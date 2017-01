Cổ phiếu cần quan tâm ngày 17/1

Đầu tư xin trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 17/1 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị mua VSC với giá mục tiêu là 78.400 đồng/CP

CTCK MB (MBS)

Ước tính kết quả kinh doanh năm 2016 của Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC) với doanh thu 1.100 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ, vượt 8% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế ước 295 tỷ đồng, tăng 12,6% so với kế hoạch, tuy nhiên giảm 14,7% so với cùng kỳ.

Sản lượng bốc xếp Tổng sản lượng bốc xếp của cả 2 cảng Green Port - Vip Green Port ước đạt 600.000 TEUs, tăng 71% so với năm trước. Cầu cảng thứ 2 đã hoàn thiện và hoạt động từ tháng 11/2016. Dự kiến Vip Green Port sẽ có thể đạt sản lượng 450.000 TEUs trong năm 2017.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2017, Ban lãnh đạo dự kiến kế hoạch doanh thu tăng khoảng 15% và lợi nhuận tăng khoảng 10% so với năm 2016. Công ty cũng dự kiến chia cổ tức tiền mặt 20% cho năm 2016.

Chúng tôi định giá mục tiêu của cổ phiếu VSC trong năm 2017 là 78.400 đồng/CP, cao hơn 40% giá hiện tại dựa trên ước tính forward EPS cho năm 2016 là 6.532 đồng/CP và mức PE 12,0x. Hiện tại VSC đang được giao dịch với mức Forward PE là 8,6 lần, tương đối rẻ so với các công ty cảng cùng ngành với trung bình là 10,7 lần.

VCSC khuyến nghị mua cổ phiếu VSC

Mức sụt giảm EPS dự kiến 12,4% năm 2016 là do doanh thu hàng lạnh tăng mạnh bất thường trong năm 2015. Chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng doanh thu khoảng 33,1% và EPS 36,2% năm 2017, đến từ hiệu suất hoạt động gia tăng tại cảng VIP Green, trong đó cầu cảng thứ hai hiện đang được đưa vào hoạt động. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu VSC với tổng mức sinh lời 35,6%.

Thanh Thúy (Tinnhanhchungkhoan.vn)