8 bài học từ Elon Musk mà startup cần biết

Tỷ phú Elon Musk

Thành công với 3 công ty thuộc 3 lĩnh vực khác nhau, tỷ phú Elon Musk được ví như “Người Sắt” trong giới công nghệ. Không giống đa số những người giàu có khác, thay vì dùng tiền cho cuộc sống xa hoa, ông chủ Paypal chi tiền cho đam mê nhằm thay đổi thế giới của mình. Tự học lập trình và nhiều kỹ năng khác từ khi còn nhỏ, ông chia sẻ 8 bài học mà có thể ai cũng biết, nhưng ít ai làm được:

1. Tập trung vào giấc mơ của bạn

Xác định mục tiêu của chính mình theo cách cụ thể nhất và có kế hoạch dài hơi để thực hiện nó. Bạn mới chính là người quyết định vận mệnh tương lai của chính bạn.

2. Không ai làm những điều tuyệt vời chỉ vì tiền

Trong số hơn 100 người thành công, không ai thực hiện những điều tuyệt vời chỉ vì mục đích kiếm tiền. Để thực sự thành công, mục tiêu của bạn cần vượt lên hơn cả những lợi ích tài chính cá nhân.

Hãy tin rằng, thành công của bạn là những việc có thể ảnh hưởng đến tương lai của cả nhân loại. Nếu bạn muốn làm được những điều tuyệt vời cho thế giới, hay chính bản thân bạn, đừng chỉ tập trung vào lợi ích tài chính.

3. Nguyên tắc đầu tiên

Người ta có thể phân tích nhiều điều từ thành công của Musk. Nhưng tóm tắt lại, muốn làm được điều khác biệt, bạn cần nắm chắc nền tảng cơ bản và phát triển các ý tưởng khác từ đó. Để cải thiện suy nghĩ của bạn, hãy tạm gác lại sự khôn ngoan để nhìn thế giới qua lăng kính thuần khiết, khách quan và nhạy bén nhất. Mọi điều vĩ đại đều có nền móng từ những thứ đơn giản nhất.

4. Kiên trì sẽ đem lại kết quả

“Đừng bao giờ bỏ cuộc trừ khi bạn bị ép buộc làm điều đó”. Sự nghiệp của Elon Musk cũng có những thăng trầm và khó khăn. Thành công sẽ không bao giờ đến với những kẻ dễ dàng bỏ cuộc.

Hãy thử nhiều lần, bằng nhiều cách. Sự kiên trì là điều rất quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của chúng ta.

5. Một nhân tài có thể đánh bại đám đông

Một số ông chủ giải quyết vấn đề của doanh nghiệp bằng cách tập trung tất cả nhân lực hiện có, đó có thể là một quyết định sai lầm. Càng nhiều người sẽ khiến vấn đề càng phức tạp, nhiều người không có kỹ năng sẽ không làm việc hiệu quả bằng một nhân tài. Tập trung nhiều người sẽ chỉ khiến tiến độ công việc chậm hơn.

Để giải quyết bất kỳ vấn đề nào, bạn nên dùng trí tuệ để nhận biết điểm mấu chốt trước khi chọn phương án giải quyết thích hợp.

6.Tài năng không thể bù đắp cho một tính cách tồi

Elon Musk là người rất coi trọng yếu tố tính cách cá nhân. Ông từng nói: “Sai lầm lớn nhất của tôi là từng đặt kỳ vọng quá nhiều vào tài năng của một cá nhân mà bỏ qua tính cách của họ. Một trái tim tốt chắc chắn quan trọng hơn năng lực”.

Elon Musk khẳng định, ông không làm việc với những người có tính cách tồi.

7. Thường xuyên tự hỏi

Bạn nỗ lực làm việc và thỏa mãn với thành công của mình? Elon Musk chia sẻ rằng, ông không bao giờ ngừng phấn đấu để hoàn thiện bản thân. “Tôi luôn luôn tự nhìn lại thành quả của bản thân và không ngừng suy nghĩ về cách làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn”.

Ông chủ Paypal không bao giờ cho phép bản thân nghỉ ngơi và thỏa mãn với thành công.

8. Tìm đúng câu hỏi cho mỗi cuộc chiến

Cuốn sách yêu thích của Elonn Musk là câu chuyện thiếu nhi The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy. Bài học lớn nhất ông học được là: Tìm kiếm điều khó khăn nhất là tìm ra những câu hỏi.

Khi bạn xác định đúng câu hỏi cần trả lời, giải quyết phần còn lại sẽ rất dễ dàng.

Như Tầm (Theo TTT)