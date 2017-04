Ba Huân khánh thành nhà máy trứng gà công nghệ cao 100 tỷ đồng

Sáng 15/4, Công ty NHNN Ba Huân Hà Nội đã khánh thành Nhà máy xử lý và chế biến trứng gia cầm công nghệ cao tại thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ (Hà Nội).

Đây là nhà máy đầu tiên của Ba Huân tại miền Bắc, có quy mô 2ha, tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng, công suất xử lý 65.000 trứng/giờ.

Công ty đã nhập thiết bị xử lý trứng tự động hóa 100% của hãng Moba - Hà Lan, hãng đứng đầu thế giới về các thiết bị xử lý trứng gia cầm.

.

Quy trình xử lý trứng qua các công đoạn: rửa trứng, sấy khô, chiếu tia UV diệt khuẩn, soi tìm trứng hư, áo một lớp dầu bảo vệ giúp ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn từ bên ngoài vào trong trứng đồng thời in nhãn hiệu và ký hiệu để truy xuất nguồn gốc từng quả trứng (khi cần), cân trọng lượng và đóng hộp thành phẩm.h

Với quy trình này, trứng được xử lý và diệt khuẩn đạt chuẩn quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tất cả các công đoạn được tự động hóa hoàn toàn 100%.

Ngoài ra, tại nhà máy còn xây dựng hệ thống kho mát, kho lạnh giúp trung chuyển các mặt hàng chế biến như xúc xích, lạp xưởng ... từ Thành phố Hồ Chí Minh ra miền Bắc. Công ty cũng đưa ra các sản phẩm trứng muối, trứng bắc thảo được sản xuất theo công thức gia truyền phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng miền Bắc.

Nhà máy đi vào hoạt động sẽ thu mua một lượng không nhỏ trứng gia cầm trên địa bàn Hà Nội và các địa phương lân cận phục vụ chế biến. Điều này sẽ góp phần mở rộng đầu ra cho các hộ chăn nuôi và thúc đẩy chương trình sản xuất sạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hiện Công ty Ba Huân đã hoàn chỉnh chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn bao gồm: Trang trại chăn nuôi gà lấy trứng công nghệ cao quy mô 18 ha, với tổng đàn 1 triệu con; Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi công suất 20 tấn/giờ tại Tân Uyên - Bình Dương; Nhà máy xử lý trứng gia cầm quy mô 2 ha, công suất 185.000 trứng/ giờ tại Bình Chánh – Tp. Hồ Chí Minh; Nhà máy chế biến thực phẩm quy mô 5 ha, tổng công suất 50 tấn/ngày tại Đức Hòa - Long An. Trang trại chăn nuôi gà lấy thịt công nghệ cao quy mô 30ha, tổng đàn 3 triệu con tại Long An.

Đầu tư rất lớn vào thiết bị xử lý trứng nhưng Ba Huân luôn tâm niệm thực hiện trách nhiệm xã hội, giá thành trứng luôn bằng hoặc giảm hơn so với giá thị trường.Dịp này, công ty cũng ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với nông dân và cung ứng sản phẩm cho các doanh nghiệp dùng nguyên liệu trứng trong sản xuất thực phẩm và các doanh nghiệp phân phối trứng tại các hệ thống thương mại, trường học.

Thùy Liên