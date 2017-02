Bốn hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện gần 5.000 chuyến bay trong 6 ngày Tết

Trong giai đoạn từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày 4 tháng Giêng (từ ngày 26 đến 31/1/2017), Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar Pacific và Vasco đã thực hiện 4.781 chuyến bay với 669.000 lượt khách, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày 4 tháng Giêng (từ ngày 26 đến 31/1/2017), các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển đạt 669 ngàn khách và 2,4 ngàn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 15,6% về hành khách, 23,6% về hàng hóa so với cùng thời điểm điểm Tết Nguyên đán năm 2016.

Tương quan thị trường hàng không giữa các hãng thể hiện khá rõ trong đợt cao điểm vận tải trước và trong Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017. Tại thị trường nội địa, Vietnam Airlines đã mất vị trí dẫn đầu vào tay Vietjet khi chỉ vận chuyển được 175.146 lượt khách (Vietjet vận chuyển được 209.179 lượt khách) nhưng trên toàn thị trường, hãng hàng không quốc gia vẫn dẫn đầu với 282.898 lượt khách (Vietjet vận chuyển được 258.153 lượt khách – tăng 38,6% so với cùng kỳ).

Tại thị trường nội địa, trong khoảng thời gian này, Vietjet chiếm khoảng 42% thị phần; Vietnam Airlines chiếm khoảng 35%; Jetstar Pacific chiếm khoảng 20,7% và Vasco chiếm khoảng 2,3%.

Tại thị trường quốc tế với 481.625 lượt khách đến/đi từ Viet Nam trong 6 ngày thống kê, Vietnam Airlines chiếm 22,4% thị phần; Jetstar Pacific chiếm 3%; Vietjet chiếm 10%; phần còn lại thuộc về các hãng hàng không nước ngoài. Tại thị trường này, Vietjet dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng khi tăng tới 225,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng lưu ý là Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đã tiếp nhận 2.114 chuyến bay đi và 2.094 chuyến bay đến, trung bình đạt 700 chuyến bay đi/đến hàng ngày. Sản lượng thông qua đạt 593 ngàn lượt hành khách ( tăng 15% so cùng kỳ năm trước) và 3,3 ngàn tấn hàng hóa (tăng 63% so cùng kỳ năm trước).

Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, ngày 25/1 (tức ngày 28 tháng Chạp) ngày cao điểm nhất của Tân Sơn Nhất trong dịp Tết Đinh Dậu đã có 786 chuyến bay hoạt động, tăng 8,3% so với ngày cao điểm nhất của năm trước (ngày 14/ 2 /2016 Tân Sơn Nhất có 726 chuyến bay hoạt động). Sản lượng khách thông qua ngày cao điểm 25-1 đạt hơn 123 ngàn hành khách, tăng 15% so với năm trước.

Tính chung trên toàn bộ cảng hàng không của Việt Nam trong 6 ngày Tết đã có 10,3 ngàn lần hạ cất cánh ( tăng 12,1% so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán năm 2016), vận chuyển hơn 1,47 triệu hành khách (tăng 20,3%), 9,4 ngàn tấn hàng hóa ( tăng 28,2%).

Về tình hình chậm, huỷ chuyến, Cục Hàng không cho biết trong 6 ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng tức 26 đến 31/1), các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 4.781 chuyến bay với 485 chuyến bay chậm (chiếm 10,1%), giảm 3,3 điểm so với cùng kỳ Tết Bính Thân 2016. Tỉ trọng các nguyên nhân gây chậm chuyến cụ thể như sau: Trang thiết bị và dịch vụ tại cảng hàng không chiếm 4,7%; Quản lý, điều hành bay chiếm 0,2%; do hãng hàng không 15,9%; thời tiết 0,6%; máy bay về muộn 77,5%; lý do khác 1%. Trong 6 ngày nói trên có 18 chuyến bay bị hủy, chiếm 0,4% ( không thay đổi so với cùng kỳ Tết Bính Thân 2016.

Anh Minh