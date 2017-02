BIDV trao thưởng ô tô trị giá 500 triệu đồng cho khách hàng may mắn

Một khách hàng của BIDV chi nhánh Đông Hà Nội đã may mắn trúng thưởng một ô tô trị giá 500 triệu đồng khi tham gia Chương trình khuyến mãi chứng chỉ tiền gửi “Gửi trọn niềm vui 2016” của BIDV.

Hai khách hàng của BIDV (cầm hoa) đạt giải thưởng lớn của Chương trình chứng chỉ tiền gửi "Gửi trọn niềm vui 2016"

Ngày 08/02, tại trụ sở Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Đông Hà Nội (BIDV Đông Hà Nội - Thị trấn Đông Anh, Hà Nội), BIDV tổ chức trao thưởng cho khách hàng may mắn đạt giải trong Chương trình khuyến mãi chứng chỉ tiền gửi “Gửi trọn niềm vui 2016”.

Theo đó, BIDV đã trao 01 giải Nhất là 01 ô tô Hyundai Grand i10 Sedan 1.2AT trị giá 500 triệu đồng cho ông Hoàng Văn Hiếu và 01 giải May Mắn là 01 chiếc xe Wave RSX trị giá 25 triệu đồng cho bà Đỗ Thị Ngọc, hai khách hàng của Chi nhánh Đông Hà Nội (Chi nhánh có khách hàng đạt giải cao nhất của chương trình).

Chương trình khuyến mãi chứng chỉ tiền gửi “Gửi trọn niềm vui 2016” diễn ra từ ngày 05/10/2016 đến ngày 31/12/2016 dành cho các khách hàng cá nhân đã nhận được sự ủng hộ, tham dự nhiệt tình của khách hàng trên khắp cả nước.

Chương trình đã đem đến gần 280.000 niềm vui với tổng giá trị lên tới gần 20 tỷ đồng. Gần 200 khách hàng đã trúng giải May Mắn tại chi nhánh (mỗi chi nhánh 1 giải là 01 chiếc xe Wave RSX trị giá 25 triệu đồng).

Trước đó, ngày 16/01/2017, BIDV đã tổ chức quay số mở thưởng cuối chương trình và tìm ra chủ nhân của 01 giải Nhất xe ô tô Hyundai Grand i10 Sedan 1.2AT trị giá 500 triệu đồng, 02 giải nhì xe VESPA GTS 150 trị giá 100 triệu đồng/giải, 03 giải ba xe VESPA LXV trị giá 75 triệu đồng/giải và 20 giải khuyến khích có trị giá 01 triệu đồng/giải.

Với mục tiêu “Chia sẻ cơ hội - Hợp tác thành công” và lấy khách hàng làm trọng tâm, BIDV đã luôn đồng hành, chia sẻ và cung cấp các dịch vụ tài chính, ngân hàng hiện đại, tốt nhất cho khách hàng trong gần 60 năm qua. BIDV luôn chú trọng cải cách, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ và đạt được nhiều thành tựu nổi bật cả về quy mô, hiệu quả và chất lượng. Năm 2017 là năm thứ 3 liên tiếp BIDV nhận được giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam do tổ chức tài chính uy tín The Asian Banker bình chọn, đồng thời được vinh danh là Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu năm 2016 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG bình chọn. Đó là một trong những minh chứng cho chiến lược và định hướng phát triển hoạt động Ngân hàng Bán lẻ tại BIDV trong thời gian qua.

BIDV là định chế có quy mô huy động vốn lớn nhất trong khối các Ngân hàng TMCP. Hoạt động huy động vốn gắn với các chương trình tiết kiệm dự thưởng và khuyến mại tiền gửi với nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng, đã tạo rất nhiều cơ hội trúng thưởng cho khách hàng. Sự tin tưởng, đồng hành của Quý khách hàng trong suốt những năm qua vừa là yêu cầu để BIDV không ngừng hoàn thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ, hướng tới khách hàng; vừa là động lực để BIDV tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh cả hệ thống để phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng trong thời gian tới.

