CTCK KIS Việt Nam (KIS)

Chúng tôi khuyến nghị tiếp tục nắm giữ ACB và tăng tỉ trọng khi ACB điều chỉnh về vùng hỗ trợ trung dà hạn. Trong trường hợp tích cực, ACB có thể hướng đến ngưỡng cản trung hạn ở vùng 27-29. Điểm cắt lỗ đặt khi trong khi ACB giảm dưới vùng 19-20. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá khả năng này khó xảy ra khi dòng tiền vẫn duy trì ở mức cao.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể xem xét mua VCB khi điều chỉnh về vùng hỗ trợ 36-37 với giá mục tiêu kỳ vọng là 41- 42 và giá cắt lỗ là dưới 35.

3. Xu hướng giảm của HBC vẫn đang tiếp diễn

Cổ phiếu HBC của CTCP Địa ốc và Kinh doanh Hòa Bình đóng cửa ngày 12/4 đã xác nhận tín hiệu giá cắt xuống đường EMA(35), đồng thời 2 đường EMA(8) và EMA(20) cũng giao cắt với khối lượng giao dịch lớn. Trong ngắn hạn, HBC có thể xuất hiện nhịp hồi kĩ thuật tại vùng 50-51 sau khi điều chỉnh khá mạnh gần đây với kháng cự tại vùng 53-54.

Độ dốc hướng xuống của các nhóm chỉ báo xác nhận xu hướng và khối lượng đang phản ánh sự yếu đi của xu hướng tăng trong ngắn hạn. Tín hiệu phân kỳ âm RSI(14) với giá đã được xác nhận bằng việc giá HBC xuyên thủng hai đường EMA(10) và EMA(20) trong phiên giao dịch 12/04/2017. Bên cạnh đó, chỉ báo Chaikin và MFI(14) dốc xuống cho thấy sự suy yếu dòng tiền đối với HBC.

Nhìn chung, các chỉ báo kĩ thuật đang phát tín hiệu tiêu cực cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn của HBC vẫn đang tiếp diễn. Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp hồi phục về vùng 53-54 để giảm tỉ trọng cổ phiếu và mua lại khi HBC giảm về vùng hỗ trợ mạnh 45-46, tương đương với mức 38,2% của Fibonacci.

4. PGC: PE khoảng 6,8 lần, thấp hơn mức trung bình ngành

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Chúng tôi cho rằng PGC của Tổng Công ty Gas Petrolimex có lợi thế rất lớn là có thể tận dụng cơ sở hệ thống sẵn có của hệ thống xăng dầu Petrolimex cũng như tăng cường hoạt động marketing để đẩy mạnh tiêu thụ bán lẻ, góp phần gia tăng cạnh tranh cũng như duy trì một tỷ lệ lợi nhuận biên tốt hơn các đối thủ.

Tuy nhiên rủi ro về luật pháp như sửa đổi nghị định 19 gây quan ngại về tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp trong tương lai, trong khi đó việc phát triển tìm hướng đi mới trong kinh doanh cũng chưa thực sự rõ rệt.

Ngoại trừ những rủi ro trên, PGC tương đối phù hợp với việc đầu tư sinh lời nhờ lợi suất cổ tức, tỷ lệ cổ tức ổn định 12%/năm với lợi suất cổ tức hấp dẫn nếu so với mức thị giá hiện tại.

Với EPS 2017 dự báo đạt 1.923 đồng/cổ phần thì PGC đang giao dịch ở mức P/E khoảng 6,8 lần, thấp hơn so với mức trung bình ngành.

5. Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu TCM

CTCK Vietcombank (VCBS)

Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã TCM) cho biết, doanh thu quý I/2017 ước đạt khoảng 756 tỷ đồng (tương đương với khoảng 33,31 triệu USD), tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước 2,23%. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 49 tỷ đồng (tăng trưởng 120%). Đặc biệt trong tháng 3, doanh thu thuần của TCM đạt 16 triệu USD, tăng mạnh 21,27% so với cùng kỳ năm trước đó.

Kết quả kinh doanh quý I/2017 khá khả quan khi: (1) Hiệu suất của nhà máy Vĩnh Long đã được cải thiện từ $28/công nhân vào cuối quý IV/2016 lên $31/công nhân vào quý I/2017; (2) TCM đã đóng cửa nhà máy Sợi 1 tại Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh - đây là nhà máy có năng suất thấp do dùng máy móc cũ và đây cũng là mảng kinh doanh có biên lợi nhuận gộp thấp, đang gặp khó khăn.

Mới đây, ĐHCĐ thường niên đã thông qua việc cho TCM tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài lên trên 49%. Theo đó, việc tăng tỷ lệ này sẽ gồm 2 giai đoạn tăng lần lượt lên mức 70% và 100%. Chúng tôi cho rằng khả năng cao việc tăng sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ được thực hiện thông qua hình thức phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Trong đó, không loại trừ khả năng công ty "mẹ" E-Land sẽ tăng sở hữu lên tối thiểu 51% để giữ quyền kiểm soát.

Bên cạnh đó, ĐHCĐ đã thống nhất việc chi trả cổ tức cho cổ đông với 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2017.

Về kế hoạch kinh doanh 2017, TCM đặt các chỉ tiêu khá cao với doanh thu đạt 147 triệu USD, tương đương với 3.243,24 tỷ đồng (tăng 6% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 8 triệu USD, tương đương với 177,77 tỷ đồng (tăng trưởng 55%).

Chúng tôi cho rằng TCM hoàn toàn có khả năng bứt phá trong năm nay khi mảng có biên lợi nhuận thấp là mảng sợi đã được tái cơ cấu và mảng có biên lợi nhuận cao nhất là mảng may bắt đầu ghi nhận thêm lợi nhuận từ nhà máy Vĩnh Long. Do vậy, chúng tôi dự báo doanh thu 2017 của TCM sẽ đạt 3.459 tỷ đồng (tăng trưởng 12,65%) và lợi nhuận sau thuế đạt 149 tỷ đồng (tăng trưởng 33,98%). Theo đó, EPS dự phóng cho năm 2017 ở mức 2.389 đồng/CP, tương ứng với mức P/E là 9,59 lần.

Mặc dù có triển vọng tăng trưởng trong năm 2017 khá rõ ràng nhưng thời gian từ đầu năm 2017 đến nay, cổ phiếu TCM đã tăng khá nóng (+55,78% ytd) nên trong ngắn hạn, chúng tôi khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu TCM với giá mục tiêu 23.274 đồng/CP.