra khu công nghiệp Tân Tạo, PAC đã nhận 3 tỷ đồng hỗ trợ di dời từ đối tác, tuy nhiên Chính phủ đang có yêu cầu tạm dừng dự án này.

Nhận định PAC tiếp tục giao dịch trong kênh tăng giá sau khi tạo đáy thành công vào đầu năm 2017 tiến về đỉnh cũ lịch sử 40.8, phiên tăng hôm nay tiếp tục củng cố xu hướng tăng khi các chỉ báo xu hướng đều khá tích cực, được hỗ trợ khá lớn nhờ vào thanh khoản tiếp tục duy trì mức cao.

Vì vậy, khuyến nghị nhà đầu tư trung và dài hạn có thể xem xét tận dụng những nhịp điều chỉnh ở vùng giá tích lũy 36, giá kì vọng 43, giá cắt lỗ 34.2.

3. Khuyến nghị mua cổ phiếu SFG

CTCK MB (MBS)

CTCP Phân bón miền Nam (mã SFG) đang kỳ vọng rằng luật thuế sẽ được thay đổi đưa phân bón từ mặt hàng miễn thuế GTGT thành mặt hàng chịu thuế GTGT 0%. Trong năm 2015-2016, khi luật thuế cũ số 71/2014/QH13 từ mức thuế 5%, SFG đã không được khấu trừ cho các chi phí sản xuất đầu vào đặc biệt là mảng Supe Lân.

Khoản thuế không được khấu trừ này ước tính làm gia tăng giá vốn hàng bán khoảng 40 - 50 tỷ đồng, so với mức lợi nhuận trước thuế 110 tỷ đồng trong năm 2016. Do đó, khi luật thuế mới được sửa đổi đưa phân bón vào dạng chịu thuế 0%, SFG sẽ giảm được giá vốn hàng bán, từ đó gia tăng được khoảng 36-40% lợi nhuận trước thuế so với hiện tại.

Chúng tôi dự phóng ở mức thận trọng với doanh thu trong năm 2017 của SFG đạt 2.590 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 94,6 tỷ đồng tăng lần lượt 10% và 3,8% so với thực hiện năm 2016, tương đường EPS forward năm 2017 đạt 1.958 đồng/CP (giả sử trong năm 2017 công ty tăng vốn thêm 10% lên 483 tỷ đồng ).

Chúng tôi sử dụng 3 phương pháp định giá là so sánh P/E, FCFE và FCFF để định giá cổ phiếu SFG. Giá hợp lý đối với cổ phiếu SFG là 16.380 đồng/CP. Do đó, chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu SFG ở mức giá hiện tại 12.000-13.000 đồng/CP.