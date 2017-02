830.000 lượt phương tiện lưu thông an toàn trên 3 tuyến cao tốc do VEC quản lý

Trong 7 ngày Tết Đinh Dậu 2017 (từ ngày 25/01, tức 28 Tết đến ngày 31/01, tức mùng 4 Tết) đã có tổng cộng gần 830.000 lượt phương tiện lưu thông an toàn trên 3 tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác.

Trong ngày 28 Tết (ngày 25/01), tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đạt mức kỷ lục khi đạt xấp xỉ 74.000 lượt, tăng gần 3 lần so với ngày thường.

Trong đó, tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình phục vụ trung bình 47.800 lượt xe/ngày đêm, tăng 20% so với mức trung bình những ngày Tết năm 2016; đặc biệt ngày 28 Tết (ngày 25/01), tuyến đạt mức kỷ lục khi đạt xấp xỉ 74.000 lượt, tăng gần 3 lần so với ngày thường. Còn trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, trung bình mỗi ngày đêm có 26.200 lượt xe thông qua, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái; cao điểm nhất là ngày 4 Tết (ngày 31/01) với 44.000 lượt phương tiện qua lại. Đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây trong 7 ngày Tết cũng đã đón nhận khoảng 311.000 lượt phương tiện, với riêng ngày 31/01 (tức mùng 4 tết), lượng xe lưu thông trên tuyến này cao điểm nhất đạt 65.000 lượt xe, tăng 2,3% so với ngày cao điểm nhất của Tết 2016.

Mặc dù lượng xe tải lưu thông qua các tuyến cao tốc trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua không lớn, tuy nhiên VEC vẫn tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng, với việc kiểm tra trên 6.200 lượt phương tiện, qua đó từ chối phục vụ 12 phương tiện quá tải.

Về tình hình an toàn giao thông trên 3 tuyến cao tốc, theo ghi nhận của VEC, trong 7 ngày Tết vừa qua, dù lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nhưng nhờ chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo ATGT, phân làn, phân luồng linh hoạt nên một số điểm ùn tắc trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây đã được giải tỏa kịp thời. Trong dịp Tết, chỉ xảy ra 02 sự cố giao thông, không có người chết, có 02 người bị thương.

Liên quan đến việc dừng hoạt động Trạm thu phí Đại Xuyên, VEC cho biết là kể từ ngày 25/12/2016, Trạm thu phí Đại Xuyên nằm trên chính tuyến nối cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và đã chính thức dừng khai thác. Qua một thời gian không khai thác Trạm thu phí Đại Xuyên cho thấy công tác phối hợp tổ chức thu phí giữa Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Công ty cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ là hiệu quả và chặt chẽ, công khai và minh bạch.

Việc ngừng khai thác Trạm thu phí Đại Xuyên đã khắc phục triệt để tình trạng ùn tắc tại Trạm vào các ngày lễ, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán vừa qua, đã nhận được sự đánh giá cao của người dân và xã hội. Kết quả này thể hiện sự chỉ đạo đúng đắn và kịp thời của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa trong chỉ đạo quyết liệt bỏ Trạm thu phí Đại Xuyên. Thành công của việc bỏ Trạm thu phí Đại Xuyên sẽ là tiền đề để Bộ Giao thông vận tải và các Chủ đầu tư rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp tổ chức thu phí liên thông khi toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam đi vào khai thác trong tương lai.

Anh Minh