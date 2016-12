Chevrolet trao tặng hơn 6.400 trái bóng cho trẻ em Điện Biên

Thương hiệu ô tô Chevrolet và One World Play Project đã trao tặng 6.440 trái bóng One World Futbol cho 322 ngôi trường thuộc tỉnh Điện Biên.

Việc trao tặng bóng là một phần trong sứ mệnh của Chevrolet về bóng đá, nhằm mang cơ hội chơi bóng đến những nơi cần thiết nhất, đưa những cổ động viên hâm mộ bóng đá đến gần hơn với môn thể thao này, qua đó minh chứng rằng ở đâu có cơ hội vui chơi, ở đó có những tiềm năng tươi đẹp.

Với thực tế “vui chơi là nhu cầu cơ bản của con người, vượt qua giới hạn của các nền văn hóa và tác động tới mọi lứa tuổi”, Chevrolet đã quyết định hợp tác với tổ chức Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam (FFAV), Ủy ban Y tế Hà Lan tại Việt Nam (MCNV) và One World Play Project tặng những trái bóng cho trẻ em, nhất là những trẻ em đang sinh sống tại vùng sâu, vùng xa với mục tiêu thúc đẩy sự sáng tạo và trí tưởng tượng cho trẻ em cũng như người lớn. Thông điệp được chuyển tải chính là “thông qua chơi bóng, chúng ta có thể biến khả năng trở thành hiện thực”.

Thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam, Điện Biên là một trong những tỉnh nghèo nhất nước với 19 dân tộc.

Quả bóng siêu bền One World Futbol là bước đột phá trong công nghệ sản xuất bóng đa năng, có thể sử dụng cho nhiều môn thể thao khác nhau. Được thiết kế với độ bền vượt trội hơn những loại bóng bơm hơi, quả bóng One World Futbol không cần bơm và không bao giờ xẹp, kể cả khi bị đâm thủng, là loại bóng lý tưởng để sử dụng trong những môi trường khắc nghiệt.

“Chơi bóng tạo ra hy vọng, cơ hội và sự lạc quan trong cả những tình huống khó khăn nhất”, bà Lisa Tarver, Giám đốc Điều hành One World Play Project, chia sẻ. “Những trái bóng trao tặng cho các em được sản xuất với công nghệ độc đáo, nhưng phép màu chỉ thực sự xảy ra khi các em được chơi bóng. Trái bóng là công cụ mở ra tiềm năng của con người. Thông qua mối quan hệ hợp tác với Chevrolet, chúng ta đang hoàn thành sứ mệnh tối đa hóa sức mạnh của vui chơi và cải thiện cuộc sống con người.”

“Chúng tôi rất vui mừng được chung tay với One World Play Project, GM Việt Nam và MCNV để trao những quả bóng siêu bền đến cho hàng ngàn trẻ em trên khắp mọi miền Việt Nam. Chứng kiến niềm vui được chơi bóng của các em là động lực giúp chúng tôi nỗ lực hết mình trong công việc của mình,” ông Nguyễn Hoàng Phương - Giám đốc FFAV - cho biết.

Chevrolet là nhà tài trợ chính thức của One World Play Project. Từ năm 2012 đến nay, Chevrolet và One World Play Project đã trao tặng hơn 1,6 triệu trái bóng siêu bền One World Futbol, mang đến cơ hội chơi bóng cho khoảng 48 triệu thanh thiếu niên tại hơn 90 quốc gia ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, các trại tị nạn, các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và các cộng đồng chịu thiệt thòi khác trên thế giới.

Hoàng Nam