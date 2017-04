Bộ Tư pháp: 7 năm vẫn chưa "thông" việc đấu giá biển số xe!

Bộ Tư pháp: 7 năm vẫn chưa "thông" việc đấu giá biển số xe!

Vấn đề đấu giá biển số xe đã "hâm nóng" cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tư pháp ngày 26/4, khi Bộ Tư pháp cho biết có 2 luồng quan điểm về đề xuất đấu giá biển số xe từ năm 2010 đến nay vẫn chưa thống nhất.

Bà Nguyễn Thị Mai, Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

"Vấn đề đấu giá biển số xe đẹp đặt ra từ năm 2010-2011 khi xây dựng Nghị định về đấu giá tài sản. Từ lúc đó và đến bây giờ, vẫn còn hai luồng ý kiến khác nhau rằng biển số xe là tài sản hay là công cụ quản lý của nhà nước đối với phương tiệt giao thông đường bộ, quản lý trật tự giao thông. Khi quan điểm chưa rõ biển số xe có phải là tài sản hay không thì không thể đưa ra bán đấu giá được", Nguyễn Thị Mai, Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) nói.

Vấn đề cốt lõi, "chưa thông", theo bà Mai là việc xác định biển số xe có phải là tài sản không?

"Khi quan điểm chưa rõ biển số xe có phải là tài sản hay không thì không thể đưa ra bán đấu giá được. Thứ hai là theo điều 80 của Luật Giao thông đường bộ hiện quy định cấm mua bán các biển số của phương tiện cơ giới. Vì vậy, việc dự kiến đưa biển số xe đẹp ra đấu giá chưa thực hiện được", bà Mai nhấn mạnh.

Đối với vấn đề đấu giá biển số xe đẹp, bà Mai cho biết, không có gì vướng mắc trong việc đấu giá tài sản đối với biển số xe đẹp.

Lý do là Luật chỉ quy định trình tự đấu giá tài sản, còn tài sản nào được phép bán đấu giá lại do luật nội dung, luật chuyên ngành quy định. Ví dụ như hiện nay cũng chỉ có một vài loại đất được bán, xử lý dưới hình thức đấu giá, còn những loại khác được giao cấp và xử lý bình thường. Trong luật xử lý tài sản nhà nước cũng chỉ quy định một số tài sản được đưa ra bán đấu giá. Cho nên, trong Luật đấu giá tài sản, việc không có đấu giá biển số xe liệt kê, cũng như không quy định trong Nghị định 17/2010 cũng không ảnh hưởng gì đến việc đấu giá tài sản này. Nếu pháp luật chuyên ngành có quy định, ví dụ như Bộ Công an có quy định biển số xe đẹp phải bán đấu giá thì sẽ được thực hiện theo trình tự thủ tục của Luật đấu giá tài sản.

Ngoài ra, trong điểm B, khoản1 Điều 4 của Luật đấu giá tài sản đã có một câu “quét” là ngoài những tài sản đã liệt kê thì tài sản theo quy định của pháp luật phải bán đấu giá cũng sẽ được bán đấu giá theo quy định trình tự thủ tục của Luật này.

Bà Mai cũng chia sẻ thêm, tất cả các tài sản bán đấu giá ở Việt Nam cũng như ở các nước đang biến đổi theo thời gian, tức là hôm nay tài sản này nằm trong danh mục tài sản bán đấu giá, hoặc vài năm nữa lại đưa một số tài sản khác vào danh mục như quyền khai thác cảng biển, quyền khai thác sân bay… thì vẫn sẽ được đưa vào.

Việc chủ xe có quyền mua bán thực hiện 3 quyền như trong Bộ luật dân sự đối tài sản để sở hữu một biển số xe hay không, bà Mai cho biết, hiện nay, Bộ Công an đang xây dựng cơ chế về bán đấu giá biển số xe đẹp, có tính đến các phương án.

"Biển số xe đẹp không phải là tài sản đơn thuần như là một cái ô tô, xe máy mà còn là công cụ điều tiết của nhà nước để quản lý trật tự an ninh đô thị. Cho nên, khi tính đến chuyện có trao đấu giá tất cả các quyền này hay không, và cho người trúng đấu giá được sở hữu toàn bộ 3 quyền là chiếm hữu, sử dụng và định đoạt hay không thì cần phải cân nhắc giữa lợi ích của việc thu được từ bán đấu giá biển số xe với lợi ích của việc quản lý trật tự đô thị",bà Mai nói.

Liên quan đến vấn đề này, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công an đang chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp xem xét, xây dựng cơ chế về đấu giá biển số xe báo cáo Thủ tướng trong tháng 5/2017.

Hữu Tuấn