50 cảnh sát cải trang bắt nghi can cướp ngân hàng ở Huế

Xác định kẻ tình nghi đang trốn ở quận Thanh Khê, hơn 50 cảnh sát được cải trang thành dân thường bí mật theo dõi.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa di lý đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1987, trú tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về Huế để điều tra.

Nghi can Nguyễn Hoàng Tâm

Trước đó, đối tượng Tâm bị lực lượng công an truy bắt vì liên quan đến vụ dùng súng cướp ngân hàng BIDV tại TP Huế chiều 6/12.

Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh cho biết đã phối hợp với Cục CSHS (C45), Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 2, Viện Khoa học hình sự (C54, Bộ Công an) và Công an TP Đà Nẵng truy bắt đối tượng.

Sau khi thu thập tài liệu cùng với nguồn tin trinh sát báo về, cảnh sát xác định nghi phạm vào Đà Nẵng lẩn trốn. Hàng trăm trinh sát được huy động.

Tang vật công an thu giữ

Đến khoảng 10h30’ trưa nay, các trinh sát phát hiện nghi phạm Tâm đang ra mua đồ ở chợ Thanh Khê. Xác định đây là thời điểm chín muồi, các trinh sát đã ập vào bắt giữ khiến y không kịp trở tay.

Lời khai ban đầu của đối tượng cho biết, do thiếu tiền tiêu xài, Tâm đã lên mạng mua xe cũ để thực hiện ý định cướp ngân hàng.

Sau khi gây ra vụ cướp chấn động xứ Huế và lấy đi hơn 700 triệu đồng, y gửi xe tại một bãi giữ xe ở chợ Đông Ba (TP Huế) rồi bắt taxi về nhà người thân tại xã Vinh An (huyện Phú Vang).

Tại đây, cơ quan chức năng đã thu giữ được nhiều tang vật gây án. Trong đó, có một khẩu súng bắn bi và một số tiền mặt.

“Sau vụ cướp xảy ra, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng để phá án và bắt giữ đối tượng. Công đầu trong phá án thành công, bắt được đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm thuộc về nhân dân”, Đại tá Hùng thông tin.

Quang Thành (Vietnamnet)