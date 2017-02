Ai quay clip trẻ bị đánh tại cơ sở Mầm non Sen Vàng?

Cô giáo quay clip trẻ bị đánh dã man tại cơ sở Mầm non Sen Vàng cho công an biết, chính mình đã tung những clip này lên mạng xã hội.





Chiều 6/2, PV báo Infonet đã có buổi làm việc với đại diện đội Điều tra Tổng hợp (Công an quận Hai Bà Trưng - Hà Nội). Đại diện đội Điều tra Tổng hợp cho hay: “Hiện nay chúng tôi đã tiếp nhận vụ việc nhiều trẻ bị đánh tại cơ sở Mầm non Sen Vàng từ công an phường Minh Khai.

Đây là vụ việc xâm phạm quyền trẻ em gây bức xúc cho dư luận nên chúng tôi đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ. Chúng tôi đã mời những bên có liên quan lấy lời khai. Các cô giáo có liên quan cũng đã thừa nhận hành vi của mình”.

Một tình tiết khá bất ngờ là trước đó, trong buổi làm việc với bà Vũ Thị Tân – Trưởng nhóm lớp Mầm non Sen Vàng - vị này cho biết: “Đoạn clip trên do một cô giáo trước đó đã dạy ở nhóm lớp Sen Vàng quay do ghen ghét hai cô giáo kia. Hiện nay người quay clip này đã nghỉ việc.

Cô giáo đã quay clip này cũng cho đại diện nhà trường biết, cô này quay và chỉ clip để trong điện thoại chứ không trực tiếp phát tán lên mạng xã hội. Tuy nhiên, hôm vừa rồi khi điện thoại hỏng, cô này mang điện thoại đi sửa và rất có thể clip này đã bị rò rỉ từ chỗ sửa chữa điện thoại”.

Điều này đã trái ngược hoàn toàn với lời khai của cô này tại cơ quan công an. Đại diện đội Điều tra Tổng hợp – Công an quận Hai Bà Trưng cho hay: “Cô giáo quay clip đã thừa nhận hành vi quay clip và chính mình đã tung lên mạng xã hội”.

Được biết, trưa 6/2, trong cuộc họp của UBND TP.Hà Nội với Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành... ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu báo cáo cụ thể vụ việc cô giáo trường Mầm non Sen Vàng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đánh trẻ.

Hoàng Thanh (Infonet)