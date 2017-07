Bão số 2 đã làm 1 người chết ở Nghệ An

Tối qua và rạng sáng nay (17/7), bão số 2 đã đổ bộ vào Nghệ An, Hà Tĩnh, làm 1 người chết và nhiều nhà dân, trụ sở làm việc bị đánh sập và tốc mái.

Theo báo cáo nhanh từ BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tính đến 7 giờ ngày 17/7, trên địa bàn Nghệ An đã có 1 người chết do sập xà mái tôn đè vào người. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1969, phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai.

Một trong những hình ảnh ghi lại được tại nơi xảy ra cơn bão (ảnh: infonet.vn)



Bão số 2 cũng đã làm 2.872 nhà nhà, ốt, quán bị tốc mái, trong đó có 1 trụ sở UBND xã, 1 trạm y tế, 2 trường học và 2 nhà tập thể; 152 cột điện bị đổ gãy; 350 ha keo, 10.000 cây xanh bị đổ; 250 ha ngô bị, 2000 ha vừng, 370 ha dưa hấu, 350 ha rau màu các loại, 4550 ha ha lúa hè thu bị ngập.

Ngày 16/7/2017,1 thuyền máy 40 cv chở 7 cán bộ kỹ thuật của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Bắc Trung Bộ ra đảo Hòn Ngư khắc phục sự cố của trạm Khí tượng Hải Văn Hòn Ngư; trên đường vào bờ thì bị hỏng máy. Bộ chỉ huy Bộ độ Biên phòng tỉnh đã đưa tàu cứu hộ ra lai dắt và đưa 7 cán bộ vào bờ an toàn lúc 16 giờ cùng ngày.

Theo thông tin của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão, vào hồi 6 giờ ngày 17/7/2017 của của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, vào lúc 2 giờ 10 phút ngày 17/7/2017 Tàu VTB 26 phát tín hiệu cầu cứu. Tàu VTP 26 có 13 thuyền viên; chủ tàu là ông Liên; thuyền trưởng ông Hải; thuyền phó ông Xuân; trọng tải: 5100 tấn + hàng (than) 4700 tấn; Lý trình: Hải phòng – Cửa Lò. Tàu bị lật nổi đuôi tàu cách đảo Ngư 800m về hướng bắc.

Hiện nay Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Nghệ An thành lập sở chỉ huy phía trước tại cảng Cửa Lò; báo cáo các cơ quan, ngành chức năng của tỉnh Nghệ An, quân khu 4, Bộ tư lệnh Biên phòng, Biên phòng Hà Tĩnh; thông báo cho các đơn vị tuyến biển phối hợp với ngư dân tổ chức tìm kiếm cứu nạn 13 thuyền viên.

Bão số 2 cũng đã làm thiệt hại lớn cho Hà Tĩnh, theo Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Về tài sản, có 1 nhà dân và 45 kiot bị sập đổ; có 31 nhà dân, 4 trường học và 1 trụ sở UBND xã bị tốc mái; 8 cột điện bị đổ; 607 ha lúa và 290ha hoa màu bị ngập, úng và nhiều cây cối bị đổ ngã; 4 tàu cá bị sóng đánh chìm trong khu vực tránh, trú bão (trong đó có 3 tàu tại Cảng Sơn Dương, Hà Tĩnh, 1 tàu tại Cảng Hòn La, Quảng Bình).

Sáng nay (17/7), Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đã đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại công trình thuỷ điện Hố Hô.

Tại đây, Bí thư Tỉnh uỷ đã yêu cầu lãnh đạo nhà máy phối hợp với huyện Hương Khê khẩn trương hoàn thành sơ đồ ngập lụt vùng hạ du, thông báo kịp thời tình hình xã lũ cho các địa phương. Theo báo cáo của lãnh đạo nhà máy thuỷ điện, từ 19h ngày 16/7, Thuỷ điện Hố Hô đã bắt đầu xả điều tiết từ 30m/s, lúc cao điểm nhất là 150m/s. Việc xả điều tiết cũng đã dừng vào lúc 8h sáng nay.

Thế An