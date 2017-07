Chủ tịch P.Thanh Xuân Bắc: Không có chuyện "điều" Chủ tịch, CA phường trông xe!

Liên quan đến vụ việc lùm xùm đỗ xe ô tô của nữ Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân, trao đổi với PV Infonet sáng 17/7, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc Vũ Minh Lộ cho biết hiện đang làm bản tường trình báo cáo sự việc với lãnh đạo quận Thanh Xuân.



Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc Vũ Minh Lộ

Cuối tuần qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại hình ảnh hai người phụ nữ đã dừng, đỗ xe ô tô gần một quán cà phê ở phố Nguyễn Quý Đức (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) vào trưa 7/7. Sau đó chủ quán cà phê yêu cầu hai người phụ nữ không được đỗ xe ở đó. Một trong hai người phụ nữ đi ô tô được cho là bà Lê Mai Trang - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân.

Theo thông tin lan trên mạng xã hội, bà Trang đã gọi điện thoại “điều” Chủ tịch phường, Công an phường Thanh Xuân Bắc ra trông xe để đi ăn trưa. Thực tế, gần cuối đoạn video có xuất hiện hình ảnh ông Vũ Minh Lộ - Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc và một cán bộ Công an phường Thanh Xuân Bắc.

Trao đổi với phóng viên Infonet vào sáng nay 17/7, ông Vũ Minh Lộ cho biết, khi đang ăn trưa, ông nhận được phản ánh của người dân có xảy ra va chạm, lộn xộn ở khu vực phố Nguyễn Quý Đức. Vì đang ở gần đó, ông vội ra xem xảy ra việc gì.

“Trước khi đến hiện trường, tôi cũng thông tin tới Công an phường Thanh Xuân Bắc để qua xử lý sự việc. Khi ra hiện trường, tôi thấy xe đỗ như thế trong khi chủ quán cà phê đang chửi bới. Thấy có một cán bộ công an ở đó, sự việc không có gì quá phức tạp nên tôi chỉ ở lại vài phút rồi đi ngay. Vì vậy, cần phải khẳng định, không có chuyện Phó Chủ tịch UBND quận “điều” Chủ tịch UBND phường, Công an phường Thanh Xuân Bắc ra trông xe để đi ăn trưa. Thứ hai, tuyến phố Nguyễn Quý Đức không có biển cấm đỗ xe. Còn nếu nói việc này chưa đúng thì có thể là không nên đỗ xe ở gần ngã ba như thế” - ông Lộ chia sẻ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Infonet, nếu đó không phải là xe của Phó Chủ tịch quận thì ông có xuất hiện tại hiện trường hay không, ông Lộ khẳng khái nói: "Tôi không biết quan điểm của các phường khác như thế nào nhưng với tôi, ở phường có vấn đề gì tôi đều có mặt".

“Ở đây tôi phải khẳng định, tôi có mặt với điều kiện tôi đang ở phường còn khi tôi đang đi họp, hoặc đang đi công tác thì không thể có mặt. Còn lại từ xưa đến nay (bạn có thể hỏi người dân trên địa bàn phường) khi có vụ việc tôi đều có mặt”- ông Lộ nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Lộ cũng cho biết sau khi sự việc xảy ra ông rất buồn. “Mặc dù thông tin trên mạng xã hội không cấm được nhưng buồn vì mới chỉ một chiều mà mọi người tham gia bình luận chưa có cái nhìn khách quan của sự việc… Hiện Quận cũng đang yêu cầu báo cáo giải trình sự việc và tôi đang làm trên tinh thần tôn trọng sự thật” – ông Lộ nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, sau vụ việc này ông có rút ra bài học gì về sự “xông xáo” không đúng lúc hay không, ông Lộ khẳng định: "Việc gì có lợi cho dân tôi vẫn sẽ làm".

Ông Lộ cũng chia sẻ thêm, theo báo cáo của cơ quan công an, chồng của chủ quán cà phê – người phản ứng với việc đỗ xe chở bà Phó Chủ tịch Quận Thanh Xuân, từng phải vào trung tâm cai nghiện.

* Trong một diễn biến khác, chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) Lê Mai Trang đã gửi đơn đến Công an TP Hà Nội và Công an quận Thanh Xuân đề nghị vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ những đối tượng đe dọa, xúc phạm bà để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đơn đề nghị, bà Trang cho biết, sau khi trên báo mạng, facebook, thậm chí các trang mạng phản động có rất nhiều bài viết liên quan về video và các thông tin sự việc ở đường Nguyễn Quý Đức (phường Thanh Xuân Bắc), từ ngày 16/7, bà liên tục nhận được trên 40 cuộc điện thoại gọi và hàng chục tin nhắn từ các số điện thoại lạ khác nhau, thậm chí có tin nhắn gửi vào địa chỉ email công vụ của bà.

Trong đó đều là những nội dung chửi bới, đe dọa, xúc phạm và khủng bố tinh thần khiến tâm trạng của bà hiện nay đang bị khủng hoảng.

Để đảm bảo an toàn tính mạng của mình và gia đình, bà Trang đã đề nghị Công an TP Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ các số điện thoại này và xử lý theo quy định của pháp luật.

N.Huyền (Infonet)