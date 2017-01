Bảo Việt Nhân thọ tăng vốn, thêm 5 công ty con

Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ cho biết sẽ mở rộng mạng lưới từ 65 Công ty lên 70 Công ty trên toàn quốc.

Bảo Việt nhân thọ là công ty thuần Việt duy nhất lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ

Ngoài ra, Bảo Việt Nhân thọ cũng tăng vốn điều lệ lên 2.500 tỷ đồng, trở thành công ty có quy mô vốn điều lệ lớn nhất thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Cụ thể, Bảo Việt Nhân thọ đã chính thức khai trương thêm 2 công ty thành viên tại Thành phố Hồ Chí Minh là Công ty Bảo Việt Nhân thọ TP. Hồ Chí Minh và Công ty Bảo Việt Nhân thọ Gia Định.

Công ty này cũng đã mở thêm 2 công ty thành viên tại Nghệ An là Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An và Tây Nghệ An.

Dự kiến trong tháng 1/2017, Bảo Việt Nhân thọ sẽ chính thức khai trương thêm một công ty thành viên tại Hà Nội là Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tràng An.

Là công ty Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam duy nhất trên thị trường, Bảo Việt Nhân thọ luôn coi sứ mệnh phục vụ tốt nhất cho khách hàng Việt vừa là vinh dự, vừa là trọng trách. Việc đa dạng hóa các dòng sản phẩm cũng như phát triển mạng lưới rộng khắp sẽ giúp Bảo Việt Nhân thọ đến gần hơn với từng gia đình Việt Nam. Ông Phạm Ngọc Sơn – Tổng Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ

Với một loạt các công ty mới khai trương này, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đã nâng tổng số công ty thành viên lên 70 công ty tại 63 tỉnh/thành, là công ty bảo hiểm nhân thọ duy nhất trên thị trường sở hữu một mạng lưới công ty thành viên vững chắc rộng khắp trên toàn quốc.

Bảo Việt Nhân thọ hiện có hơn 50 sản phẩm đa dạng trong giỏ sản phẩm linh hoạt và ưu việt hiện nay, kết hợp với việc xây dựng và phát triển hệ thống 70 công ty thành viên và hơn 300 văn phòng giao dịch trên khắp các tỉnh thành.

Bảo Việt Nhân Thọ là Công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, thành viên của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt bao gồm các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm, đầu tư và dịch vụ tài chính.

Năm 1996, Bảo Việt Nhân thọ là đơn vị đầu tiên khai mở thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Đến nay, Bảo Việt Nhân thọ đã chi trả quyền lợi bảo hiểm và đáo hạn cho khách hàng với tổng giá trị lên đến gần 30.000 tỷ đồng.

Chí Tín