Bắt tạm giam Tổng giám đốc Euro Auto

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46- Bộ Công an) và Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa bắt tạm giam 3 nhân sự của Công ty cổ phần Ô tô Âu châu (Euro Auto), trong đó có ông Nguyễn Đăng Thảo, Tổng giám đốc.

Ngày 20/12/2016, Cục Điều tra chống buôn lậu đã có Quyết định số 18 khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Euro Auto sau khi điều tra, xác minh và các tài liệu, chứng cứ thu thập được và đã trao đổi, thống nhất với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về hành vi nhập khẩu các loại ô tô BMW vi phạm pháp luật Hải quan của Công ty này. Vụ việc sau đó đã được chuyển cho C46 điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ông Nguyễn Đăng Thảo đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Euro Auto Việt Nam vào tháng 11/2015. Với hơn 18 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam và quốc tế, trong đó có 12 năm kinh nghiệm làm việc trong phân khúc xe hơi cao cấp, cùng một nền tảng vững chắc trong các lĩnh vực như kinh doanh, tiếp thị và quản lý chiến lược, ông Nguyễn Đăng Thảo đã đóng vai trò quan trọng trong Ban Giám đốc của công ty Euro Auto. Trước đó, ông Nguyễn Đăng Thảo làm Giám đốc kinh doanh và Tiếp thị của Công ty này.

Trước đó, vào ngày 30/11/2016, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan ngừng thông quan xe BMW do Euro Auto nhập khẩu, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xem xét khởi tố vụ án đối với những hành vi sai phạm của công ty này.

Kết luận thanh tra nêu rõ Euro Auto đã tự ý tiêu thụ hàng hóa (là lô hàng ô tô nhập khẩu BMW) khi chưa được cơ quan hải quan địa phương cho thông quan trong thời gian được giao bảo quản chờ hoàn thành việc thông quan theo quy định.

Trong quá trình cơ quan chức năng điều tra, thu nhập thông tin, Euro Auto không cung cấp được Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và các hồ sơ, chứng từ, tài liệu của ô tô BMW từ công ty nhập khẩu, có dấu hiệu gian lận, lừa dối khách hàng.

Không chỉ vậy, cơ quan chức năng xác định Euro Auto làm giả và sử dụng các giấy tờ pháp nhân giả như hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại… để nhập khẩu ôtô BMW.

Trong văn bản gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Đức vào ngày 21/2/2017, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã thông tin chi tiết về việc Công ty Euro Auto bị Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu tạm dừng thông quan, đề nghị khởi tố vì hành vi giả mạo giấy tờ trong nhập khẩu, kinh doanh ôtô.

Tháng 11/2013, Sime Darby Motors (SDM) thuộc Sime Darby Berhad (Malaysia), Sime Singapore Ltd đã mua 89,15% cổ phần của Công ty Europe Automobiles Corp Holdings Pte Ltd (EACH) - nơi đang nắm giữ quyền kiểm soát 82,98% tại Công ty cổ phần ô tô Âu châu (EAC), với giá 93,73 triệu RM (tiền Malaysia), tương đương 29,59 triệu USD.

Tiếp đó, SDM tiếp tục mua thêm 16,02% cổ phần của EAC từ hai cá nhân khác với giá 20,219 triệu RM. Sau các thương vụ liên quan, SDM nắm khoảng 90% cổ phần tại EAC.

Cụ thể, vào ngày 30/11/2016, Bộ có văn bản gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đề nghị phối hợp, hỗ trợ xử lý vụ việc trên. Không lâu sau đó, vào ngày 11-12/1, Tập đoàn BMW (Đức) đã cử đại diện sang Việt Nam làm việc với Bộ Tài chính.

Tại buổi làm việc, đại diện tập đoàn cho hay một số chứng cứ Euro Auto sử dụng làm thủ tục Hải quan không phải do Tập đoàn BMW AG phát hành.

Theo Bộ Tài chính, đại diện tập đoàn này cũng đã xác nhận Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã làm đúng, không phân biệt đối xử, không cản trở và tạo điều kiện cho Tập đoàn BMW AG kinh doanh tại Việt Nam đồng thời cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với Hải quan Việt Nam để giải quyết vụ việc.

Vào giữa tháng 3/2017, ông Nguyễn Đăng Thảo, Tổng giám đốc Euro Auto cũng đã cho rằng, do không có bộ phận chuyên môn và nghiệp vụ khai báo hải quan, nên Euro Auto đã sử dụng dịch vụ thuê khai báo hải quan. Do quá tin tưởng đơn vị này, nên Công ty đã không sâu sát kiểm tra lại chi tiết công việc của đơn vị làm dịch vụ trên nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc này.

