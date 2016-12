Bộ Ngoại giao mua 25 xe Mercedes-Benz S400L chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao APEC 2017

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vừa chính thức trở thành đối tác cung cấp phương tiện vận chuyển Lễ tân Nhà nước thông qua một hợp đồng được ký kết với Bộ Ngoại giao.

Theo thỏa thuận được ký kết, MBV sẽ cung ứng 25 xe S 400 L cho Bộ Ngoại Giao để đổi mới đội xe Lễ tân Nhà nước. Việc bàn giao 25 xe S 400 L sẽ hoàn tất vào tháng 8/2017 và dự kiến được đưa vào phục vụ Hội nghị cấp cao APEC - sự kiện đối ngoại lớn nhất tại Việt Nam diễn ra vào tháng 11/2017 tại Đà Nẵng. APEC 2017 được kỳ vọng sẽ tiếp đón Lãnh đạo nhà nước của 21 nền kinh tế thành viên, 2000 Bộ trưởng và quan chức cấp cao, 3.000 nhà báo và phóng viên cùng 5.000 doanh nghiệp.

Mercedes-Benz S-Class được biết đến rộng rãi như một biểu tượng của sang trọng và thành công. Mẫu xe S-Class mới đã đạt được nhiều giải thưởng cao quý như “Vô lăng vàng” (Golden Steering Wheel) của tạp chí AutoBild và danh hiệu “Best of the Best” cho cả thiết kế nội thất và ngoại thất tại cuộc thi Automotive Brand Contest. Trên hết, S-Class là mẫu xe chuyên chở lý tưởng các VIP với sự an toàn tuyệt đối. Ngoài xếp hạng 5 sao bởi Ủy ban An Toàn Giao thông châu Âu (EURO NCAP), S-Class mới được trang bị các công nghệ an toàn đỉnh cao như túi khí đai an toàn giúp giảm thiểu chấn thương cho hành khách ở hàng ghế sau, hay hệ thống phòng ngừa va chạm CPA Plus với chức năng hỗ trợ phanh tự động.

“Chúng tôi rất lấy làm vinh dự khi được trở thành đối tác cung cấp phương tiện vận chuyển cho Bộ Ngoại giao. Điều này giúp khẳng định một lần nữa vị thế của Mercedes-Benz: thương hiệu uy tín bậc nhất dành cho các nguyên thủ quốc gia, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới”, ông Choi Duk Jun, Giám đốc Điều hành khối xe Du lịch Mercedes-Benz tại Việt Nam chia sẻ.

Vào năm 2006, MBV cũng đã bàn giao 115 chiếc E-Class cho Văn phòng Chính phủ để chuyên chở các Lãnh đạo của các nền kinh tế, Bộ trưởng và các Nhân viên cấp cao tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2006 tại thủ đô Hà Nội.

Thanh Hương