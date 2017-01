Ảnh minh họa.

Thịt gà luộc là món không thể thiếu trong mọi mâm cỗ, nhất là cỗ Tết. Luộc gà không khó nhưng cần có mẹo gà luộc xong mới ngon, da giòn, xương không bị vụn, màu sắc đẹp mắt. Chị Nguyễn Ngọc Trà My từng có nhiều bài viết về nấu ăn, cách chăm sóc, nuôi dạy con trên Facebook được nhiều mẹ quan tâm và tham khảo. Hot mom này vừa có bài chia sẻ về cách luộc gà để đảm bảo độ ngon và đẹp mắt.

1. Để gà ngon, nên chọn gà ta, lông mượt, không quá già vì gà già thịt sẽ rất dai. Nếu chọn gà làm sẵn, chọn con có da mỏng, màu vàng nhạt tự nhiên, chú ý phần cổ với phao câu gà càng ít mỡ càng tốt.

2. Sau khi làm sạch lông gà, sát muối để gà sạch và không bị hôi. Tuốt lưỡi, mỏ và chân, cắt bỏ cuống họng gà, cắt bỏ cục hoi ở phao câu gà.... Phải dọn dẹp sạch sẽ cho con gà trước khi bỏ vào nồi luộc thì gà mới ngon.

3. Để gà ráo nước, trong thời gian đó chuẩn bị gia vị luộc gà gồm gừng (gừng để nguyên vỏ rồi đập dập), vài cọng hành hoa đã buộc túm gọn, vài lá chanh, chút hạt tiêu nếu thích. Nồi luộc gà có đủ các gia vị cần thiết thì gà mới ngon và có mùi vị đặc trưng.

4. Chọn nồi luộc gà vừa phải với con gà sẽ cho ra kết quả gà còn hơn so với luộc gà bằng nồi quá to hoặc quá nhỏ. Cho gà vào nước lạnh rồi đặt lên bếp đun nhỏ lửa cho sôi riu riu chừng 10 phút đến 20 phút tuỳ thuộc vào con gà to hay nhỏ, non hay già (làm thế để gà chín dần từ ngoài vào trong, nếu để nước sôi mới cho gà vào, gà khó chín đều, da nứt).

Cho các gia vị ở bước trên vào nước luộc cùng một chút muối. Sau khi đun gà đủ thời gian như trên, các bạn nên tắt lửa, ngâm gà trong nước luộc đó thêm 15 phút rồi mới mang ra chặt. Lúc này, xương gà sẽ không bị đỏ lừ bên trong, nhìn đĩa gà ngon mắt. Nếu không có nhu cầu ăn gà nóng, sau khi vớt gà ra, các bạn nên nhúng gà qua thau nước lạnh, cho đá vào thau nước sẽ nhanh lạnh hơn, làm thế để thịt gà săn chắc, khi chặt không bị nát vụn.

5. Tư thế luộc gà cũng rất quan trọng, các bạn nên đặt bụng gà hướng xuống dưới, khi nước sôi, không lật ngược lại con gà với suy nghĩ để cho gà chín đều. Lỗi này nhiều bà nội trợ hay mắc. Lúc đổ nước, các bạn đổ vừa ngập con gà.

Nếu không biết chừng nào gà chín, các bạn lấy tăm hoặc que dài, que nhỏ thôi chứ đừng dùng đũa to chọc vào, lủng mất thịt gà, không còn đẹp nữa. Khi thấy que xuyên qua thịt dễ dàng, nước ứa ra giống nước luộc gà chứ không có màu hồng nghĩa là gà đã chín.

Bình thường, luộc gà xong lấy màu nghệ trộn với mỡ gà, chiên ra rồi lấy phần mỡ gà này quét lên da gà, da sẽ có màu vàng đẹp như đi ăn ở nhà hàng.

6. Muốn chặt thịt gà không bị vỡ, các bạn đợi gà nguội và róc hết nước hoặc ngâm gà trong nước lạnh như đã nói ở trên. Nếu khéo tay biết dùng kéo chuyên dụng, các bạn cắt gà bằng cách này, miếng gà nhìn đẹp miễn chê.

Mẹo để có đĩa gà đẹp là: Các bạn chuẩn bị hai chiếc đĩa, một dùng để xếp ngửa các miếng gà đã chặt sao cho ngay ngắn như hình con gà nằm ngửa đó, xếp kín đĩa vào, rồi dùng đĩa còn lại úp lên trên, khi lật ra sẽ được đĩa thịt gà vàng ươm óng mượt.

7. Nấu miến gà: Miến gà muốn thơm phải có nấm hương, hạt tiêu, hành và ngò gai (rau mùi tàu), càng nhiều hành ngò càng ngon. Khi nấu miến nên nấu loãng mới ngon, chứ nấu ít nước, lúc miến nguội sợi miến hút nước phình to, tô miến đặc lại ăn không ngon nữa.

Nếu muốn có tô miến ngon, các bạn chịu khó luộc cả con gà, rồi xé nhỏ thịt gà ra, phần thịt để riêng, phần xương gà cho lại vào nước luộc, ninh cho nhừ để nước miến ngọt. Khi ninh nhớ chế thêm nước để nấu miến cho đủ. Xào nấm hương với lòng gà. Cho miến vào nước dùng, nêm vừa gia vị rồi nấu cho miến chín. Vớt miến ra tô to, bỏ lên trên gà xé, lá chanh thái nhỏ cùng nấm hương lòng gà, hành ngò. Cuối cùng chan nước dùng rồi rắc hạt tiêu, ớt thái nhỏ hoặc tương ớt, ăn nóng.