CEO BrandBeats Lê Tấn Thanh Thịnh: Khiêm tốn nuôi dưỡng ước mơ, đừng nuôi ảo tưởng

Trước khi sáng lập BrandBeats Music Marketing, CEO Lê Tấn Thanh Thịnh từng trải qua gần 5 năm làm việc tại Tập đoàn Carlsberg Việt Nam ở vị trí Quản lý thương hiệu và Quản lý phát triển sản phẩm mới, sau đó tham gia vào 2 dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử và đào tạo kỹ năng cho trẻ em.

Lê Tấn Thanh Thịnh, CEO BrandBeats Music Marketing

CEO 27 tuổi Lê Tấn Thanh Thịnh – người điều hành Công ty BrandBeats Music Marketing, đồng thời là CEO Công ty Giải trí NHP Entertainment, và là một trong những chuyên gia tư vấn toàn cầu của Hãng cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư Guidepoint (Mỹ) cho biết, sự thất bại của cả 2 dự án trước đây đều mang đến những kinh nghiệm khởi nghiệp quý giá.

“Dự án đầu tiên thất bại vì chưa tìm được thị trường. Còn ở dự án thứ hai, tôi và các nhà đồng sáng lập đã đi được một chặng đường khá dài, nhưng rốt cuộc cũng phải dừng lại vì mỗi người đều có công việc riêng, không đầu tư đủ thời gian cho dự án. Hai bài học quý báu mà tôi rút ra được là: thứ nhất, dù kinh doanh dịch vụ hay sản phẩm gì, bạn cũng phải tìm được đúng thị trường trước đã; thứ hai, làm việc gì cũng phải toàn tâm toàn ý cho nó”, anh nói.

Tập trung tối đa vào công việc đang làm

Thanh Thịnh kể, giới khởi nghiệp hiện nay thường hỏi vui nhau rằng “Anh có được mấy công ty rồi?”. Điều này phản ánh một thực trạng là khởi nghiệp đã trở thành trào lưu, đến mức nhiều người trẻ cho rằng mức độ thành công của bản thân được đo đếm bởi số lượng công ty từng tham gia sáng lập, bất chấp hiệu quả hoạt động đến đâu.

Tuy nhiên, quan điểm của CEO BrandBeats là, tinh thần khởi nghiệp nên được khuyến khích, nhưng người trẻ cần tập trung tối đa vào việc mình đang làm và khiêm tốn nuôi dưỡng ước mơ chứ đừng nuôi ảo tưởng. Theo đó, sau khi ra trường, người trẻ vẫn nên đi làm để biết được một công ty vận hành như thế nào, sau đó, khi quyết định khởi nghiệp thì phải chấp nhận từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu.

Nói về lúc mới bắt đầu khởi nghiệp, Thịnh chia sẻ, là một người con xứ Huế, được làm việc trong Tập đoàn Carlsberg – đơn vị sở hữu nhãn hàng bia Huda – thực sự là một niềm tự hào lớn. Hơn nữa, sau gần 5 năm làm việc tại một tập đoàn với 2 năm đảm nhận vai trò quản lý, lúc đã nhen nhóm ý tưởng “ra riêng” để vận hành BrandBeats, anh còn có cơ hội được ra nước ngoài tham gia khóa đào tạo về kỹ năng lãnh đạo. Lúc đó, Thịnh băn khoăn khi đứng giữa 2 sự lựa chọn: một bên là được hiện thực hóa ước mơ từ nhỏ là đi học ở nước ngoài, cộng thêm sự ủng hộ mạnh mẽ từ gia đình và cơ hội thăng tiến cao; một bên là theo đuổi ý tưởng khởi nghiệp mà khả năng thành công không thể được đảm bảo.

Ca khúc Huda, khơi dòng cảm xúc từ BrandBeats trong TVC của nhãn hàng Huda đã truyền tải sự hài hoà giữa vùng đất, con người và thiên nhiên hùng vĩ của miền Trung, giúp khơi gợi niềm tự hào “là người miền Trung”. Sau chiến dịch, ca khúc trở thành giai điệu quen thuộc đối với nhiều người dân miền Trung (Ảnh chụp từ clip)

Tuy nhiên, khi nhớ đến một câu nói thể hiện triết lý sống của người Do Thái anh từng đọc trong một cuốn sách: “Khi bạn đang ở tại một giới hạn an toàn thì phải vượt qua nó”, Thịnh quyết định vượt qua giới hạn an toàn của mình bằng cách từ bỏ công việc đã gắn bó nhiều năm để trở thành một nhà khởi nghiệp.

Tập bay trước khi muốn bay cao, bay xa

Trải qua nhiều cú va vấp, người điều hành BrandBeats Music Marketing nhận định, sự kiên nhẫn là một trong những chiến lược quan trọng để thành công: “Người khởi nghiệp không cần suy nghĩ những chuyện quá cao siêu, điều quan trọng là phải "sống" được trong 1 – 2 năm đầu, sau đó hãy tính đến những chiến lược vĩ mô hơn. Hãy tập bay trước khi muốn bay cao, bay xa”.

Trong quá trình “tập bay” đó, một kỹ năng quan trọng mà Thanh Thịnh nhận thấy rất quan trọng nhưng nhiều nhà khởi nghiệp còn chưa đầu tư đúng mức, đó là xây dựng một mạng lưới cộng đồng lớn trong lĩnh vực mình đang theo đuổi. Anh nêu ví dụ, mạng lưới cộng đồng trong ngành marketing là các giám đốc marketing, giám đốc các công ty agency…

Thịnh kể, lúc còn làm việc tại Tập đoàn Carlsberg, anh luôn nuôi dưỡng mối quan hệ tốt với nhiều phòng ban. Hiện tại, những mối quan hệ này vẫn được duy trì hiệu quả. Một bằng chứng cụ thể là Thịnh đã “nhờ vả” thành công giám đốc tài chính ở công ty cũ tư vấn cách quản lý tài chính cho BrandBeats. Không những thế, BrandBeats còn từng nhận thực hiện dự án quảng bá thương hiệu cho sản phẩm bia Huda của Tập đoàn Carlsberg. Lúc đó, Thịnh lại quay về “mái nhà xưa” nhưng với vai trò là một đối tác.

Hiện tại, anh luôn cảm thấy lựa chọn khởi nghiệp ngày trước là hoàn toàn đúng đắn: “Thay vì chấp nhận một cuộc đời bằng phẳng, “dễ sống”, hiện tại ước mơ của tôi đã rõ ràng hơn, đó là vừa duy trì niềm đam mê marketing với BrandBeats, vừa đóng góp nhiều hơn cho ngành âm nhạc Việt Nam”.

Nói như thế vì BrandBeats chỉ là một phần nhỏ trong hành trình sự nghiệp mà Thanh Thịnh tự vạch ra cho mình. Anh “bật mí” trong năm 2017 sẽ tiếp tục thực hiện thêm một cú đột phá nữa bằng cách cho ra mắt một dự án mới trong lĩnh vực âm nhạc, nhằm hiện thực hóa tham vọng của mình là thay đổi cách vận hành của ngành âm nhạc Việt Nam hiện đại.

Bích Trâm (DNSG)