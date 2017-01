Chủ tịch VUS Phạm Tấn Nghĩa: Ước ao trao hành trang hội nhập cho thế hệ trẻ

Hơn 200.000 học viên mỗi năm; 1.500 giáo viên (50% là giáo viên bản ngữ); có Đại học CUNY Hoa Kỳ là đối tác chiến lược trong hơn 20 năm và được UBND TP.HCM tín nhiệm giao trọng trách phối hợp đào tạo giáo viên tiếng Anh phổ thông trung học… là “hành trang” 20 năm khởi nghiệp của doanh nhân Phạm Tấn Nghĩa - người sáng lập, duy trì và phát triển Trường Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS).

Khởi nghiệp với tâm huyết tiếp sức thế hệ trẻ

Mới đây, VUS vừa khánh thành trung tâm đầu tiên của mình tại Hà Nội và nâng tổng số trường trong mạng lưới lên con số 17 trường. Vào buổi chiều cuối năm bận rộn, ông Phạm Tấn Nghĩa vẫn dành thời gian tiếp chúng tôi.

Ông Nghĩa cho biết, thời điểm cách đây 20 năm, việc Việt Nam bắt đầu mở cửa đã đặt ra nhu cầu kết nối, giao tiếp với thế giới nhằm tìm hiểu, học hỏi khoa học, kỹ thuật tiên tiến. Đồng thời, Việt Nam đang phát triển với lực lượng lao động trẻ, cần cù, siêng năng, có tinh thần hiếu học. Thời điểm đó, Chính phủ cũng có sự quan tâm đặc biệt đến việc xã hội hóa 3 lĩnh vực quan trọng là giáo dục, y tế và thể dục thể thao. Hội tụ 3 yếu tố “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”, chớp thời cơ này, trường đào tạo Anh ngữ VUS ra đời.

Ông Phạm Tấn Nghĩa, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Trường Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS)

“Khi xây dựng và phát triển VUS, tôi quan niệm rằng, phải xây dựng được một chương trình, sản phẩm đào tạo tốt, có chất lượng, với mức học phí vừa phải, phù hợp với thu nhập của đa số người dân Việt Nam để ngày càng có nhiều người có cơ hội tiếp cận sản phẩm giáo dục của chúng tôi. Đó chính là động lực làm việc của tôi và cũng là nền tảng thành công của VUS. Bản thân tôi cũng như đội ngũ cộng sự đã xác định rõ sứ mệnh của VUS là tiếp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam trên bước đường hội nhập bằng một công cụ hữu hiệu và sắc bén là Anh ngữ”, ông Nghĩa chia sẻ.

Ngay từ ngày đầu thành lập, VUS đã xây dựng chương trình đào tạo, phương pháp và công nghệ áp dụng trong giảng dạy, môi trường học nuôi dưỡng sự yêu thích, khuyến khích niềm đam mê học tập lâu dài cho người học… Giáo viên của VUS thường xuyên được tham dự các khóa đào tạo nâng cao, hội thảo chuyên đề, các buổi huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ được tổ chức bởi các đối tác chiến lược như Đại học CUNY (The City University of New York), Hoa Kỳ và Nhà xuất bản Oxford (Anh quốc).

“Với chất lượng đào tạo đã được khẳng định thông qua kết quả các kỳ thi quốc tế mà học viên VUS đã đạt được so với mức học phí vừa phải, chúng tôi tin VUS có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho đại đa số các bậc phụ huynh mong muốn xây dựng một nền tảng Anh ngữ vững chắc cho con em mình”, ông Nghĩa cho biết.

Nói về lợi thế của VUS so với các trung tâm đào tạo Anh ngữ khác, vốn cũng “tưng bừng khai trương” cùng thời với VUS nhưng đã “âm thầm đóng cửa” sau một thời gian, chính các thành viên gắn bó với VUS trong vài thập niên chia sẻ rằng, đó chính là hệ thống quản trị chất lượng giảng dạy và đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm với bề dày chuyên môn tốt mà ông Nghĩa đã dày công xây dựng.

VUS có thế mạnh đặc biệt chính là hiểu rõ nhu cầu của người Việt và biết cách làm sao để giúp người Việt học tiếng Anh hiệu quả nhất. VUS luôn đầu tư làm mới sản phẩm đào tạo, cập nhật phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất bằng cách hợp tác chuyên môn với các đối tác uy tín hàng đầu. Chất lượng đào tạo của VUS được định hướng theo đúng chuẩn quốc tế hiện hành trên thế giới và được kiểm chứng bằng những bằng cấp, chứng chỉ Anh ngữ quốc tế theo hai hệ thống Anh và Mỹ được công nhận trên toàn thế giới.

Một điểm mạnh của VUS là hệ thống Anh ngữ thiếu nhi quy tụ rất nhiều học sinh, vì toàn bộ học viên thiếu nhi của VUS đều tham gia và sở hữu bằng Cambridge Starters, Movers, Flyers. Với lứa tuổi thiếu niên, VUS có Cambridge KET hay TOIEC Bridge, TOEFL Junior. Học viên người lớn có thể lấy bằng IELTS hay TOEFL iBT, TOEIC. VUS tự hào là đơn vị đào tạo Anh ngữ được tổ chức Cambridge English Language Assessment trao tặng kỷ lục Cambridge English Champion khu vực châu Á với gần 100.000 học viên tham gia và đạt kết quả cao trong các kỳ thi quốc tế Cambridge.

Hội nhập trong thế giới phẳng

Trong một “thế giới phẳng” và “kỷ nguyên số S.M.A.C” (Social, Mobile, Analytics và Cloud) mà phần lớn tri thức về khoa học, công nghệ của nhân loại được sáng tạo, lưu trữ và phổ biến bằng tiếng Anh, người có kỹ năng Anh ngữ sẽ dễ dàng tiếp cận thông tin qua mạng Internet, sử dụng các hệ điều hành, phần mềm, vận hành thiết bị, máy móc khi được chuyển giao bởi các chuyên gia quốc tế…

Gần đây, các quốc gia thành viên của Cộng đồng Kinh tế ASEAN đã thống nhất sử dụng Anh ngữ làm ngôn ngữ chung trong giao tiếp và làm việc. Theo đó, người có kỹ năng tiếng Anh tốt sẽ có cơ hội học tập, làm việc, tăng thu nhập và thăng tiến tốt hơn không chỉ trong nước mà còn các quốc gia khác.

VUS đã được UBND TP.HCM tin tưởng chọn lựa để phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đào tạo, nâng cao, chuẩn hóa năng lực dạy tiếng Anh cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh phổ thông trung học trong toàn Thành phố theo tiêu chuẩn khung ngôn ngữ châu Âu. VUS cũng vinh dự được chính quyền Thành phố giao trọng trách đào tạo Anh ngữ cho cán bộ thông qua chương trình đào tạo cán bộ nguồn cho Sở Nội vụ TP.HCM và chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của Thành phố.

Báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cho thấy, với trình độ đại học và tay nghề cao, chứng chỉ Anh ngữ IELTS 6.5 hoặc tương đương, người lao động có thể làm việc tại Singapore, Hàn Quốc hoặc Nhật Bản với mức thu nhập trung bình cao hơn từ 5-10 lần so với làm việc tại Việt Nam. Điều này cũng đồng nghĩa rằng, người lao động Việt Nam có thể mất cơ hội ngay trên sân nhà, nếu không có trình độ Anh ngữ tốt. Vì vậy, vai trò của tiếng Anh là rất quan trọng.

Ngoài ra, Việt Nam là một trong những quốc gia có hộ gia đình chi tiêu nhiều nhất cho giáo dục quốc tế và các trung tâm đào tạo tiếng Anh chính là “chìa khóa” của nhiều gia đình khi quyết định đưa con em xuất ngoại. Khoảng 10 năm trở lại đây, hàng loạt trung tâm Anh ngữ liên tục được mở ra và cũng rất nhiều đơn vị phải ngừng hoạt động. Điều này cho thấy sự cạnh tranh khắc nghiệt của thị trường.

Nhìn nhận vấn đề này, ông Nghĩa cho rằng: “Đó vừa là thời cơ, vừa là thách thức cho VUS nói riêng và hệ thống các trường đào tạo Anh ngữ trong nước. Sự xuất hiện của nhiều trường đào tạo Anh ngữ nước ngoài sẽ góp phần thúc đẩy hệ thống giáo dục trong nước nỗ lực hơn trong xu hướng phát triển hòa nhập với thế giới. Điều này giúp cho người học có nhiều lựa chọn hơn, có cơ hội tiếp cận những sản phẩm giáo dục ngày một tốt hơn”.

Tuy nhiên, đã là tiên phong, thì cần bứt phá để tạo khoảng cách an toàn, hay nói theo cách của ông Nghĩa, để tiếp tục phát triển một cách bền vững, VUS luôn chú trọng làm mới sản phẩm đào tạo, cập nhật phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất bằng cách hợp tác chuyên môn với các đối tác uy tín hàng đầu như Cambridge, Oxford, CUNY, Imagine Learning… Ngoài ra, hàng năm, VUS đều tổ chức Hội nghị VUS TESOL miễn phí, nhằm nâng cao kỹ năng cho toàn bộ giáo viên giảng dạy tiếng Anh trên toàn quốc.

“Trong tương lai, chúng tôi hướng đến mục tiêu trở thành đơn vị đào tạo Anh ngữ hàng đầu tại Việt Nam và Tiểu vùng sông Mê Kông. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mang những chương trình đào tạo chất lượng với mức học phí phù hợp nhất đến cho số đông bạn trẻ Việt Nam”, ông Nghĩa chia sẻ.

Chat với doanh nhân Phạm Tấn Nghĩa: Trong điều hành và quản trị VUS, ông có triết lý gì?

Có câu ngạn ngữ nói rằng: “Kiên quyết không đối đầu”, thế nên tôi luôn sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, chứ kiên quyết không đối đầu với những xung đột không cần thiết. Tôi nghĩ, sự bình tĩnh là yếu tố nền tảng, cùng với kỹ năng phân tích, suy nghĩ sáng tạo, hành động linh hoạt chính là những yếu tố hết sức cần thiết để vượt qua khó khăn trong điều hành và quản trị.



Theo ông, làm thế nào chọn lựa và giữ được người tài và có tâm làm việc cho VUS?

Tôi quan niệm con người là yếu tố quyết định cho sự thành công của một tổ chức. Vì vậy, tôi dành nhiều tâm huyết cho việc xây dựng và phát triển đội ngũ VUS ngày một lớn mạnh. Ngoài những chính sách tốt về lương, thưởng, phúc lợi, VUS luôn chú trọng đến việc xây dựng môi trường thông thoáng cho các cá nhân được phát huy khả năng, tạo dựng văn hóa hợp lực cùng phát triển. Đặc biệt, tôi cũng chú trọng đào tạo đội ngũ kế cận biết lắng nghe, quan tâm và hòa mình với nhân viên để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Tôi luôn tin tưởng, trao quyền cho những cán bộ cấp cao để góp phần truyền nguồn cảm hứng lớn lao cho các cộng sự. Trong nhiều năm liền, VUS luôn nằm trong top đầu của danh sách các công ty được người làm việc bình chọn tốt nhất do Vietnam Works khảo sát.



Khi gặp những áp lực trong công việc, ông thường giải tỏa stress bằng cách nào?

Khi công việc áp lực, du lịch và tắm biển là một phương pháp hiệu quả giúp tôi lấy lại sự cân bằng. Ngoài ra, để duy trì sức khỏe, tôi cũng chọn những môn thể dục khá đơn giản như chạy bộ, bơi lội, vì chỉ cần một đôi giày, chiếc quần short và áo thun thể thao là có thể bắt đầu luyện tập.

Bảo Giang