Cao Bá Hưng trở thành quán quân Sing My Song

Tối 22/01, vòng chung kết Sing my song - Bài hát hay nhất diễn ra với sự tranh tài của 9 thí sinh đến từ 4 đội. Các thí sinh được phân chia theo hình thức nhóm để thi đấu và loại trực tiếp. Thí sinh có số lượt bình chọn cao nhất từ khán giả ở mỗi nhóm sẽ bước tiếp vào vòng trong. Tại đây, người nhận được số lượt vote cao hơn so với đối thủ còn lại từ phía Hội đồng chuyên môn sẽ đăng quang ngôi vị quán quân Sing my song mùa giải đầu tiên.

Phạm Hồng Phước mang đến hình ảnh trẻ trung, vui nhộn qua ca khúc Anh thích thích thích em. Trình diễn với tâm lý thoải mái, không quá đặt nặng kết quả thắng thua, nam ca sỹ thỏa sức tung hứng cùng bài hát và vũ đoàn.

Bùi Công Nam chứng tỏ độ duyên dáng cùng phong cách ngổ ngáo, hiện đại và rất logic về mặt ca từ với Trời ơi. Tương đồng về màu sắc với ca khúc của Phạm Hồng Phước, nhưng tác phẩm của chàng Chí Phèo lại có phần nổi bật hơn bởi sự dung hòa tốt giữa giai điệu và cảm xúc bản thân người trình diễn.

Được sự trợ giúp từ HLV Lê Minh Sơn, chàng trai Lê Thiện Hiếu quyết định mạo hiểm khi đổi mới phong cách sáng tác. Tích tịch tình tang với nội dung sâu, bố cục cụ thể cùng sự nâng đỡ từ tiếng guitar của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và nhạc cụ của nghệ nhân đàn bóp Duy Đức mang đến một không gian đậm chất miền quê thôn dã. Tuy nhiên, chính cái bóng quá lớn từ HLV Lê Minh Sơn phần nào khiến Lê Thiện Hiếu không đủ sức để bật lên được với riêng ca khúc này.

Nguyễn Hoàng Dũng cùng Giấc mơ yên bình lại là một góc nhìn khác của chàng trai trẻ về cuộc sống xung quanh. Nam thí sinh khéo léo trong cách đặt và triển khai vấn đề, từ hình ảnh nhẹ nhàng, yên ả của những tháng ngày trong quá khứ đến sự ồn ào, vội vã bởi cuộc sống hiện tại. Tất cả đều được cụ thể hóa bằng ca từ giàu chất thơ. Ca khúc không dễ cảm với số đông nhưng đặc biệt có chiều sâu và mang đến một hình ảnh trọn vẹn của Hoàng Dũng: nhẹ nhàng, trầm lắng nhưng rất cô đọng.

Người trình diễn cuối cùng ở lượt đầu tiên là Cao Bá Hưng. Phần thi của nam thí sinh có sự hỗ trợ đàn Nguyệt của HLV Đức Trí, nghệ sĩ trống Bảo Hiếu và nghệ sĩ sáo Khánh Tường. Tiếp tục phát huy thế mạnh ở dòng nhạc dân tộc, Cao Bá Hưng gây được thiện cảm khi kể về câu chuyện tình yêu tuổi mới lớn. Cũng thông qua ca khúc, Bá Hưng muốn gửi gắm thông điệp, tuổi trẻ cứ thoải mái làm những gì mình thích, đừng lo đúng hay sai vì "cứ sai đi vì cuộc đời cho phép".

Giai điệu tinh tế, tạo sự lôi cuốn đúng chỗ và không quá lạm dụng Âm giai ngũ cung thường thấy ở nam thí sinh là yếu tố góp phần không nhỏ cho thành công của tiết mục. Tuy nhiên, Cao Bá Hưng cần nỗ lực rèn luyện giọng hát của mình trên con đường âm nhạc sắp tới. Nhận được 33,81% lượt bình chọn, cách biệt gần 10% so với vị trí thứ 2, Cao Bá Hưng là thí sinh giành chiến thắng ở vòng thi đầu tiên.

Ưng Đại Vệ giữ tâm lý khá thoải mái trong suốt tiết mục dự thi. Mong muốn có thể sáng tác trọn vẹn một ca khúc đặc biệt dành cho con gái, nam ca sỹ gửi tới đêm thi sáng tác Papa Siêu Nhân vô cùng tình cảm, ngọt ngào.

Nhận được nhiều kì vọng từ khán giả lẫn giới chuyên môn, Phan Mạnh Quỳnh phần nào đánh mất đi phong độ trong đêm thi tối qua. Sáng tác Có chàng trai khắc lên cây, nam ca sỹ đầu tư rất nhiều về phần nội dung lẫn ca từ nhưng càng về sau lại càng bị đuối khiến người nghe hụt hẫng và không đọng lại nhiều về ca khúc. Trong phần nhận xét, nữ nhạc sỹ Giáng Son dù không đưa ra ý kiến cụ thể nhưng vẫn mong muốn nam ca/ nhạc sỹ cần nên thay đổi hướng đi trong âm nhạc.

Vấp phải nhiều chỉ trích khi xuất hiện tại vòng chung kết, Trương Kiều Diễm cố gắng nỗ lực thông qua sáng tác Về nhà đi đầy cảm xúc và rất phù hợp không khí ngày tết. Tiết mục của cô được sự hỗ trợ của HLV Đức Trí và dàn nhạc dây gồm hơn 20 nghệ sĩ.

Không còn sự nhập nhằng, mơ hồ như những gì được thể hiện ở Tự sự tuổi 25 và Hạt li ti, Trương Thảo Nhi mang đến ca khúc Hỏi bằng sự dứt khoát, bản lĩnh của một cô gái trẻ. Bên cạnh đó, sự đầu tư vào giọng hát trong việc chinh phục nốt cao và những đoạn chuyển giọng dù không thực sự mượt mà cũng giúp cô nàng thuyết phục khán giả bỏ phiếu bầu chọn. Với 37,2%, Trương Thảo Nhi bất ngờ vượt mặt 2 đối thủ nặng kí Phan Mạnh Quỳnh và Ưng Đại Vệ để vào vòng trong tranh ngôi vị quán quân cùng Cao Bá Hưng.

Kết quả cuối cùng phụ thuộc hoàn toàn vào Hội đồng chuyên môn gồm 31 người. Vòng bình chọn càng diễn ra đầy kịch tính khi các thành viên trong hội đồng liên tục có quan điểm trái chiều nhau. Cuối cùng Cao Bá Hưng đã giành chiến thắng thuyết phục trước Trương Thảo Nhi với tỉ lệ 17 - 14.