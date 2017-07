Bắt đầu bình chọn Báo chí viết về doanh nhân lần thứ V

Giải thưởng dành cho các tác phẩm báo chí viết về doanh nghiệp, doanh nhân và những thay đổi về môi trường kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp tới doanh nghiệp trên toàn quốc.

Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm tham dự Giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện của giải thưởng.

Mục tiêu của giải thưởng là ghi nhận, tôn vinh các tác giả có bài viết chất lượng, xác thực về đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, tham gia nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Giải thưởng do Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức với sự chỉ đạo của ban Tuyên giáo Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Trong Giải bình chọn lần thứ IV, cơ quan Báo Đầu tư đã có 5 tác phẩm đoạt giải, trong đó có 1 giải A, 1 giải B, 2 giải B và 1 giải khuyến khích.

- Là công dân Việt Nam, bao gồm các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, có tác phẩm báo chí được đăng tải trên báo in, báo điện tử… do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.- Không vi phạm các Quy ước về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác.Là tác phẩm đã được sử dụng từ ngày 20/9/2016 đến 15/9/2017 trên các ấn phẩm báo in và báo online.- Bài viết phải phản ánh được những chuyển biến, những vướng mắc về môi trường kinh doanh nói chung và những cải cách kịp thời của các cơ quan chức năng trong việc đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nhân, doanh nghiệp.- Bài viết phải phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện; phản ánh trung thực đời sống của doanh nghiệp, doanh nhân; thông tin chính xác và kịp thời và chân thực về cuộc sống, cách thức kinh doanh, kinh nghiệm của doanh nhân, doanh nghiệp.- Bài viết phải tuyên truyền về xây dựng và phát huy vai trò của độ ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (tầm nhìn đến năm 2020) phát huy hơn nữa Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Từng bước khẳng định vai trò, vị thế của doanh nhân trong xã hội;- Khuyến khích các tác phẩm báo chí về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, những doanh nghiệp doanh nhân vượt khó thành công, những kinh nghiệm thất bại không nản….- Không xét tác phẩm có yếu tố hư cấu.+ Thông tin chính xác, trung thực, khách quan.+ Nêu được vấn đề mới, có tính phát hiện.+ Có tính định hướng dư luận cao, thuyết phục, có tác động tích cực đến đời sống xã hội và tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ.+ Chân dung các doanh nghiệp, doanh nhân phản ánh trong bài viết được vào vòng chung kết phải được các doanh nghiệp, doanh nhân xác thực đúng với thực tế.- Các thể loại bao gồm: bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, bút ký, phóng sự báo chí…- Mỗi tác phẩm là một bài (không quá 03 kỳ) hoặc một loạt bài (không quá 05 bài) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả.