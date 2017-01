Bắt gần 5 tấn nội tạng thối đang đổ xuống sông Đồng Nai

Xe chở nội tạng thối

Tại hiện trường, 3 xe tải biển số 61C-21744 do tài xế Lưu Trung Hậu điều khiển, 61C-21790 do tài xế Võ Văn Đến điều khiển, 61C-09935 do tài xế Nguyễn Chí Linh điều khiển chở theo gần 5 tấn nội tạng gia súc gia cầm hôi thối đang bốc xuống tại bến thủy bờ sông Đồng Nai (thuộc gia đình ông Trần Đức Cần tại tổ 1, khu phố 1, phường Thống Nhất - Tp. Biên Hòa).

Số nội tạng trên 2 xe 61C-21790, 61C-09935 đã được đổ xuống gần hết và số còn lại cùng xe 61C-21744, nội tạng chất đầy sẽ vận chuyển ra làng bè Biên Hòa.

Làm việc với cơ quan chức năng cả 3 tài xế đều khai nhận, rạng sáng cùng ngày nhận điện thoại từ anh Nguyễn Quốc Cường (chủ 3 xe tải trên) chạy xe đến công ty TNHH Sơn Hà tại số 139/1558 trên đường Lê Đức Thọ thuộc phường 13, quận Gò Vấp, TP.HCM chở hàng nội tạng về bến thủy nội địa ở phường Thống Nhất để giao cho các hộ nuôi cá bè trên sông.

Tuy nhiên, cả 3 tài xế đều không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch số lượng lớn nội tạng trên gồm lòng gà, vịt, heo, tiết, chưa đưa làm sạch phân và đã bốc mùi hôi thối.

Theo ngành chức năng, nếu số nội tạng này đổ xuống sông để nuôi cá bè thì gây ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng đối với dòng nước sông Đồng Nai.

Công an TP. Biên Hòa đã phối hợp với các đơn vị liên quan lập biên bản tịch thu và tiêu hủy toàn bộ số nội tạng trên. Đồng thời điều tra xác minh nguồn gốc và xử lý theo quy định.

Theo UBND TP. Biên Hòa, chủ trương là không để các hộ nuôi cá bè trên sông sử dụng phế phẩm nội tạng gia súc gia cầm làm thực ăn cho cá, vì sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, hạn chế ôxi trong nước. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hàng trăm tấn cá bè chết hàng loạt vào đầu năm 2016 vừa qua.

Tài Lương