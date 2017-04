Chính thức miễn phí qua trạm Bến Thủy 1 với cư dân địa phương

Sáng nay (11/4), tại Nghệ An, Bộ GTVT đã có buổi làm việc với UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí Bến Thủy 1.

Tại cuộc họp, các bên liên quan đã thống nhất các nội dung như: Dừng thực hiện chủ trương giảm 50% giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo văn bản số 3492/BGTVT-ĐTCT ngày 03/4/2017 của Bộ GTVT.

Miễn 100% phí qua cầu cho xe dưới 12 chổ ngồi cho dân 4 huyện, Nghệ An - Hà Tĩnh.

Thực hiện phương án thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ mới tại trạm Bến Thủy 1 như sau:

Giảm tối đa (100%) đối với các phương tiện loại 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2 tấn) và loại 2 (xe từ 12 ghế đến 30 ghế, xe tải có tải trọng từ 2 đến dưới 4 tấn) của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú, các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính tại TP. Vinh, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) và thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh).

Giảm tối đa (100%) đối với phương tiện xe buýt lưu thông qua trạm Bến Thủy 1, các cơ quan liên quan tập trung triển khai thực hiện để áp dụng từ ngày 24/4/2017.

Bộ GTVT cũng yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thống kê cụ thể các phương tiện được giảm giá dịch vụ theo nội dung trên trước ngày 20/4/2017. Sở GTVT và Sở Tài chính Nghệ An và Hà Tĩnh yêu cầu các đối tượng kinh doanh vận tải xe buýt thực hiện giảm giá vé cho hành khách sau khi thực hiện việc thu phí mới. Nhà đầu tư xây dựng phương án thu giá dịch vụ để đảm bảo các phương tiện qua trạm thuận lợi, tránh ùn tắc.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan định kỳ 1 quý/lần (trước ngày 30 của tháng cuối quý) cung cấp tình hình biến động về các loại phương tiện thuộc đối tượng giảm giá nói trên để nhà đầu tư cập nhật, thực hiện. Đồng thời tuyên truyền, vận động để bảo đảm an ninh tật tự, an toàn giao thông, không để xẩy ra ùn tắc giao thông trong quá trình thực hiện.

Trước đó, chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều lần người dân đi xe ô tô số đông gây ách tắc tại trạm thu phí Bến Thủy để phản đối việc phải nộp phí dù không đi mét nào trên đường BOT. Ngày 3-4, Bộ GTVT có văn bản thông báo giảm 50% giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 (Nghệ An), cho phương tiện của người dân sống gần cầu, nhưng nhiều người dân vẫn không đồng tình. Liên quan đến vụ việc trên, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ GTVT phối hợp với nhà đầu tư và chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm sự việc, không để tình trạng người dân tụ tập gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Thế An