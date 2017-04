Bị phạt lập bến xe trái phép, Thành Bưởi kiện thanh tra Sở GTVT

Ngày 7/10/2016, ông Lê Hồng Việt, Phó chánh Thanh tra Sở GTVT đã ký quyết định xử phạt VPHC đối với Công ty TNHH Thành Bưởi 35 triệu đồng về hành vi nói trên. Ngoài xử phạt hành chính, quyết định còn buộc Công ty TNHH Thành Bưởi khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. Tuy nhiên, đến nay bến xe lậu này vẫn ngang nhiên hoạt động.

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, 9h ngày 1/10/2016, tổ công tác của Thanh tra Sở GTVT do ông Nguyễn Văn Sen làm tổ trưởng đã kiểm tra thực tế khu vực 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TP.HCM, lúc này có cả đại diện của Công ty TNHH Thành Bưởi. Tại đây, Thanh tra Sở GTVT đã lập biên bản VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với Công ty TNHH Thành Bưởi. Biên bản ghi rõ: Công ty TNHH Thành Bưởi đã có hành vi vi phạm “Thành lập bến xe không theo quy hoạch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”, vi phạm quy định tại Nghị định 46/2016 của Chính phủ.

Khiếu nại nhiều cơ quan báo chí

Như vậy, cho tới nay Công ty TNHH Thành Bưởi đã chính thức khởi kiện Thanh tra Sở GTVT TP.HCM và Báo Giao thông ra tòa. Ngoài ra, theo tìm hiểu của PV, Công ty TNHH Thành Bưởi còn có đơn khiếu nại rất nhiều cơ quan báo chí, trong đó có Kênh VTC1 (Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC), Kênh ANTV, VTV24 (Đài Truyền hình Việt Nam)…

Một PV Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC1 (thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam) cho biết, trong hai ngày 13, 14/7/2016, đài truyền hình này đã phát phóng sự ngắn về tình trạng xe dù, bến cóc tại TP.HCM. Trong đó, nội dung phóng sự khẳng định, phương tiện vận tải, điểm kinh doanh của Công ty TNHH Thành Bưởi tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong là xe khách trá hình. Xe lậu, bến lậu không bán vé mà vẫn thu tiền trực tiếp nên Nhà nước không quản lý được việc thu thuế.

Sáng 11/4, Đại tá Phùng Tất Thành, Trưởng phòng Tham mưu (PV11) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, công an tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân của vụ xe Thành Bưởi gây tai nạn.Hiện, Công an huyện Di Linh đã khởi tố vụ án để điều tra. Sau khi có kết quả điều tra, sẽ quyết định có khởi tố hay không khởi tố đối với tài xế Nguyễn Long Hưng (SN 1964, thường trú phường 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) - lái xe Thành Bưởi (BKS 51B-207.48) gây tai nạn nghiêm trọng chiều 26/3 tại Km 140+100 QL20 (đoạn qua thôn 2A, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, Lâm Đồng). Vụ tai nạn làm 2 người chết và nhiều người bị thương nặng.