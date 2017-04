Brazil khởi xướng điều tra chống bán phá giá sản phẩm ống thép hàn Việt Nam

Brazil thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá sản phẩm ống thép hàn (Welded Steel Pipes and Tubes) nhập khẩu từ Malaysia, Thái Lan và Việt Nam

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) cho biết đã nhận được thông tin Cơ quan điều tra Brazil đã thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá sản phẩm ống thép hàn (Welded Steel Pipes and Tubes) nhập khẩu từ Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Sản phẩm bị điều tra trong vụ việc này là Ống thép hàn (Welded Steel Pipes and Tubes) có mã HS: 7306.40.00, và 7306.90.20. do nguyên đơn là 2 doanh nghiệp: Công ty Aperam Inox Tubos Brasil Ltda. và Công ty Marcegaglia do Brasil Ltda.

Được biết, biên độ phá giá cáo buộc với Việt Nam là 18,0%, Malaysia là 26,4%, Thái Lan là 19,1%.

Giai đoạn điều tra (POI) phá giá từ tháng 10/2015 đến tháng 9/ 2016. Thiệt hại từ tháng 10/2011 đến tháng 9/2016.

Theo đó, Cơ quan điều tra Brazil cho biết, thời hạn để trả lời Bản câu hỏi là 30 ngày kể từ ngày nhận (có thể xin gia hạn tối đa thêm 30 ngày). Các bên liên quan khác có thời hạn 20 ngày để đăng ký tham gia vụ việc (dự kiến 15/5/2017).

Tất cả các bên liên quan có 70 ngày để nêu ý kiến về việc sử dụng nước thay thế tính giá trị thông thường (dự kiến 3/7/2017). Trong trường hợp các bên có Đại diện tư vấn pháp lý, đại diện này phải được cho phép trong vòng 91 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra (dự kiến 24/7/2017).

Với thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá mới nhất từ Brazil, một lần nữa cho thấy hàng rào bảo hộ sản xuất trong nước của các quốc gia nhập khẩu ngày càng gia tăng.

Ngành thép là ngành phải đối mặt nhiều nhất với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp từ các nước nhập khẩu và hiện bị áp thuế chống bán phá giá từ nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia, Thái Lan, Indonesia.

Từ năm 2007 đến nay thép Việt Nam xuất khẩu phải đối mặt với khoảng 30 vụ kiện, trong đó, có 18 vụ kiện chống bán phá giá, 4 vụ kiện chống trợ cấp và 4 vụ kiện áp dụng biện pháp tự vệ từ rất nhiều nước ở khác các châu lục: Hoa Kỳ, Canada, EU, Úc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ.

Việc gia tăng các vụ kiện đối với thép của Việt Nam dẫn đến xuất khẩu thép sang một số nước đã giảm 5 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015 (về lượng: Malaysia giảm 30,2%, Thái Lan giảm 29,3%, Campuchia giảm 12,3%,...).

Thế Hải