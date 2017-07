6 tháng đầu năm 2017: TPBank đạt 61,92% kế hoạch lợi nhuận cả năm

Tổng tài sản của TPBank là 115,677 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng tăng gần 10%, nợ xấu dưới 1%. Đây là những kết quả kinh doanh rất khả quan của TPBank trong 6 tháng đầu năm 2017.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, TPBank đã đạt gần 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lợi nhuận 482 tỷ đồng đã giúp TPBank đạt được 61,92% kế hoạch lợi nhuận năm 2017 đã đề ra là 780 tỷ đồng.

Định hướng phát triển trở thành một ngân hàng số, TPBank đã đem đến cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại và thân thiện và nhận được phản hồi rất tích cực của thị trường, qua những chỉ số tăng trưởng ấn tượng nói trên.

Trong nửa đầu năm, TPBank đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm, dịch vụ đột phá.

Tháng 2/2017, TPBank đã chính thức ra mắt và đến nay đã có hệ thống ngân hàng tự động LiveBank với hàng chục điểm khắp các tỉnh thành phố lớn trong cả nước, hoạt động 24/7 với sự hỗ trợ của các tư vấn viên qua video trực tuyến.

Tháng 6/2017, TPBank cũng đã cập nhật ứng dụng TPBank ebank Biz lên phiên bản 3.0, tích hợp chữ ký số trong giao dịch điện tử, cho phép khách hàng sử dụng chính chữ ký số để xác thực giao dịch, có mức độ bảo mật cao hơn hẳn so với các phương thức xác thực truyền thống vẫn đang sử dụng lâu nay như thiết bị Hard Token, SMS OTP truyền thống…

Ngoài ra, TPBank hiện đang thí điểm trí thông minh nhân tạo (AI) trong việc hỗ trợ khách hàng, giúp tiết kiệm thời gian của khách hàng và tối ưu năng lực phục vụ của ngân hàng.

Cùng với chính sách duy trì các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao song song với việc duy trì tính cạnh tranh, TPBank đã được khách hàng đón nhận và ngày càng tin tưởng, một số sản phẩm của ngân hàng đang dẫn dắt thị trường như thẻ thanh toán, tín dụng, sản phẩm vay mua nhà, mua ô tô, vay kinh doanh...

Từ đầu năm 2017 đến nay, TPBank đã liên tiếp nhận được các giải thưởng của các tổ chức uy tín trong và ngoài nước như giải "Ngân hàng có khách hàng sử dụng thẻ ATM năng động nhất" và "Dịch vụ số năng động nhất" của NAPAS, giải thưởng "Ngân hàng số tốt nhất - Best Digital Bank Vietnam 2017" và "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam - Best Retail Bank Vietnam 2017" do GFM trao tặng.

Là ngân hàng năng động, kiến tạo nhiều giá trị cho xã hội, TPBank hiện đang tổ chức giải Giải TPBank WAGC 2017 góp phần đưa phong trào chơi Golf Việt Nam lên một tầm cao mới, chuyên nghiệp và mạnh mẽ hơn.

Như Loan