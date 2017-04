Ánh Viên lần đầu vô địch châu Á, bỏ xa người về nhì

Tại giải vô địch Bơi lội châu Á tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản), Nguyễn Thị Ánh Viên đã xuất sắc đoạt Huy chương Vàng nội dung bơi 400m hỗn hợp.

Nguyễn Thị Ánh Viên. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)







Ở vòng thi chung kết sáng nay, Ánh Viên bơi ở làn bơi số 4. Đối thủ chính của cô là Shimizu Sakiko - vận động viên nước chủ nhà ở làn bơi số 5 - người có thành tích tốt thứ nhì ở vòng loại.



Sau 100m bơi bướm đầu tiên, cả Ánh Viên và Sakiko cùng bỏ xa các đối thủ khác.



Tuy nhiên, từ mốc 150m, Ánh Viên băng băng về đích một mình, với thành tích 4 phút 37 giây 71. Shimizu cũng phá kỷ lục giải nhưng kém Ánh Viên tới 2 giây 58, đành chấp nhận Huy chương Bạc.



Với kết quả thi đấu sáng nay, "kình ngư" người Cần Thơ đã lập kỷ lục châu Á mới, phá sâu kỷ lục cũ là 4 phút 41 giây 29 - do vận động viên Trung Quốc Liu Jing lập ở giải năm 2002 tại Dubai (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE).



Tuy nhiên, đây chưa phải là thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở cự ly này. Tại giải FINA World Cup Tokyo 2016 vừa diễn ra tháng trước, Ánh Viên hoàn thành 400m hỗn hợp nữ với thời gian 4 phút 34 giây 50.



Giải bơi vô địch châu Á diễn ra tại Tokyo từ ngày 17 đến 20/11. Việt Nam tham dự với lực lượng gần như mạnh nhất, chỉ vắng Hoàng Quý Phước và Nguyễn Diệp Phương Trâm.



Chiếc Huy chương Vàng của Ánh Viên là thành tích ấn tượng nhất của đoàn bơi lội Việt Nam ở ngày thi đấu đầu tiên tại giải vô địch châu Á. Trong khi đó, Trần Duy Khôi về hạng 6 nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 4 phút 26 giây 40.



Lê Nguyễn Paul xếp thứ 13 nội dung 50m ếch nam với thời gian 28 giây 82. Lâm Quang Nhật xếp hạng 15 nội dung 200m tự do nam với thành tích 1 phút 55 giây 16 và Trần Ngọc Thi xếp hạng 10 nội dung 200m bướm nữ với thời gian 2 phút 27 giây 01.



Cá nhân Ánh Viên sẽ tiếp tục "săn vàng" ở các nội dung 200m hỗn hợp, 400m tự do, 200m tự do và 800m tự do./.

PV (Vietnam+)