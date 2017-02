4 cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/2

Đầu tư xin trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 7/2 của các công ty chứng khoán.

1. Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu CSM

CTCK Phú Hưng (PHS)

CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM) CSM vừa công bố kết quả kinh doanh với doanh thu thuần chưa kiểm toán cả năm 2016 đạt 3.287 tỷ đồng, giảm 9,6% so với năm trước nhưng khá sát với doanh thu kế hoạch sau điều chỉnh là 3.250 tỷ đồng. Trong đó, săm lốp ô tô và săm lốp xe máy là hai sản phẩm chính mang lại phần lớn doanh thu cho công ty với tỷ trọng lần lượt 60% và 40%.

Sản phẩm của công ty không những tiêu thụ trong nước mà còn được xuất khẩu sang 18 quốc gia và vùng lãnh thổ với doanh thu xuất khẩu đóng góp 29% trong tổng doanh thu và thị trường xuất khẩu chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á. Là một trong những doanh nghiệp đầu ngành nhưng CSM cũng như các công ty săm lốp khác đang gặp áp lực cạnh tranh mạnh mẽ từ lốp xe Trung Quốc giá rẻ.

Bên cạnh tăng trưởng doanh thu không được khả quan, chi phí nguyên liệu gia tăng với giá vốn hàng bán/doanh thu tăng lên 79,3% từ mức 77,8% của năm 2015 do giá cao su hồi phục đã khiến kết quả kinh doanh của CSM sụt giảm.

Theo đó, lợi nhuận gộp năm 2016 ghi nhận 680,5 tỷ đồng, giảm 15,6% so với năm trước. Tuy vậy, CSM đã nỗ lực tiết giảm chi phí gồm chi phí bán hàng ghi nhận 150,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,9% so với năm trước; chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận 125,7 tỷ đồng, giảm mạnh 35,8% nhờ hoàn nhập quỹ phát triển khoa học công nghệ trong quý IV; chi phí lãi vay 60 tỷ đồng, giảm 10,7%.

Tính cả năm 2016, lợi nhuận trước thuế đạt 331.67 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (330 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế năm 2016 ghi nhận 261.1 tỷ đồng (giảm 9,9% so với năm trước).

Chúng tôi không thật sự đánh giá cao triển vọng kinh doanh của CSM trong năm 2017 do áp lực cạnh tranh từ những đối thủ ngoại mà đặc biệt là từ Trung Quốc vẫn rất lớn. Lốp xe Trung Quốc giá rẻ khiến cho việc tiêu thụ sản phẩm chiến lược của CSM là lốp xe Radial toàn thép có chất lượng cao hơn gặp nhiều khó khăn.

Chúng tôi dự phóng doanh thu năm 2017 đạt 3.465 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,4% so với năm 2016 với động lực tăng trưởng nhờ vào dự án Radial bán thép. Theo đó, dự án Radial bán thép có công suất 500.000 lốp/năm dự kiến đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ từ cuối quý I/2017. CSM đã tìm được đầu ra cho dự án và đã được đối tác từ Mỹ (Tireco) cam kết bao tiêu 1,5 triệu sản phẩm đạt đủ tiêu chuẩn chất lượng.

Nguyên liệu đầu vào là cao su đã có dấu hiệu tạo đáy, phục hồi kể từ 2016 và dự đoán sẽ tăng trong 2017 khiến biên lợi nhuận không còn duy trì ở mức cao như những năm trước. Thêm nữa, giá dầu thô, một trong nững nguyên liệu sản xuất cao su tổng hợp, được dự báo tăng tích cực trong năm nay sau thỏa thuận cắt giảm sản lượng của các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC càng gây áp lực lên chi phí giá vốn.

Trong năm 2017, tỷ giá cũng gặp áp lực sẽ ảnh hưởng tiêu cực làm tăng chi phí tài chính. Ngoài ra, công ty cũng không còn ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng từ quỹ phát triển khoa học công nghệ nên chi phí quản lý doanh nghiệp sẽ không ghi nhận mức thấp như 2016.

Tính chung, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ có thể đạt 222,8 tỷ đồng năm 2017, tương đương với EPS dự phóng 2017 đạt 2.150 đồng/cổ phiếu.

Với những khó khăn trên, chúng tôi đánh giá TRUNG LẬP với cổ phiếu CSM.

2. Khuyến nghị mua trung và dài hạn cổ phiếu BFC

CTCK MB (MBS)

CTCP Phân bón Bình Điền (mã BFC) là doanh nghiệp phân bón NPK hàng đầu Việt Nam với thương hiệu nổi tiếng phân bón “Đầu Trâu”.

Thị trường khu vực miền Bắc và thị trường xuất khẩu đang phát triển khá tốt. Giá nguyên liệu đầu vào (Ure, Kali…) được kỳ vọng tiếp tục ở mức thấp trong năm 2017.

Bên cạnh đó, Nhà máy Bình Điền - Ninh Bình đi vào hoạt động tạo nền tảng cho BFC mở rộng thị phần tại Khu vực Miền Bắc.

Ngoài ra, BFC luôn duy trì tỷ lệ cổ tức cao trong những năm gần đây.

Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị Mua trung và dài hạn đối với cổ phiếu BFC với mức định giá trên cơ sở thận trọng 42.000 đồng/cp, với tiềm năng tăng giá ~25% so với 33.600 đồng/cp.

3. Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu VIC

CTCK ACB (ACBS)

Kết quả kinh doanh quý IV/2016 của Tập đoàn Vingroup khá thất vọng. Mặc dù doanh thu thuần tăng 66% so với cùng kỳ, đạt 24.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 18% xuống 410 tỷ đồng do chi phí lãi vay tăng, chi phí bán hàng tăng (chủ yếu do mở rộng hệ thống siêu thị và các cửa hàng bán lẻ), chi phí quản lý doanh nghiệp tăng (chủ yếu do chi phí từ thiện) và thuế suất thực tế cao (74% so với 51%). Do lợi ích cổ đông thiểu số đạt 576 tỷ đồng nên VIC lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 165 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2016, Tập đoàn Vingroup đạt gần 60.000 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 72% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế 3.500 tỷ đồng (tăng 133%), tương đương với 130% và 117% kế hoạch.

Vinhomes tiếp tục là phân khúc dẫn đầu, chiếm 2/3 tổng doanh thu và đạt 9.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Vincom Retail (Trung tâm thương mại) đứng ở vị thứ 2 với gần 2.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 43%). Vinpearl và Consumer Retail lần lượt bị lỗ trước thuế trên 1.000 tỷ đồng và 3.400 tỷ đồng do việc phát triển hệ thống quá nhanh.

Tính đến 31/12/2016, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 2.8x, lên hơn 50.000 tỷ đồng, chủ yếu do có thêm dự án Golden River và Cần Giờ. Khoản người mua trả tiền trước tăng 2,5x so với đầu năm, lên gần 50.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ ròng/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 44% lên 65%.

Vì vậy, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu VIC.

4. Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu NVL

CTCK ACB (ACBS)

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL) cho biết, kết quả kinh doanh quý IV/2016 không lấp lánh như cùng kỳ năm ngoái do trong quý IV/2015, Công ty bắt đầu bàn giao 5 dự án gồm The Prince Residence, Galaxy 9, Icon 56, Lexington Residence và Tropic Garden trong khi quý IV/2016 chỉ bàn giao các căn hộ còn lại tại các dự án này và dự án Sunrise City North. Cụ thể, doanh thu thuần giảm 23,8x so với cùng kỳ xuống 183 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 5,6x xuống 94 tỷ đồng.

Tuy nhiên, xét cả năm thì Novaland vẫn tăng trưởng mạnh trong 2016 và hoàn thành kế hoạch với gần 7.400 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 10% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế 1.655 tỷ đồng (tăng 275%), chủ yếu nhờ định giá lại khoản đầu tư vào CTCP Thế kỷ 21 (cụ thể là dự án Lakeview City và Water Bay). Chi phí lãi vay cũng tăng 2,5% lên 863 tỷ đồng và tỷ lệ nợ ròng/vốn chủ sở hữu tăng từ 0,5x lên 0,9x.

Cổ phiếu NVL đang giao dịch ở mức P/E forward là 16,7x trên EPS pha loãng do ACBS dự phóng năm 2017 là 3.540 đồng và P/B là 3x trên BVPS năm 2016 dự phóng 20.000 đồng. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu NVL.

Thanh Thúy (Tinnhanhchungkhoan.vn)