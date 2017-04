CTCK KIS (KIS Việt Nam)

Sản phẩm chủ yếu của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH) là nhà liền kế, biệt thự phục vụ cho tầng lớp thu nhập cao, phân khúc khách hàng đang tăng nhanh nhờ sự phát triển nền kinh tế của Việt Nam.

Hầu hết dự án của Khang Điền ở khu Đông gồm quận 2 và quận 9, khu vực được hưởng lợi từ việc đầu tư các cơ sở hạ tầng đồng bộ của TP.HCM. Các dự án dự kiến mang lại doanh thu lớn cho Khang Điền trong năm 2017 là Melosa Garden, The Venica, Lucasta, Merita….

Bên cạnh đó, sở hữu 57,31% cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh, công ty sở hữu quỹ đất rộng 400 ha ở Bình Chánh là nguồn lực cho sự phát triển trong tương lai của Khang Điền.

Chúng tôi định giá cổ phiếu KDH ở mức 27.200 đồng trên mỗi cổ phần cuối 2017, dựa trên phương pháp đánh giá lại tài sản, mức giá trên có tăng 25% hơn so với mức đánh giá lần đầu chủ yếu do giá đất thị trường quận 9 có xu hướng tăng trong 2016, lợi nhuận kỳ vọng đạt 15% so với giá thị trường là 25.000 đồng và khuyến nghị tăng tỷ trọng.

2. Khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu TDH

CTCK KIS (KIS Việt Nam)

Mức phí quản lý chợ đầu mối nông sản Thủ Đức có khả năng được điều chỉnh tăng lên từ 50% - 100% trong tháng 3/2017, điều này sẽ có tác động tích cực đến lợi nhuận từ mảng dịch vụ quản lý chợ của CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức (Thủ Đức House, mã TDH). Trong năm 2016 thì dịch vụ quản lý chợ mang lại lợi nhuận thuần 32 tỷ đồng (chiếm 24% lợi nhuận công ty).

Sản phẩm căn hộ và đất nền của Thủ Đức House thuộc phân khúc trung bình, từ 1,1 tỷ đến 1,5 tỷ đồng/căn, là phân khúc thị trường phù hợp với nhiều người tiêu dùng nên có được sức tiêu thụ tốt. Chúng tôi dự đoán TDH sẽ tiêu thụ được hết các sản phẩm tại dự án KDC Bà Chiểu… trong năm 2017.

Chúng tôi định giá cổ phiếu TDH ở mức 18.000 đồng/CP cuối 2017, dựa trên phương pháp so sánh P/E và P/B, lợi nhuận kỳ vọng đạt 31% so với giá thị trường là 14.250 đồng. Khuyến nghị tăng tỷ trọng.

3. Có thể tận dụng cơ hội giải ngân cổ phiếu SSI

CTCK KIS (KIS Việt Nam)

Cổ phiếu SSI của CTCP Chứng khoán Sài Gòn đang giao dịch trong xu hướng tăng trung hạn với độ dốc cao sau khi phá vỡ kênh xu hướng trước đó. Kháng cự hiện tại của SSI nằm tại vùng 25-25,5, tương đương vùng đỉnh dài hạn được thiết lập 08/2015. Nếu phá vỡ được vùng cản mạnh này, SSI sẽ thiết lập mặt bằng giá mới và hướng về mục tiêu 27,5.

Bên cạnh đó, SSI đã xuất hiện những tín hiệu kỹ thuật ủng hộ cho xu hướng tăng khá vững chắc, gồm 1) SSI đã vượt qua vùng cản mạnh 22-22,5 sau thời gian dài tích lũy và 2) Khối lượng giao dịch duy trì khá tích cực trong các nhịp tăng kể từ tháng 2/2017. Chỉ báo MACD cũng đã cắt lên trở lại đường tín hiệu và duy trì trên đường 0. Ngoài ra, ADX duy trì ở mức cao cho thấy xu hướng tăng của SSI đang có xung lực khá mạnh.

Tuy nhiên, hiện tại SSI đang điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh 22-23, vùng này có sự hiện diện của đường MA(20) và đường Fibonacci Fan. Do đó, có khả năng khả năng SSI sẽ ngừng rơi và tạo đáy ngắn hạn nhờ lực cầu tích cực tại vùng hỗ trợ này. Nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội giải ngân khi SSI điều chỉnh kỹ thuât, với mục tiêu 27,5 và mức cắt lỗ đặt tại 22.

4. Khuyến nghị trung lập cổ phiếu NVL

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Chúng tôi giữ quan điểm trung lập đối với cổ phiếu NVL của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova mặc dù chúng tôi đánh giá rất cao vị thế và tìềm năng của công ty trong ngành.

Công ty đã xây dựng một thương hiệu có uy tín và là một trong những đơn vị phát triển bất động sản lớn ở thị trường Hồ Chí Minh. Với kết quả bán hàng ấn tượng trong 2015 - 2016, doanh thu và lợi nhuận công ty kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng mạnh trong 2017 và 2018. Bên cạnh đó, công ty cũng tích lũy quỹ đất lớn với quy mô lên đến 4,8 triệu m2 sàn cho kế hoạch kinh doanh 2017 - 2022.

Tuy nhiên, sau giai đoạn thuận lợi từ 2014 - 2016, hoạt động kinh doanh bất động sản từ năm 2017 dự báo nhiều thử thách, cạnh tranh hơn khi mà nguồn cung ở phân khúc khá, cao cấp từ dự án mới lẫn dự án sắp bàn giao là rất lớn.

Nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng cho nhà đầu tư cũng sẽ bị kiểm soát chặt hơn khi thông tư 06 có hiệu lực, theo đó, đòi hỏi các công ty bất động sản như Novaland phải huy động thông qua kênh trái phiếu doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu. Đây là những kênh đòi hỏi chi phí vốn cao hơn so với vốn tín dụng.

Ngoài ra, BVSC cũng lưu ý nhà đầu tư về áp lực pha loãng của cổ phiếu NVL khi các trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi với mức pha loãng tối đa thêm 10%, tương đương 59,6 triệu cổ phiếu.

Về kết quả định giá theo NAV và PE, giá hợp lý đối với cổ phiếu NVL là 64.577 đồng/CP, thấp hơn 8,6% so với giá thị trường. Trong đó, kết quả định giá theo NAV có tính đến các dự án mà công ty công bố nhưng chưa hợp nhất vào báo cáo tài chính. Chính vì thế, việc giá thị trường tăng nhanh so với định giá là điểm mà BVSC cho rằng cổ phiếu Novaland chưa hấp dẫn nếu xét trên phân tích cơ bản. Như vậy, sau khi cân nhcắ trên kết quả định giá cũng như thông tin phân tích trên, chúng tôi đánh giá NEUTRAL đối với cổ phiếu Novaland.

5. Khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu GMD

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Chúng tôi nhận thấy các mảng hoạt động cảng biển và logistic của Công ty Cổ phần Gemadept (max GMD) vẫn đang tăng trưởng rất tốt, thể hiện qua việc công ty tiếp tục dành nguồn lực để đầu tư thêm cho 2 mảng này trong những năm tới.

Vị thế mà Gemadept có được trong lĩnh vực cảng biển và logistic không dễ để các doanh nghiệp Việt Nam khác có được, vấn đề pha loãng cổ phiếu cũng sẽ được cải thiện dần khi các khoản đầu tư cho logistic, cảng Nam Đình Vũ và tương lai xa hơn là Gemalink đi vào hoạt động.

Do vậy, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu GMD.