Chỉ số chuyến bay đúng giờ của các hãng hàng không Việt đạt bình quân 87,8%

Các hãng hàng không Việt Nam đều có sự cải thiện đáng kể chỉ số chuyến bay đúng giờ (OTP) trong 6 tháng đầu năm bất chấp cơ sở hạ tầng tại nhiều sân bay trọng yếu chậm cải thiện.

Thời tiết biến động ở 2 sân bay căn cứ chính là Nội Bài và Tân Sơn Nhất gây chậm dây chuyền-là lý do chủ yếu cho nguyên nhân "tàu bay về muộn".

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, tính đến cuối tháng 6/2017, các hãng hàng không trong nước gồm Vietnam Airlines, Vietjet, JPA và VASCO dã thực hiện 136,4 nghìn chuyến bay tăng 6,2% so với cùng kỳ 2016, chỉ số OTP đạt 87,8%, tăng 3,6 điểm so với cùng kỳ 2016. Chỉ số OTP này được Cục Hàng không Việt Nam đánh giá là mức cao so với bình quân của thế giới.

“Tại mỗi sân bay, các đơn vị liên quan đều đã nỗ lực cải thiện nguồn nhân lực, sắp xếp lại các quầy dịch vụ, nâng cao năng lực phục vụ, góp phần lớn giảm chậm chuyến, hủy chuyến, tránh gây bức xúc cho khách hàng”, ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Hàng không Việt Nam khẳng định.

Được biết, Vietnam Airlines đứng đầu về chỉ số OTP trong 6 tháng đầu năm với 91,1%, tăng 6,4 điểm so với cùng kỳ năm 2016; Vietjet đúng thứ hai đạt 85,6%, tăng 2 điểm; JPA đạt 79,9%, tăng 0,6 điểm; VASCO đạt 95,6%, tăng 0,2 điểm so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Giám đốc điều hành Vietjet Lưu Đức Khánh, trong 6 tháng đầu năm 2017, tăng trưởng số lượng chuyến bay của Vietjet lên tới 20%, lượng khách tăng 29%, trong khi số chuyến bay chậm, hủy giảm so với cùng kỳ, chỉ còn 14,4%.

“Vietjet đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp để nâng cao hơn nữa chỉ số đúng giờ (OTP), nâng cao chất lượng phục vụ hành khách như chương trình rút ngắn thời gian quay đầu máy bay khi chỉ mất 27 phút với A320 và 32 phút với tàu bay A321”, ông Khánh khẳng định.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, chỉ số OTP bình quân trong 6 tháng toàn thị trường sẽ còn cao hơn nữa nếu như tỷ lệ chuyến bay chậm của tháng 6 không tăng.

Cụ thể, trong tháng 6/2017 (26/5 - 24/6), các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 24.676 chuyến bay với 3.371 chuyến hủy chiếm tỷ lệ chậm là 15% (Tỷ trọng các nguyên nhân: Trang thiết bị và dịch vụ tại cảng 4,5%; Quản lý, điều hành bay 1,8%; Hãng hàng không 21,4%; Thời tiết 1,5%; Tàu bay về muộn 68,9%; Lý do khác 1,9%); 68 chuyến hủy chiếm tỷ lệ hủy là 0,3%.

So với tháng trước (5/2017), số chuyến bay thực hiện tăng 6,2% trong khi tỷ lệ chậm chuyến tăng 4,6 điểm và tỷ lệ hủy không thay đổi; So với cùng kỳ năm trước (tháng 6/2016), số chuyến bay thực hiện tăng 4,7% trong khi tỷ lệ chậm chuyến giảm 3,8 điểm và tỷ lệ hủy chuyến giảm 0,2 điểm.

Mặc dầu vậy, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, về tổng thể, số lượng chuyến bay khai thác của các hãng hàng không giai đoạn 1 tháng vừa qua đều tăng so với tháng 5/2017 cũng như tháng 6/2016 nhưng tỷ lệ chuyến bay bị chậm chỉ tăng so với tháng 5/2017 (vẫn trong giai đoạn thấp điểm tháng 4-5 hàng năm) nhưng vẫn giảm so với tháng 6/2016 khi có cùng điều kiện về giai đoạn cao điểm Hè.

“Thời tiết biến động ở 2 sân bay căn cứ chính là Nội Bài và Tân Sơn Nhất gây chậm dây chuyền là lý do chủ yếu cho nguyên nhân "tàu bay về muộn", ông Cường phân tích.

Chia sẻ đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam, Giám đốc điều hành Vietjet cho biết thêm là trong cuối tháng 5, đầu tháng 6, có những diễn biết hết sức phức tạp về thời tiết, khí hậu diễn ra trên cả nước. Tình trạng mưa lớn, thường xuyên tại miền Nam, mưa gió bất thường tại Nội Bài cũng như tại các sân bay như: Thanh Hóa, Vinh, Phù Cát, Cần Thơ, Cam Ranh, Đà Nẵng… ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động khai thác của các hãng hàng không nói chung và đặc biệt là Vietjet nói riêng, do tỷ trọng khai thác nội địa của hãng cao.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, số lượng chuyến bay tăng, sản lượng vận chuyển hành khách tăng, cơ sở hạ tầng cảng hàng không/sân bay chưa được cải thiện nhiều, các đơn vị trong ngành hàng không đã có rất nhiều nỗ lực trong công tác phục vụ, đảm bảo hoạt động khai thác. Chỉ số khai thác được cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn chung, công tác phục vụ các giai đoạn cao điểm (trong đó có Tết Âm Lịch 2017 cũng như cao điểm Hè 2017) được đảm bảo tốt tại các cảng hàng không.

Ông Thọ yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam cần thống kê các số liệu trong ngành Hàng không theo đúng quy định tại Thông tư 33/2016/TT-BGTVT về việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam đảm bảo số liệu đưa ra phải chính xác, công khai, minh bạch.

Anh Minh