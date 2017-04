Cao Duy Khương, Tổng giám đốc Modern Home Group: Chiến binh xây tổ ấm

Nếm trải đủ cả thành công và thất bại, xây dựng thương hiệu nội thất Modern Home từ con số âm, giờ đây, mỗi ngày, doanh nhân Cao Duy Khương và các cộng sự có thể tự hào hô vang: “Tôi là chiến binh Modern Home”.

Người xây tổ ấm

Gặp Cao Duy Khương ở văn phòng làm việc của anh nằm ở tầng 30 một tòa chung cư - văn phòng tại quận Hà Đông (Hà Nội). Mọi thứ gọn gàng, sáng bóng, nhưng lại tiện dụng, có chút gì đó ấm cúng như một ngôi nhà. Nở nụ cười tươi chào tôi, anh bảo, đây không chỉ là nơi làm việc, mà còn là nơi tập thể dục mỗi sáng của anh và team thiết kế của Modern Home.

“Các thành viên Modern Home sẽ cùng nhau nhảy thật vui và hô vang 11 tuyên bố của Modern Home mỗi sáng, trong đó, tuyên bố cuối cùng là: Tôi là chiến binh Modern Home”, giọng anh không giấu niềm tự hào.

Cao Duy Khương (ngoài cùng bên phải) và các chuyên gia tham gia Chương trình CEO - Chìa khóa thành công

Lý giải về cái tên Modern Home, anh nói, phương Tây có câu “Men build the house and women make it home”, có nghĩa tương tự như câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” của Việt Nam. Do đó, Modern Home có nghĩa là thiết kế, xây dựng những “tổ ấm” hiện đại, chứ không chỉ đơn giản là những “ngôi nhà” hiện đại. Triết lý đó cũng được áp dụng cho chính văn phòng làm việc của Modern Home và cả những công trình căn hộ, biệt thự mà Modern Home thiết kế. Tất cả đều toát lên vẻ độc đáo, sáng tạo, nhưng gần gũi và ấm cúng.

Quan niệm “Tôi phục vụ khách hàng trên mức mong đợi” của Cao Duy Khương đã ngấm đến từng thành viên của Modern Home. Nhờ vậy, mới chỉ qua hơn 3 năm thành lập, Modern Home đã là một trong các địa chỉ thiết kế, thi công nội thất có tiếng được nhiều khách hàng tin tưởng tìm đến, với doanh thu năm 2016 gần 30 tỷ đồng. Hầu hết các khách tìm đến Modern Home thuộc phân khúc cao cấp, với yêu cầu thiết kế thi công nội thất tại các dự án của Vinhomes, hay biệt thự, văn phòng tại các doanh nghiệp…

“Bình thường, các đối tác mất 14 - 20 ngày thi công đồ gỗ nội thất cho một công trình, nhưng Modern Home chỉ mất 4 ngày”, vị kiến trúc sư sinh năm 1981 chia sẻ.

Đi lên từ con số âm

Những thành công trên không phải tự nhiên đến với Cao Duy Khương. Sinh ra và lớn lên ở Đông Anh (Hà Nội), những năm 2000, chàng trai trẻ Cao Duy Khương mới mò mẫm bước chân vào nghề kiến trúc sau tận… 3 lần thi đại học. Có chút đam mê và năng khiếu vẽ, anh lựa chọn Khoa Kiến trúc (Đại học Xây dựng) chỉ vì mong muốn có thể tạo ra những điều gì đó tốt đẹp cho đời.

Ngay từ năm thứ 3 đại học, chàng sinh viên trẻ đã vừa đi học, vừa đi làm tại một xưởng sản xuất nội thất. Ra trường, cũng như bao thanh niên khác, anh đi làm thuê cho các công ty nội thất, xây dựng, với mức thu nhập mà theo anh là rất cao thời bấy giờ. “Tôi làm dự án trong 2 - 3 tháng bằng người khác làm mấy năm, bởi mình tự thiết kế, giám sát thi công”, anh nhớ lại.

Thế rồi, nghiệp kinh doanh bén duyên với chàng kiến trúc sư trẻ khi anh gặp lại vài người bạn cùng chí hướng vào năm 2009. Bỏ công việc với mức thu nhập cao, Cao Duy Khương cùng 2 người bạn quyết định mở công ty để thử sức. “Quyết định ấy không được bố mẹ tôi và cả nhà vợ ủng hộ. Lúc mở công ty, tôi còn phải bán cả của hồi môn lúc cưới”, anh kể.

Sau những thành công bước đầu, công ty của anh và 2 người bạn cũng gặp khó khăn, khi thị trường bất động sản đóng băng. Giọng trầm ngâm, Khương kể, khi tách ra làm riêng và thành lập Modern Home vào năm 2014, anh đang… âm 2 tỷ đồng.

Điều may mắn nhất với anh lần này là được sự ủng hộ của gia đình và người vợ tuyệt vời của mình. Vậy nhưng, vốn là dân kỹ thuật, chưa có kỹ năng về quản trị hệ thống, làm việc nhóm, tạo động lực cho nhân viên…, mọi việc với anh lúc đó không hề dễ dàng. “Lúc nào tôi cũng cáu gắt vì chưa biết quản lý, việc gì cũng nhúng tay vào”, anh nhớ lại.

Cao Duy Khương đã chủ động tìm tòi, học hỏi từ những khóa học quản trị và các vị doanh nhân thành đạt, sau đó “đóng gói” thành quy trình cho Modern Home với mục tiêu hướng ra biển lớn. Điều làm anh tự hào nhất là sau 3 năm xây dựng công ty, Modern Home đã là “bộ máy” gần như tự động và anh có thể thoát ra để nhìn thấy vấn đề của doanh nghiệp, từ đó có hướng đi đúng đắn.

Anh chia sẻ, việc tập thể dục và đọc Tuyên bố Modern Home mỗi sáng là nét văn hóa của công ty mà anh dày công xây dựng, giúp từng thành viên Modern Home hào hứng khi bắt đầu một ngày làm việc và tăng sự kết nối trong công việc. Không những vậy, cách đối xử với nhân viên như người nhà cũng giúp vị giám đốc trẻ luôn nắm rõ công việc và vấn đề của từng người.

“Bất cứ nhân viên nào có khó khăn, tôi luôn ở bên cạnh giúp đỡ vật chất, tinh thần. Họ đi với mình không chỉ bởi sự tin tưởng vào tầm nhìn, sứ mệnh của công ty, mà còn bởi cuộc sống được đảm bảo”, anh nói.

Tuyên bố Modern Home: 1. Tôi phục vụ khách hàng trên mức mong đợi 2. Tôi giữ uy tín như giữ mạng 3. Tôi làm hết việc chứ không làm hết giờ 4. Tôi lập kế hoạch làm việc mỗi ngày 5. Tôi sẵn sàng giúp đỡ đồng đội 6. Luôn suy nghĩ tích cực và đơn giản hoá 7. Tôi luôn chủ động trong mọi việc 8. Tôi luôn chịu trách nhiệm 100% 9. Tôi luôn tìm giải pháp để đạt mục tiêu 10. Tôi yêu công việc của tôi 11. Tôi là chiến binh Modern Home

Modern Home có 14 quy trình quản lý, tối ưu hóa hệ thống văn bản, tối ưu hóa hệ thống thiết kế để làm sao hiệu quả nhất. Nếu như trước đây phải mất 1 - 2 năm để đào tạo 1 kiến trúc sư giỏi thì nay chỉ cần 2 - 3 tháng, Modern Home đã có thể cho “ra lò” một kiến trúc sư có thể tự làm và phối hợp nhuần nhuyễn.

Do vậy, các dự án được Modern Home thực hiện một cách trơn tru. Sau khi khách hàng đồng ý ký hợp đồng, anh sẽ khảo sát và đưa ra ý tưởng định hướng ngay từ đầu, sau đó chia việc cho các nhóm. Ngoài các công trình quan trọng mà anh bắt buộc phải tham gia, Khương có thể giao hoàn toàn các công trình nhỏ cho các kiến trúc sư dưới quyền.

Lựa chọn hợp tác, chứ không đối đầu

Cao Duy Khương chẳng bao giờ “giấu nghề”. Anh bảo, mình sẵn sàng chia sẻ những gì mình biết cho nhân viên để các bạn phát triển nhanh. “Khi các bạn trẻ ra làm riêng, quan hệ không có, nếu công ty nhiều việc thì có thể san sẻ bớt cho các bạn, hoặc các bạn có nhiều việc thì có thể đưa về Modern Home để sản xuất. Thay vì cạnh tranh, tôi bắt tay với nhiều chủ doanh nghiệp khác để tạo thành cộng đồng, cùng thực hiện những công trình lớn hơn”, anh bày tỏ.

Tính cách thích chia sẻ ấy của Cao Duy Khương cũng thể hiện rõ khi anh không ngần ngại giới thiệu khá nhiều mẫu thiết kế của Modern Home trên website của Công ty. Anh bảo, các thiết kế nội thất ở Việt Nam hiện nay chủ yếu tham khảo từ xu hướng nước ngoài, do đó chuyện bắt chước, sao chép thiết kế là không thể tránh khỏi. Điều làm Modern Home có thể đứng vững và cạnh tranh với các thương hiệu khác chính là sự độc đáo trong thiết kế và đề cao người sử dụng.

Anh chia sẻ, anh đang ấp ủ kế hoạch xây dựng và phát triển một số dự án liên quan đến nội thất, bao gồm phát triển trang thương mại điện tử để cung cấp các mặt hàng phụ kiện nội thất thông minh cho Modern Home và các đối tác, cũng như giới thiệu các sản phẩm nội thất để khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí khi sắm nội thất cho tổ ấm của mình.

Phát triển và vươn lên hàng đầu luôn là mong muốn của nhiều doanh nghiệp khi ra thương trường. Thế nhưng, vươn lên hàng đầu bằng sự hợp tác, thay vì đối đầu như Cao Duy Khương thì không nhiều người làm được…



HÀ NỘI: Phòng 3009– Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Km 10 Nguyễn Trãi-Thanh Xuân – Hà Nội

ĐT: 0918708868 – 0968968386

Email: noithatmdh@gmail.com

Website: http://noithatmodernhome.vn/

Kỳ Thành