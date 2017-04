Bắt 6 đối tượng trong đường dây buôn tiền giả quy mô lớn từ Trung Quốc

Bước đầu, cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng là những mắt xích quan trọng trong đường dây nói trên.

Trước đó, ngày 20/3 chủ 1 tiệm tạp hóa tại phường Long Bình, TP.Biên Hòa đã phát hiện 1 người đàn ông nghi vấn dùng tiền giả mua thuốc lá nên đã trình báo cơ quan công an.

Khi vào cuộc Công an giữ người đàn ông trên, là Hồ Văn Sỹ (SN 1995, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú TP.Biên Hòa).

Khám xét nơi ở của Sỹ, công an thu giữ 55 tờ tiền giả, loại 200 ngàn đồng/tờ. Ngoài ra công an cũng bắt giữ vợ hờ của Sỹ, là người giúp sức tích cực cho đối tượng này trong việc tiêu thụ tiền giả.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã vào cuộc. Công an xác định thêm 1 mắc xích khác đang có hành vi tiêu thụ tiền giả trên địa bàn là Cao Văn Khoa (SN 1994, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú TP.Biên Hòa). Bắt giữ Khoa, khám xét nơi ở đối tượng, công an thu giữ 56 tờ tiền giả, loại 200 ngàn đồng/tờ và 72 gói thuốc lá mà Khoa dùng tiền giả để mua.

Đầu mối cung cấp tiền giả cho Khoa, Sỹ được làm rõ là Trần Thị Ninh (SN 1980, ngụ tỉnh Đồng Nai). Ninh bị bắt giữ nhanh chóng và công an có thu giữ tại nơi ở của đối tượng 14 tờ tiền giả, loại 200 ngàn đồng/tờ.



Tang vật tiền giả thu giữ

Lần theo các mắc xích và khai báo của các đối tượng, cuối cùng cơ quan An ninh điều tra tóm được ông trùm của đường dây là Hoàng Văn Hưng (SN 1983, ngụ tỉnh Lạng Sơn, tạm trú TP.Biên Hòa). Khám xét nơi ở của Hưng tại phường Bình An, quận 2, công an thu giữ 184 tờ tiền giả, loại 200 ngàn đồng/tờ.



Hoàng Văn Hưng - đối tượng có vai trò cầm đầu đường dây

Bước đầu Hưng khai báo, từng có tiền án 18 năm tù tội “tàng trữ, lưu hành tiền giả”. Sau khi ra tù chưa được bao lâu, Hưng móc nối với 1 đối tượng tại Trung Quốc để nhận tiền giả, chuyển bằng đường bộ mang về các tỉnh thành phía nam nhằm tiêu thụ.

Tại đây, Hưng chia tiền giả cho những đối tượng khác như: Ninh, Sỹ, Khoa… để tiêu thụ theo tỷ lệ ăn chia 50-50. Các đối tượng trên dùng tiền giả đến các tiệm tạp hóa ở nhiều địa bàn khác nhau mua thuốc lá, các mặt hàng tiêu dùng giá trị thấp để nhận lai tiền dư là tiền thật.

Hiện cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra.