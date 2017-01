CA quận Hai Bà Trưng phá thành công vụ án trộm cắp tài sản lớn ngày gần Tết

PV Infonet đã có cuộc trao đổi với thiếu tá Nguyễn Ngọc Tùng – Đội trưởng Đội CSHS – Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội những diễn biến của tội phạm trộm, cướp giật đang diễn biến khá phức tạp ở địa bàn và cách phòng ngừa những vấn nạn này những ngày gần và trong Tết nguyên đán 2017.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tùng cho biết: “Thường thì vào thời điểm cuối năm và trong những ngày gần Tết tình hình tội phạm cướp, cướp giật có xu hướng diễn biến khá phức tạp và tinh vi.

Nhưng chúng tôi luôn triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nên tình hình tội phạm cướp, cướp giật đã giảm mạnh. Tội phạm cướp, cướp giật ở quận Hai Bà Trưng chủ yếu đến từ các tỉnh lân cận, các tài sản bị mất chủ yếu là điện thoại, máy tính xách tay, túi xách…”.

Để ngăn chặn được tội phạm, thiếu tá Nguyễn Ngọc Tùng chia sẻ: “Cơ quan Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội sẽ tổ chức tuần tra mật phục để truy bắt, tăng cường quản lý các đối tượng liên quan đến tội phạm hình sự trên địa bàn để thực hiện công tác phòng ngừa.

Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, khóa cửa cẩn thận trước khi ra khỏi nhà, gửi xe tại các điểm trông giữ xe có uy tín, đặc biệt là không nên mang theo các tài sản hay đeo những đồ trang sức đắt tiền khi lưu thông trên đường hoặc vào các điểm sinh hoạt công cộng như siêu thị, chợ búa, triển lãm đông người.

Khi gặp va chạm giao thông cần hết sức bình tĩnh, chú ý bảo quản tài sản (đặc biệt là túi xách, điện thoại, đồ trang sức)... Những tháng cuối năm cũ và đầu năm mới, tình hình hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp”.

Ngoài ra, thiếu tá Nguyễn Ngọc Tùng cũng thông tin: “Vừa qua, cơ quan Công an quận Hai bà Trưng nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn N. Q. (87 tuổi, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) là Giáo sư ngành điện tử viễn thông.

Ông Q. bị kẻ gian trộm cắp số tiền khoảng 65.000USD (sáu lăm ngàn đô là Mỹ) và 100.000.000 (Một trăm triệu đồng) để trong ngăn tủ phòng khách. Do không xác định thời gian mất trộm nên ngày 7/11, ông Q. mới đến cơ quan Công an trình báo”.

“Dù gần Tết công việc nhiều nhưng với tinh thần trách nhiệm với dân nhân, sau khi nhận được tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra. Do người bị hại không kịp thời trình báo nên hiện trường vụ án đã bị xáo trộn hoàn toàn, không thu được dấu vết để truy nguyên làm rõ đối tượng.

Nhưng với tinh thần quyết tâm phá án, Công an quận Hai Bà Trưng đã tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc từng đối tượng để xác định đối tượng gây án. Quá trình điều tra xác định đối tượng nghi vấn là Khúc Thị Hiền (37 tuổi, ở khu 7, xã Phụ Khánh, Hạ Hòa, Phú Thọ) đã từng giúp việc cho gia đình ông Q. nhưng đã xin nghỉ làm từ ngày 25/10/2016, với lý do sức khỏe yếu.

Quá trình điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng phát hiện đối tượng Hiền có biểu hiện bất minh về kinh tế. Công an quận Hai Bà Trưng đã triệu tập Hiền cùng chồng là Nguyễn Tự Hào (41 tuổi, ở Khu 7, xã Phụ Khánh, Hạ Hòa, Phú Thọ) đến cơ quan công an làm việc”, thiếu tá Nguyễn Ngọc Tùng kể lại.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tùng cũng chia sẻ: “Bằng các nghiệp vụ của mình, sau 24h đấu tranh, Hiền và Hào đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của gia đình ông Q. Đó là thông qua trung tâm môi giới việc làm, Hiền đã xin vào làm giúp việc cho gia đình ông Q. và phát hiện gia đình ông Q. có thói quen cất tài sản giá trị ở nhà nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Đến khoảng 16h ngày 18/10/2016, lợi dụng việc ông Q. để quên chìa khóa tủ trên bàn, Hiền đã lấy chìa khóa mở tủ lấy trộm số tiền khoảng 65.000 USD (sáu mươi lăm ngàn đô là Mỹ) và 100.000.000 (một trăm triệu đồng). Sau đó, Hiền đã gọi điện thông báo cho chồng là Hào và bảo người này lên Hà Nội lấy số tiền trên về nhà cất giấu.

Sau đó Hiền liên tục viện cớ lý do sức khỏe yếu, mẹ đẻ bị tai biến để xin nghỉ việc. Ngày 25/10/2016, Hiền nghỉ việc rồi về nhà gặp Hào kiểm đếm số tiền, rồi cùng mang số tiền khoảng 25.200 USD đến tiệm vàng Quảng Thịnh, ở khu 8 thị trấn Tân Lập, Hạ Hòa, Phú Thọ để quy đổi thành hơn 560 triệu đồng Việt Nam”.

Theo thiếu tá Nguyễn Ngọc Tùng, sau đó, Hiền mua một chiếc xe máy nhãn hiệu SH, màu đỏ mang BKS: 19K1-175.69 với giá 67.000.000 đồng và 20.000.000 đồng để chi tiêu. Số tiền còn lại được vợ chồng Hiền chôn ở khu vườn chuối trước cửa nhà mình nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan CSĐT - Công an quận Hai Bà Trưng đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp về tội trộm cắp tài sản đối với Hiền và Hào. Qua khám xét đã thu giữ 37.100USD (ba mươi bảy nghìn một trăm đô la Mỹ); 600.000.000 (sáu trăm triệu Việt Nam đồng) và chiếc xe máy Honda SH, màu đỏ nói trên.