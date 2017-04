CAN Holdings sẽ xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại Thanh Hóa

Ông Tadashi Yoshii, Tổng Giám đốc Công ty TNHH CAN Holdings (Nhật Bản) vừa có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai Dự án Cải thiện môi trường thông qua tái chế rác thải hữu cơ, bao gồm rác thải sinh hoạt.

Theo đó, để triển khai dự án phía CAN Holdings đề xuất với UBND tỉnh Thanh hóa chấp thuận cho việc xây dựng nhà máy tại KKT Nghi Sơn trên diện tích 1.386 m2, giai đoạn thực hiện thí điểm, thời gian xây dựng, vận hành tối đa trong 2 năm, với công suất 30 tấn/ngày (bắt đầu từ tháng 5/2018). Sau đó, báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét để thống nhất với JICA về tính khả thi. Khi đi vào hoạt động chính thức, công suất của nhà máy sẽ là 100 tấn/ngày.

Quang cảnh buổi làm việc giữa CAN và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

Được biết, Dự án cải thiện môi trường thông qua tái chế rác thải hữu cơ, bao gồm rác thải sinh hoạt tại tỉnh Thanh Hóa do Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật giao cho Công ty TNHH CAN Holdings để nghiên cứu, hợp tác đầu tư. Sản phẩm sau chế biến có thể sử dụng làm phân bón 100% hữu cơ chất lượng cao, an toàn, góp phần phát triển nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện thí điểm dự án, Công ty TNHH CAN Holdings đã tiến hành khảo sát, nắm bắt đặc điểm rác thải và việc xử lý rác thải hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm phân bón hữu cơ. Từ đó, làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá nhu cầu và tính khả thi của dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã trao đổi thẳng thắn với đoàn về thực trạng và những bất cập, hạn chế trong việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thống nhất với CAN Holdings về việc xây dựng thí điểm nhà máy và sau khi dự án hoàn thành, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp nhận và giao cho doanh nghiệp quản lý vận hành.

Sĩ Chức