8 điều ít biết về đại chiến so găng giữa Holyfield - Tyson sau tròn 20 năm

Sau khi để thua trong trận tranh đai vô địch hạng nặng WBA vào tháng 9/1996, Mike Tyson tái đấu với Evander Holyfield vào ngày 28/6/1997 tại nhà thi đấu MGM Grand Garden Arena (Nevada, Mỹ). Dưới đây là 8 điều thú vị không nhiều người biết về đại chiến quyền Anh.

Cú cắn tai lịch sử của Tyson. Ảnh: NS.

1. Ban đầu trận đấu kinh điển lên lịch diễn ra ​​vào tháng 5/1997 nhưng sau khi Tyson bị chấn thương mắt trái trong quá trình tập luyện, "đại chiến" được hoãn lại đến ngày 28/6 cùng năm đó.

2. Holyfield - Tyson là cuộc so găng có doanh thu cao nhất lịch sử quyền Anh.

3. HLV Tedys Atlas của Tyson chia sẻ với các phóng viên vào đêm trước cuộc chiến rằng nếu không thể giành chiến thắng, anh ấy sẽ "đánh bằng cùi chỏ hay tung một cú đấm tầm thấp, cắn hoặc nhai".

Tai của Holyfield đứt lìa. Ảnh: NS.

4. Holyfield phải 8 mũi khâu vào tai phải sau sự cố.

5. Cuộc chiến Holyfield và Tyson có tên gọi ví von là "The Sound and The Fury".

6. Đây là trận đấu cuối cùng của Tyson được ông bầu Don King tổ chức.

Ông bầu nổi tiếng Don King và hai tay đấm. Ảnh: NS.

7. Mitch Halpern, người bắt trận đấu đầu tiên, lại được chọn làm trọng tài cho đến khi người quản lý của Tyson là John Horne và Rory Holloway yêu cầu Ủy ban thể thao Nevada phải thay thế người khác. Trọng tài Mills Lane được chọn thế chỗ Halpern.

8. Tạp chí The Ring gọi scandal là "The Bite" và bình chọn là "Sự kiện của năm 1997".