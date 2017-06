Cổ đông Khahomex nhất trí hủy niêm yết trên HOSE

Các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội - Khahomex (mã: KHA) đã đồng ý việc hủy niêm yết trên HOSE và tiếp tục đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Sáng 29/6, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội - Khahomex (mã: KHA) tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2017 tại TP.HCM.

Khahomex là công ty này tiên phong cổ phần hoá và là doanh nghiệp thứ 18 niêm yết trên HOSE từ năm 2002, nhưng trong Đại hội này đã thông qua kế hoạch hủy niêm yết trên HOSE. Kế hoạch này sẽ được thực hiện ngay khi HĐQT nhiệm kỳ mới thống nhất qua cuộc họp nội bộ thời gian tới.

Một số cổ đông phản đối tờ trình này và cho rằng, việc làm ngược này của HĐQT sẽ khiến cổ phiếu của Công ty rơi vào tình trạng thiếu minh bạch, trong khi thực tế, thanh khoản không có, một số phiên thường xuyên không có giao dịch. Dù vậy, cuối cùng, tờ trình này vẫn được thông qua với 94,20% cổ đông tham gia Đại hội đồng ý.

Ông Nguyễn Cao Trí (cầm micro) giữ chức Chủ tịch HĐQT Khahomex nhiệm kỳ 2017-2020. Ảnh: Hồng Phúc

Khahomex trước đây là doanh nghiệp nhà nước, được thành lập từ 1982 với tên gọi là Công ty Cung ứng Hàng xuất khẩu quận 4. Vốn điều lệ hiện tại là 141 tỷ đồng, tổng tài sản 466,418 tỷ đồng với lĩnh vực kinh doanh chính là cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng, kinh doanh bất động sản.

Kết quả kinh doanh của Khahomex ghi nhận sự tăng trưởng so với kế hoạch, nhưng lại thấp hơn so với năm 2015. Cụ thể, tổng doanh thu năm 2016 đạt 103,871 tỷ đồng, tăng 12% so với kế hoạch, nhưng giảm 79% so với doanh thu năm 2015; lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 56,387 tỷ đồng, giảm 46% so với năm 2015; lợi nhuận sau thuế 45,760 tỷ đồng, giảm 44% so với năm 2015.

Các kế hoạch kinh doanh 2017 của Khahomex. Nguồn: KHA

Kết thúc quý I/2017, KHA đạt doanh thu hơn 17,3 tỷ đồng và 12,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 18,6% kế hoạch doanh thu và 32,8% kế hoạch lợi nhuận năm 2017. Trao đổi với Báo Đầu tư online - Baodautu.vn, lãnh đạo Khahomex cho biết, tình hình kinh doanh 6 tháng qua khá khả quan khi các chỉ tiêu đều đạt trên 50% kế hoạch.

Năm 2017, KHA đặt kế hoạch doanh thu 93 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 37 tỷ đồng, giảm lần lượt 10% và 34% so với thực hiện năm 2016. Cổ tức năm 2016 chỉ chia 15% (khoảng 21,18 tỷ đồng) thay vì 25% như năm 2015 và bằng với các năm 2011, 2012, 2013 và theo kế hoạch, cổ tức 2017 giảm còn 10%.

Các cổ đông cũng thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020 với 4 thành viên mới.

Theo đó, ông Nguyễn Bình Minh sẽ không còn là Chủ tịch HĐQT KHA, thay vào đó là ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella Holdings, đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Capella chiếm 0,46% vốn điều lệ (ngoài ra, vợ của ông Trí là bà Bùi Thị Vân Anh, giữ 0,15% vốn điều lệ KHA);

Cụ thể, các thành viên HĐQT KHA nhiệm kỳ 2017-2020 bao gồm: Ông Nguyễn Cao Trí; Bà Nguyễn Ngọc Hạnh hiện là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Dịch vụ quản lý cao ốc Khánh Hội; Thành viên HĐQT CTCP Dịch vụ Lâu dài ven sông (Riverside Palce), thành viên HĐQT CTCP Chế biến thực phẩm Hooc Môn, đại diện cho Tổng công ty Bến Thành với 5,67% vốn điều lệ và có 0,11% vốn điều lệ cá nhân; Ông Quách Toàn Bình , Phó tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mầm non, đại diện phần vốn của Tổng công ty Bến Thành là 2,83% vốn điều lệ; Ông Đinh Quang Hoàn, Phó tổng giám đoóc Công ty Chứng khoán Bản Việt, đại diện phần vốn của CTCP Chứng khoán Bản Việt là 7% vốn điều lệ; Bà Thân Thị Thu Thảo, Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Capella Holdings và không sở hữu cổ phiếu nào.

Ban kiểm soát KHA nhiệm kỳ mới cũng có 3 thành viên, đều không nắm giữ cổ phiếu nào tuy nhiên, chỉ còn một thành viên ở nhiệm kỳ trước là ông Vũ Hoàng Tuấn (từng là Trưởng ban kiểm soát Khahomex và không nắm giữ cổ phiếu nào). Trong khi đó, Ngô Thị Kiều Liên, Phó tổng giám đốc Công ty Riverside Palace sẽ làm trưởng ban kiểm soát và ông Lê Phạm Ngọc Phương, từng làm việc tại CTCP Tập đoàn Capella, CTCP Bao bì nhựa Tân Tiến, CTCP Khải Vy - Duyên Hải làm thành viên Ban kiểm soát.

Hồng Phúc