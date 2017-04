Bảo Thy trở thành quán quân The Remix 2017

Tối 28/04, đêm chung kết 2 - chung kết xếp hạng Remix New Generation (The Remix - Hòa âm ánh sáng) đã chính thức lên sóng trực tiếp. Team Hương Giang Idol đã được cứu từ đêm chung kết 1 và chính thức so tài cùng Bảo Thy, S.T và Yến Trang trong đêm thi này.

Ca sĩ Yến Trang chia sẻ: “Tôi muốn âm nhạc của mình có những tiến bộ mới khi tham dự Hòa âm ánh sáng”. S.T cho rằng: “Miễn là mình nỗ lực hết sức thì sẽ nhận được sự yêu thương của khán giả”.

“Công chúa bong bóng” Bảo Thy tâm sự: “Remix New Generation đã giúp cho Bảo Thy trở lại với khán giả” còn Hương Giang Idol: “Muốn thay đổi suy nghĩ của mọi người về dòng nhạc EDM”.

4 đội thi đã cố gắng phát huy hết thế mạnh của mình với sự đầu tư mạnh về dàn dựng sân khấu lẫn vũ đạo để chinh phục khán giả truyền hình.

Ngồi dưới hàng ghế giám khảo là 3 nhạc sĩ nổi tiếng quen thuộc là Lưu Thiên Hương, Dương Khắc Linh, Hồ Hoài Anh và giám khảo khách mời Noo Phước Thịnh (Noo Phước Thịnh cũng chính là Quán quân mùa giải The Remix thứ 2.

Mở màn đêm thi là tiết mục của nhóm nhạc khách mời Monstar với liên khúc "Và Tôi Hát" - "Baby Baby".

Hai MC dẫn dắt đêm chung kết là MC Thành Trung và MC Quỳnh Chi.

Trong đêm chung kết, mỗi đội phải trải qua hai phần thi là Âm nhạc dân gian và phần thi tiết mục tự chọn. Mở đầu đêm thi là phần trình diễn của đội Hương Giang Idol với tiết mục Xẩm "Quê choa".

Chất liệu âm nhạc dân gian được Hương Giang phát huy qua nghệ thuật hát xẩm và chầu văn. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương nhận xét: “Đây là một thể loại âm nhạc thất truyền, một lối hát của người khiếm thị ngày xưa, Hương Giang rất hiểu về loại hình âm nhạc này. Cô đã rất mạo hiểm khi chọn xẩm, vì đây là loại hình khó cho các thí sinh năm nay, tuy nhiên, bạn đã làm tròn trách nhiệm của mình. Producer của bạn đã cho các bạn trẻ tiếp cận với xẩm dễ dàng hơn”.

Team Bảo Thy với tiết mục "Giận mà thương". Quán quân Sing My Song Cao Bá Hưng nhiệt tình hỗ trợ “công chúa bong bóng” với tiếng đàn tì bà điêu luyện. Tiết mục Bảo Thy là sự kết hợp của dân ca Nghệ Tĩnh, tiếng đàn tì bà và âm nhạc hiện đại.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chia sẻ dí dỏm: “Tôi biết đề bài hôm nay khó, tuy không khó với các bạn nhưng thực ra vẫn là khó. Đề bài cũng là thông điệp giúp lớp trẻ phát huy vốn cổ. Là một người làm âm nhạc dân gian, tôi đánh giá cao tinh thần của các bạn. Đội Bảo Thy lấy ý tưởng đánh đàn tì bà không mới lạ nhưng thể hiện đúng tinh thần ngũ cung. Đoạn đầu Thy đã hát không nhạc đệm, hát chay với đàn tì bà, điều đó rất đáng khích lệ”.

Team S.T mang đến không gian Nam Bộ với “Lý ngựa ô”. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh khẳng định: “Màn trình diễn của S.T rất xuất sắc. Ở nước ngoài, Linh có được xem những nhạc kịch nổi tiếng, xem tiết mục của S.T, Linh có cảm giác đang được xem một vở nhạc kịch. Chắc bây giờ, từ sau Hòa âm ánh sáng, Linh phải mua vé để đi xem liveshow của S.T”.

Yến Trang bước vào phần thi chất liệu dân gian với tiết mục "Bèo dạt mây trôi" và "Tát nước đầu đình". Tiết mục có sự hỗ trợ của ca sĩ Lou Hoàng. Yến Trang kể câu chuyện của cô gái mong chờ tình yêu và đã tìm được tình yêu của mình.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh nhận xét: “Noo thấy được sự nỗ lực sáng tạo không ngừng nghỉ. Với team của chị Yến Trang, Noo thấy ở đó một kinh nghiệm, sự ứng biến tuyệt vời, khéo léo, đối đáp cùng người bạn diễn, làm cho bài hát trở nên màu sắc. Tiết mục nâng mạnh lên tính dân gian của bài hát, nhẹ nhàng, uyển chuyển. Đây là một tiết mục vô cùng tuyệt vời”.

Ca sĩ khách mời Giang Hồng Ngọc mang đến tiết mục "Chia tay tình đầu".

Với chủ đề tự chọn, ca sĩ Hương Giang Idol mang đến ca khúc do cô tự sáng tác mang tên: “I don’t need photoshop” với thông điệp hãy luôn tự tin vào vẻ đẹp và diện mạo riêng của mình.

Hương Giang Idol chia sẻ: “Lúc bị loại khỏi Hòa âm ánh sáng, Giang đã định đi lấy chồng rồi, nhưng khi được chọn lại, Hương Giang quyết định hoạt động tích cực trở lại. Định hướng của Hương Giang là trở thành một ca nhạc sĩ, sáng tác thật nhiều ca khúc hơn nữa".

Đội S.T mang đến tiết mục “Mưa”.

Đội Yến Trang mang đến tiết mục “Quên”.

Đội Bảo Thy khép lại các tiết mục dự thi với “I need you”.

Giám khảo khách mời Noo Phước Thịnh mang đến làn gió mới với ca khúc “Thích thì mình yêu thôi”. Sau đó, hai MC công bố số điểm các giám khảo dành cho 4 đội thi: Hương Giang (39,5 điểm), Yến Trang (39,5 điểm), Bảo Thy (40 điểm), S.T (40 điểm).

Noo Phước Thịnh dành tặng Bảo Thy điểm 10 tuyệt đối và nhắn nhủ tới Bảo Thy rằng: “Thy từng trải qua quãng thời gian chưa nhận được những gì xứng đáng so với công sức đã bỏ ra, nhưng Thy hãy tự tin tìm lại những gì đã mất”, lời động viên cùng với điểm 10 Noo Phước Thịnh dành tặng khiến Bảo Thy nghẹn ngào trên sân khấu chung kết Remix New Generation.

Kết quả chung cuộc, giải Đồng (tổng điểm 2) thuộc về đội Hương Giang Idol. Noo Phước Thịnh trao giải Đồng cho nhóm Hương Giang Idol.

Đội Yến Trang giành cú đúp giải thưởng: Giải Bạc (tổng điểm 4, điểm quy đổi 2 điểm quy đổi bình chọn: 2) và Phần thưởng 150 triệu để thực hiện MV sau đêm Chung kết.

Đội S.T đạt giải Vàng với tổng điểm là 7.

Quán quân mùa giải năm nay thuộc về đội Bảo Thy (tổng điểm 8).

Cô cùng các đồng đội nhận giải thưởng 200 triệu đồng.



Ảnh: Băng Châu

Phương Nhung (Dân trí)