Báo Đầu tư trao học bổng tại Hoành Bồ, Quảng Ninh

Sáng nay, 27/12, tại Hội trường trường Tiểu học, THCS Đồng Sơn, xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh, Báo Đầu tư phối hợp với UBND huyện Hoành Bồ tổ chức trao học bổng Vì trẻ em Việt Nam cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Biên tập Báo Đầu tư nhấn mạnh, các suất học bổng một mặt hỗ trợ một phần về vật chất, mặt khác mang ý động viên tinh thần, tạo động lực cho các em tiếp tục hăng say học tập... Những năm qua, Báo Đầu tư - Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao hàng nghìn suất quà cho các cháu học sinh trong cả nước có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

50 suất học bổng trị giá 25 triệu đồng đã được trao cho 50 em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi (100% dân tộc Dao) của trường Tiểu học, THCS Đồng Sơn. Xã Đồng Sơn nằm trong diện 135 – 1 trong 3 xã nghèo nhất của huyện Hoành Bồ và của tỉnh Quảng Ninh. Các suất học bổng này được trích từ Quỹ học bổng Giải Golf “Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids” do Báo Đầu tư triển khai. Đến nay, sau 10 năm hoạt động, quỹ đã trao gần 13.000 suất học bổng cho học sinh; hỗ trợ các trường học khó khăn về trang thiết bị dạy và học như phòng máy tính, ngoại ngữ... với tổng trị giá hơn 12 tỷ đồng tại 43 tỉnh thành trên cả nước.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Biên tập Báo Đầu tư trao học bổng cho các cháu học sinh.

Nhằm gây quỹ cho hoạt động này, từ năm 2007 đến nay, Báo Đầu tư đã tổ chức giải golf “Swing for the Kids” và trở thành hoạt động thường niên của báo. Nguồn quỹ này đã được Báo Đầu tư thay mặt các cá nhân, các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước đóng góp để trao đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập.

Ông Linh Du Thành, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đồng Sơn thay mặt cho phụ huynh và các em học sinh cảm ơn tấm lòng của những nhà hảo tâm, của Báo Đầu tư đã quan tâm, hỗ trợ tiếp sức cho các cháu đến trường, để các cháu tiếp tục theo đuổi con đường học tập, hướng đến trở thành công dân có ích cho xã hội, tham gia đóng góp cho quê hương. Đồng thời, cũng mong muốn báo Đầu tư sẽ có thêm nhiều hơn nữa sự quan tâm tới địa phương để đem đến những sự động viên kịp thời cho các em học sinh hơn nữa.

